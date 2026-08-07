जंतर मंतरवरील निदर्शनांचे ठिकाण का बंद करू नये? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
मध्य दिल्लीतील या निदर्शनांमुळे सामान्य जनतेला प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. निदर्शनांमुळे शहराला विनाकारण ओलीस ठेवता येणार नाही.
Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST
नवी दिल्ली: राजधानीतील जंतर मंतर येथे होणाऱ्या निदर्शनांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून जंतर मंतर परिसर बंद करण्याचा विचार सरकार का करत नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. 'ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मध्य दिल्लीतील या निदर्शनांमुळे सामान्य जनतेला प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. निदर्शनांमुळे शहराला विनाकारण ओलीस ठेवता येणार नाही.
जंतर मंतर बंद का केले जात नाही? : जंतर मंतरवर निदर्शने करण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय घोष यांनी सांगितले की, पोलिसांनी या विनंतीला नाकारलेही नाही आणि मंजूरही केले नाही. त्यांनी नमूद केले की, ते केवळ 75 लोकांच्या जमावाची परवानगी मागत होते; तरीही दिल्ली पोलिसांनी जुलैपासून याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अगदी तो अर्ज फेटाळलाही नाही. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान न्यायालयाने सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांना विचारले की जंतर मंतर बंद का केले जात नाही. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, त्यांच्या मते शहरात अशा गोष्टी घडू नयेत, जरी अंतिम निर्णय सरकारचा असला तरी आणि शहराला विनाकारण ओलीस ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. यावर चेतन शर्मा यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात असाच आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयातही विचार सुरू : ASG शर्मा यांनी सांगितले की, जंतर मंतरला निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून निश्चित करता येईल का, याविषयीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातही विचार सुरू आहे. न्यायमूर्ती महाजन यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, त्यांच्या मते असे होऊ नये. त्यानंतर वकील घोष यांनी विचारले की, दिल्लीत अजिबात निदर्शने होऊ नयेत, अशी केंद्राची भूमिका आहे का? घोष यांनी निदर्शनास आणून दिले की, शाहीन बाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले होते; न्यायमूर्ती महाजन यांनी याला दुजोरा देत म्हटले, "नक्कीच, पण शहराला ओलीस ठेवू नका."