भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासय्या कोण होता? बेपत्ता झाल्यानंतर 6 दिवसांनी त्याचा मृतदेह कॅलिफोर्नियामध्ये सापडला

6 दिवसांत साकेतचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले असता त्याची माहिती मिळाली नाही. साकेत बेपत्ता झाल्यानंतर भारतीय वाणिज्य दूतावासाने पोलिसांना त्याचा मृतदेह सापडल्याची माहिती दिलीय.

Who was Indian student Saket Srinivasaiah?
भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासय्या कोण होता? (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली- भारतीय तरुण साकेत श्रीनिवासय्याचा मृत्यूची बातमी ऐकल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसलाय. 22 वर्षीय तरुणाचा अमेरिकेत मृत्यू झालाय. साकेत कॅलिफोर्नियातील बर्कले विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी घेत होता. साकेत श्रीनिवासय्या सहा दिवसांपासून विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधून बेपत्ता होता. या सहा दिवसांत साकेतचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू होते, परंतु साकेतची कोणतीही बातमी मिळाली नाही. साकेत बेपत्ता झाल्यानंतर सहा दिवसांनी भारतीय वाणिज्य दूतावासाने पोलिसांना त्याचा मृतदेह सापडल्याची माहिती दिलीय. भारतीय वाणिज्य दूतावासाने साकेतचा मृतदेह भारतात परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

साकेत श्रीनिवासय्या कोण होता? : साकेत श्रीनिवासय्या कर्नाटकचा रहिवासी होता आणि त्याने बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून केमिकल आणि बायोमोलेक्युलर इंजिनीअरिंग विभागात प्रवेश घेतला होता. साकेतच्या लिंक्डइन प्रोफाइलवरील माहितीनुसार, साकेत हा युसी बर्कले येथे केमिकल आणि बायोमोलेक्युलर इंजिनीअरिंग विभागात पदव्युत्तर शिक्षण घेत होता. त्याने आयआयटी मद्रास येथून पदवी प्राप्त केली होती.

आयआयटी मद्रास येथे शिक्षण घेतले : साकेतला सॉफ्ट आणि अ‍ॅक्टिव्ह मटेरियल, सेमीकंडक्टर आणि अॅडव्हान्स्ड मटेरियलमध्ये डीप-टेक इनोव्हेशनची आवड आहे. साकेत बर्कले इथल्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठात उत्पादन विकास कार्यक्रम (पीडीपी) अंतर्गत मास्टर ऑफ सायन्स (एमएस) करत होता. साकेतने ऑगस्ट 2025 मध्ये आपला अभ्यास सुरू केला आणि मे 2026 मध्ये तो हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणार होता. साकेतने यापूर्वी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास (आयआयटी मद्रास) मधून केमिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बी.टेक) पूर्ण केले होते. त्याच्या अभ्यासाव्यतिरिक्त साकेत आयआयटी मद्रास येथे विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमांमध्ये देखील सहभागी होता. आयआयटी मद्रास येथे दोन वर्षे असताना त्याने आयआयटी मद्रास येथे ई-सेलद्वारे अनेक प्रमुख भूमिका बजावल्या.

साकेत याच्या महत्त्वाच्या भूमिका

  • प्रमुख, वाढ आणि धोरणात्मक उपक्रम (जून 2023 - मार्च 2024)
  • कार्यकारी, विकास आणि संघटना (मे 2022 - मे 2023)
  • सहयोगी कार्यकारी (फेब्रुवारी 2022 - एप्रिल 2022)
  • रासायनिक अभियांत्रिकी विभागातील विधिज्ञ (एप्रिल 2024 - मे 2025)

संपादकांची शिफारस

