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"मोदी-शाहांमध्ये उत्तर देण्याची हिंमत नाही", विद्यार्थी लाठीचार्जवरुन राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

राहुल गांधी यांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांना करण्यात आलेल्या लाठीचार्जवरुन पुन्हा एकदा गृहमंत्र्यांवर सडकून टीका केलीय.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 7:14 PM IST

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नवी दिल्ली : लोकसभा विरोधीपक्ष नेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांना करण्यात आलेल्या लाठीचार्जवरुन पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. तसेच राहुल गांधी यांनी राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाबाबत चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. तसेच झारखंडमध्ये सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबतही राहुल गांधी यांनी भाष्य केलं. मोदींनी लाठीचार्ज करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची माफी मागावी. तसेच विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवण्याची परवानगी कुणी दिली होती? याचं उत्तरही राहुल गांधी यांनी मागितलं. दिल्लीत मल्लीकार्जुन खरगे यांच्यासह राहुल गांधी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला.

"..तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा" :- "जर त्यांनी (अमित शाह) आदेश दिले असतील तर आमच्या मुलांवर झालेल्या गोळीबारासाठी ते दोषी आहेत. तसेच त्यांना याबाबत माहीत नसेल तर ते बरोबर नाही. दोन्ही बाबतीत त्यांनी पद सोडायला हवं. हा चर्चेचा विषय होता. शाह यांनी उत्तर द्यावं लागेल. त्यांना उत्तर द्यायचं नसेल तर पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. तसेच विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीसाठी पंतप्रधानांनी माफी मागायला हवी", असं राहुल गांधी म्हणाले.

राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी चर्चेची मागणी : राहुल गांधी यांनी राम मंदिर दान चोरी प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया दिली. "पंतप्रधानांनी राम मंदिर ट्रस्टमध्ये आपली माणसं बसवली. पंतप्रधानांच्या माणसांनीच सर्वांसमोर कोटी रुपये लुटले. यावर चर्चा व्हावी", असंही खासदार राहुल गांधींनी म्हटलं.

"आंदोलक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणं चुकीचं" : राहुल गांधींनी झारखंडमध्ये सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरुन प्रतिक्रिया दिली. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसह बोलायला हवं. त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढायला हवा. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणं चुकीचं आहे. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. तसेच संवादातून तोडगा निघू शकतो", असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

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RAHUL GANDHI
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