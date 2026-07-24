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मन सुन्न करणारी घटना! अंत्यविधीसाठीही पैसे नव्हते, पत्नी 3 दिवस पतीच्या मृतदेहाजवळ बसून राहिली!

एखाद्या आजारामुळे कुटुंब कशाप्रकारे उद्धवस्त होतं, हे बिहारमधील एका घटनेमुळे समोर आलं आहे. नक्की काय झालं? जाणून घ्या.

Bihar
पत्नीवर 3 दिवस मृतदेहाजवळ बसण्याची वेळ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 3:57 PM IST

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खगडीया : बिहारमधून मन हेलावणारी बातमी समोर आली आहे. आर्थिक स्थिती अतिशय बेताची असल्याने आणि अंत्यसंस्कारासाठीही पैसे नसल्याने महिलेवर नवऱ्याच्या मृतदेहाजवळ तब्बल 3 दिवस बसून राहण्याची वेळ ओढावली. आधीच आपला पती गमावल्याने महिलेवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. महिलेने आपलं सर्वस्व गमावलं. त्यात अंत्यसंस्कारासाठी पैसे नसल्याने मृतदेहाचे हाल झाले. हा प्रकार समोर येताच सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने आर्थिक जुळवाजुळव करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बिहारमधील खगडीया येथील ही घटना आहे. नक्की प्रकरण काय हे सविस्तर जाणून घेऊयात.

मनु साह यांचा कॅन्सरमुळे मृत्यू : मनु साह यांचा कॅन्सरमुळे मृत्यू झाला. मनु साह हे खगडीया जिल्ह्यातील वॉर्ड क्रमांक 5 मध्ये वास्तव्यास होते. मात्र मृत्यूनंतरही मृतदेहाला हाल सोसावे लागले. आर्थिक स्थिती अगदीच वाईट असल्याने कुटुंबियांकडे मनु साह यांच्यावर अंत्यसंस्कारासाठीही पैसे नव्हते.

पत्नी 3 दिवसांपासून मृतदेहाजवळ : मनु साह यांची पत्नी 3 दिवसांपासून मृतदेहाजवळ बसून होत्या. मात्र शेजाऱ्यांकडूनही याबाबत दखल घेण्यात आली नाही. या 3 दिवसांदरम्यान कोणताच लोकप्रतिनिधी फिरकला नाही. मृतदेहाला 3 दिवस झाल्याने दुर्गंधी पसरू लागली. त्यानंतर याबाबत माहित झाल्याचं राहुल कुमार या स्थानिकाने सांगितलं.

राहुल कुमारने काय सांगितलं? : "मृतदेहातून दुर्गंध आल्यानंतर याबाबत मला माहित झालं. त्यानंतर याबाबतची माहिती प्रशासनाला दिली. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने दखल घेतली. प्रशासनाने अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक ते साहित्य दिलं", असं स्थानिक राहुल कुमार याने सांगितलं.

पत्नीकडून मुखाग्नी : अंत्यविधीसाठी लागणारं साहित्य देण्यात आल्यानंतर पत्नीने मनु साह यांना मुखाग्नी दिला. पत्नीने मुखाग्नी देताना पाहून उपस्थितांचं मन हेलावलं. अशी वाईट वेळ कुणावरच ओढावू नये, अशी भावना अंत्यसंस्काराला उपस्थित असलेल्यांनी व्यक्त केली.

"याबाबतची माहिती मिळताच मृत मनु साह यांच्या पत्नीला मदत करण्यात आली. तसेच मनु साह यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले", अशी माहिती खगडीयाचे कार्यकारी अधिकारी सिंधु कमल यांनी दिली.

आजाराने संपवलं : "मनु साह हे रोजंदारीवर काम करत होते. तेच कुटुंबाचं पालनपोषण करत होते. मात्र ते आजारामुळे अंथरुणाला खिळले. थोडे फार बचत होती ती उपचारांवर खर्च झाली. या आजाराने त्यांना संपवलं. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतरही कुटुंबांचे हाल थांबले नाहीत. अंत्यविधीसाठी आवश्यक साहित्यासाठीही पैशांची जुळवाजुळवं करणं शक्य नव्हतं", अशी कैफियत मृत मनु साह यांच्या पत्नीने मांडली.

वडिलांच्या निधनाबाबत माहित नाही : मनु साह यांच्या पश्चात पत्नी आणि 1 मुलगा आहे. मनु यांचा नोकरीनिमित्ताने राज्याबाहेर आहे. आमच्याकडे त्याचा मोबाईल नंबर नव्हता. त्यामुळे आम्हाला त्याला त्याच्या वडिलांच्या निधनाबाबत कळवता आलं नाही", असं स्थानिकांनी सांगितलं.

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