पाचवेळा आमदार, बिहार सरकारमध्ये मंत्री... भाजपाचे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन कोण आहेत? राजकीय पार्श्वभूमी काय?

भाजपाने रविवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड केली आहे. नितीन नबीन सध्या बिहार सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

नितीन नबीन कोण (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 7:52 AM IST

पाटणा : भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक गेल्या काही काळापासून प्रलंबित आहे. मात्र, अशातच आता भाजपाकडून एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नितीन नबीन यांना पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आलं आहे. रविवारी भाजपानं याची घोषणा केली. अशा स्थितीत नितीन नबीन हे नेमके कोण आहेत? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नितीन नबीन म्हणाले की, ते नेतृत्वाचा विश्वास कायम ठेवतील.

"मी ही पक्षाप्रती असलेली जबाबदारी मानतो. भाजपानं नेहमीच आपल्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी आम्हाला ही संधी दिली. मी त्यांचा विश्वास कायम राखत काम करणार आहे." - नितीन नबीन, कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

नितीन नबीन कोण आहेत? : नितीन नबीन हे बिहारच्या राजकारणातील एक प्रसिद्ध आणि मोठं व्यक्तिमत्व आहे. पाटणा इथं जन्मलेले आणि कायस्थ समुदायाचे असलेले नबीन सध्या बिहार सरकारमध्ये रस्ते बांधकाम मंत्री आहेत. त्यांचे वडील, नबीन किशोर सिन्हा हे भाजपाचे वरिष्ठ नेते होते. वडिलांच्या निधनापासून ते राजकारणात सक्रिय आहेत.

पाच वेळा आमदार : अवघ्या 45व्या वर्षी या पदावर पोहोचलेले नितीन नबीन पाच टर्मपासून आमदार आहेत. आताच झालेल्या 2025 च्या बिहार निवडणुकीत त्यांनी भाजपाच्या तिकिटावर पाटण्याच्या बांकीपूर येथून पाचव्यांदा विजय मिळवला. त्यांना 98,299 मतं मिळाली. त्यांनी आरजेडी उमेदवार रेखा कुमारी यांचा 51,936 मतांनी पराभव केला.

2006 मध्ये पहिल्यांदा आमदार बनले : नितीन नवीन यांनी 2006 च्या पोटनिवडणुकीत पाटणा पश्चिम मतदारसंघातून पहिल्यांदा विजय मिळवला. त्यांचे वडील नवीन किशोर सिन्हा देखील याच मतदारसंघातून आमदार होते. 2006 नंतर, नितीन नबीन 2010, 2015, 2020 आणि 2025 मध्ये आमदार झाले.

बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत नितीन नबीन (ETV Bharat)

तरुण वयात मोठी जबाबदारी : भाजपाकडून इतकी महत्त्वाची जबाबदारी मिळालेले नितीन नबीन हे सर्वात तरुण नेते आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हे 65 वर्षांचे आहेत. अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांचे वय 50 वर्षे होते. नितीन नबीन यांना वयाच्या 45 व्या वर्षी भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

पक्षानं विश्वास का दाखवला?: दरम्यान, आता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भाजपानं नितीन नबीन यांना छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा प्रभारी म्हणून नियुक्त केलं होतं. राज्यात पक्षाने प्रचंड विजय मिळवला. हा भाजपसाठी एक मोठा विजय होता. शिवाय, त्यांना महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक अनुभव आहे. म्हणूनच, पक्षाने नितीन नबीन यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे.

14 जानेवारीनंतर अधिकृत निवड : भाजपा सूत्रांच्या मते, 14 जानेवारीनंतर नितीन नबीन यांची अध्यक्षपदासाठी अधिकृत निवड केली जाईल. याशिवाय भाजपाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत नितीन नबीन यांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब होईल. राष्ट्रीय परिषदेची बैठक एप्रिल महिन्यात होणार आहे. त्यापूर्वी अध्यक्ष म्हणून निवडण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाईल.

भाजपचे कार्याध्यक्ष नितीन नबीन आणि अमित शाह (ETV Bharat)

पंतप्रधान मोदींनी केलं अभिनंदन : राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी नितीन नबीन यांचं अभिनंदन केलं. पंतप्रधानांनी त्यांचं कौतुक करताना म्हटलं की, "नीतीन नबीन हे एक तरुण आणि मेहनती नेते आहेत ज्यांना बराच संघटनात्मक अनुभव आहे. बिहारमध्ये आमदार आणि मंत्री म्हणून त्यांचं काम खूप प्रभावी राहिलं आहे. मला विश्वास आहे की, त्यांची ऊर्जा आणि वचनबद्धता येणाऱ्या काळात आपला पक्ष आणखी मजबूत करेल."

बिहार भाजपा कार्यालयात नितीन नबीन यांचं जंगी स्वागत (ETV Bharat)

नितीश कुमार यांनीही अभिनंदन केलं : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही नितीन नबीन यांची भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, "नियुक्तीबद्दल नितीन नबीन यांचे अभिनंदन. बिहारच्या एका नेत्याची भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे ही खूप आनंदाची बाब आहे."

पाटण्यात भव्य स्वागत : पाटण्यात आगमन होताच नितीन नबीन यांचे बिहार भाजपा कार्यालयात भव्य स्वागत करण्यात आलं. प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि उपमुख्यमंत्री विजय सिंह यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन आणि हार घालून स्वागत केलं.

