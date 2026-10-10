कोण आहेत अजिंक्य शिंदे? अभिजित दिपकेंना ताब्यात घेतल्यानंर CJP च्या आंदोलनाची सांभाळली धुरा
ऑगस्ट 2026 मध्ये अजिंक्य शिंदे यांची कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 'राष्ट्रीय संघटन प्रभारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
Published : October 10, 2026 at 4:04 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संतापाचं वातावरण असल्याचं दिसून येत आहे. आज (10 ऑकटोबर) कॉक्रोच जनता पार्टीकडून (CJP) दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशभराती हजारो लोक दिल्लीत जमा झाले आहेत. परंतु हे आंदोलन प्रत्यक्षात सुरू होण्याआधीच कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके तसंच आशुषोष रांका आणि सौरभ दास यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणारा नवीन चेहरा : या आंदोलनाच्या प्रमुख चेहऱ्यांनाच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळं हे आंदोलन होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. परंतु आता या आंदोलनाचे नेतृत्त्व महाराष्ट्रातील 25 वर्षीय कॉक्रोच जनता पार्टीचा नेता अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. अजिंक्य शिंदे हे नवीन चेहरा म्हणून समोर आले आहेत. दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी एका मेसेजमध्ये, स्वतःला ताब्यात घेतल्यास आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यासाठी अजिंक्य शिंदे यांची निवड केली होती.
अभिजीत दिपकेंनी व्हिडिओद्वारे दिली माहिती : शनिवारी सकाळी, मुंबईहून राजधानीत दाखल झालेल्या विमानामध्ये दिल्ली पोलिसांच्या पथकानं प्रवेश करून अभिजीत दिपके यांच्यासह पार्टीचे सदस्य सौरव दास व आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेतलं आहे. हे तिघे आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी दिल्लीला आले होते. दरम्यान, एका व्हिडिओद्वारे अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे की, "नमस्कार सर्वांना! जर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत असाल, तर याचा अर्थ असा की मला, आशुतोष आणि सौरव यांना अटक करण्यात आली आहे. आमच्यानंतर अजिंक्य या चळवळीचं नेतृत्व करतील. जे लोक हा व्हिडिओ पाहत आहेत, त्यांनी कृपया अजिंक्य शिंदे यांना फॉलो करावं. आशुतोष, मी आणि सौरव यांच्यानंतर अजिंक्य शिंदे कॉक्रोच जनता पार्टीचा कार्यभार पुढं चालवतील."
'स्कूल ठीक करो' मोहिमेचं नेतृत्व : ऑगस्ट 2026 मध्ये अजिंक्य शिंदे यांची कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 'राष्ट्रीय संघटन प्रभारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून, त्यांनी पडद्यामागून मुख्य संघटक म्हणून काम पाहिलं असून, प्रसारमाध्यमं किंवा प्रसिद्धीपासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे. यापूर्वी अजिंक्य शिंदे यांनी महाराष्ट्रात 'आम आदमी पार्टी'च्या (AAP) युवा आघाडीचे संयोजक म्हणून काम केलं होतं. विशेषतः त्यांनी राज्यस्तरावर शेतकऱ्यांशी संबंधित समन्वयाची जबाबदारी सांभाळली होती. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मुंबईतील कामकाजात ते एक प्रमुख चेहरा बनले आहेत आणि त्यांनी संपूर्ण भारतात राबवलेल्या 'स्कूल ठीक करो' (शाळा सुधारा) मोहिमेचं नेतृत्व केलं आहे.
महाराष्ट्रातील लातूरचे रहिवासी : महाराष्ट्रातील लातूरचे रहिवासी असलेल्या अजिंक्य शिंदे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (DBATU) मधून बी.टेक. (BTech) पदवी प्राप्त केली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीमधील त्यांच्या राष्ट्रीय भूमिकेव्यतिरिक्त, ते या पार्टीच्या मुंबई शाखेचंही प्रमुख सदस्य आहेत. दरम्यान, अजिंक्य शिंदे हे शिवाजी पार्क येथील आंदोलनादरम्यान उपस्थित होते आणि अभिजीत दिपके, प्रणव अहिरे, आशुतोष रांका, सौरभ दास व त्यांच्या 400 हून अधिक समर्थकांसह त्यांच्यावरही एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर 71.3 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.
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