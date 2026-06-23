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केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी दिला राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजूर

भाजपानं नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत त्यांना पुन्हा उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

George Kurian
जॉर्ज कुरियन (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 5:47 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी राज्यसभेतील आपला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. जॉर्ज कुरियन यांनी मंगळवारी (23 जून) राजीनामा सादर केला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. राजीनामा स्वीकारल्याची पुष्टी राष्ट्रपती कार्यालयानं केली आहे. दरम्यान, भाजपानं नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत त्यांना पुन्हा उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजूर : जॉर्ज कुरियन यांनी मोदी सरकारमध्ये मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय या खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले होतं. वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी जॉर्ज कुरियन यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राजीनामा तत्काळ प्रभावानं स्वीकारला आहे. जॉर्ज कुरियन हे कदाचित केंद्र सरकारमधील एकमेव ख्रिश्चन मंत्री होते. त्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ 21 जून रोजी संपला.

स्थापनेपासून भाजपाचे सदस्य : 1960 मध्ये केरळमधील कोट्टायम इथं जन्मलेले जॉर्ज कुरियन यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणूनही काम केलं आहे. तसंच ते पक्षाच्या स्थापनेपासून भाजपाचे सदस्य आहेत. यापूर्वी जॉर्ज कुरियन यांनी ओ. राजगोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि रेल्वे राज्यमंत्री म्हणून काम केलं होतं. तसंच त्यांनी राजगोपाल यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) म्हणूनही काम केलं होतं. मध्य प्रदेशातून राज्यसभेचे खासदार झाल्यानंतर 2024 मध्ये जॉर्ज कुरियन यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. दरम्यान, जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळं त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. तसंच जॉर्ज कुरियन राजीनाम्यामुळं आता केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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TAGGED:

जॉर्ज कुरियन
भाजपा
मोदी सरकार
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GEORGE KURIAN

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