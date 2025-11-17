ETV Bharat / bharat

मानवी तस्करीविरोधात लढा ते दिव्यांगांना सक्षम करणारे रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्डचे मानकरी कोण आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर

सात श्रेणीमधून निवड करून रविरारी रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड्स २०२५ प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार विजेते कोण आहेत? त्यांच्या कार्याबद्दल जाणून घ्या.

Ramoji Excellence Award
रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड्स विजेते (Source- ETV Bharat reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: विविध क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी करत समाजाची प्रगती देणे, ज्ञान देणे आणि देशाला प्रेरणा देणे यासाठी योगदान करणाऱ्या सात व्यक्तींना रविवारी रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड्स २०२५ प्रदान करण्यात आले. रामोजी ग्रुपचे संस्थापक यांच्या ८९ व्या जयंतीनिमित्त हे पुरस्कार रामोजी फिल्म सिटीमध्ये प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमाचं उद्घटान उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याहस्ते करण्यात आले.

पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवतेची सेवा, कला आणि संस्कृती, युवा आयकॉन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानसह महिला सक्षमीकरण या सात क्षेत्रामधील प्रतिष्ठित व्यक्तींची निवड करण्यात आली. त्यासाठीची निवड प्रक्रिया पारदर्शकता आणि काटेकोरपणे आखण्यात आली. तज्ञ समितीनं प्रत्येक श्रेणीतील सुमारे ९०० प्रोफाइलचे सखोल परीक्षण केले. प्रत्येक विभागातील तीन नावे निवडण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम समितीनं प्रत्येक श्रेणीतील पुरस्कार विजेता निवडला.

jaideep-hardikar
जयदीप हर्डीकर (Source- ETV Bharat Reporter)
  • पत्रकारितेतील उत्कृष्टतेसाठी जयदीप हर्डीकर यांना रामोजी एक्सलन्स पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले. हर्डीकर यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ भारताच्या ग्रामीण भागातील सखोल समस्यांवर वार्तांकन केलं आहे. त्यांचे कार्य उपेक्षितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासाकरिता राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्याकरिता महत्त्वपूर्ण ठरलं आहे.
Srikanth Bolla
श्रीकांत बोल्ला (Source- ETV Bharat reporter)
  • श्रीकांत बोल्ला यांना युथ आयकॉन पुरस्कार मिळाला. बोलंट इंडस्ट्रीजचे संस्थापक, अध्यक्ष हे अमेरिकेतील एमआयटीचे माजी विद्यार्थी आहेत. बोल्ला हे जिद्धीनं समावेशक नेतृत्वाचे राष्ट्रीय प्रतीक बनले आहेत. त्यांचा उपक्रम शाश्वत उत्पादनाला चालना देत दिव्यांग लोकांना सक्षम करण्याकरिता महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
Prof Sathupati Prasanna
प्रा. सतुपती प्रसन्ना श्री (Source- ETV Bharat reporter)
  • प्रा. सतुपती प्रसन्ना श्री यांना कला आणि संस्कृती श्रेणी अंतर्गत सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी १९ आदिवासी भाषांसाठी लिपी तयार केली. त्या दूरदर्शी विद्वान म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी भारताच्या स्थानिक साहित्यिक वारशाच्या जतनात क्रांती घडवून आणली आहे. आदिकवी नन्नया विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून कार्यरत आहेत. त्या सांस्कृतिक ओळख आणि भाषिक सक्षमीकरणाचे समर्थन करतात.
Amla Ashok Ruia
अमला अशोक रुईया (Source- ETV Bharat reporter)
  • अमला अशोक रुईया यांना ग्रामीण विकासासाठी रामोजी एक्सलन्स पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. 'वॉटर मदर' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रुईया यांनी नावीन्यपूर्ण जलसंधारण उपक्रमांद्वारे दुष्काळानं होरपळलेल्या गावांचा कायापालट केला. आकार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कामामुळे ग्रामीण भागात उपजीविका, जल सुरक्षेसाठी भरीव कार्य झाल्यानं आशादायी स्थिती निर्माण झाली आहे.
Akash Tondon
आकाश टंडन (Source- ETV Bharat reporter)
  • मानवजातीच्या सेवेतील उत्कृष्टतेचा पुरस्कार पेहचान - द स्ट्रीट स्कूलचे संस्थापक आकाश टंडन यांना देण्यात आला. टंडन यांनी दिल्ली-एनसीआरमध्ये हजारो वंचित मुलांना शिक्षण देणारी चळवळ उभारली आहे. त्यांचे ध्येय उपेक्षित समुदायांसाठी प्रतिष्ठा, संधी आणि सक्षमीकरण करणं आहे.
Pallabi Ghosh
पल्लबी घोषण (Source- ETV Bharat reporter)
  • मानवी तस्करीविरोधात लढणाऱ्या धाडसी कार्यकर्त्या पल्लबी घोष यांना महिला अचिव्हर पुरस्कार मिळाला. त्यांनी १०,००० हून अधिक महिला आणि मुलांची सुटका केली आहे. त्यामुळे ७५,००० हून अधिक लोकांना दिलासा मिळाला आहे. इम्पॅक्ट अँड डायलॉग फाउंडेशनच्या माध्यमातून पीडितांचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि पुनर्एकात्मता घडवून आणण्यात येते.
Prof. Madhavi Latha Gali
प्रा. माधवी लता (Source- ETV Bharat reporter)
  • प्रा. माधवी लता गली यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टता श्रेणीमध्ये सन्मानित करण्यात आलं. आयआयएससी बंगळुरू येथील अग्रणी भू-तंत्रज्ञान अभियंता, प्रा. लता यांनी चिनाब रेल्वे पुलासह प्रमुख राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजीजच्या अध्यक्षा म्हणून, त्या विविध नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देतात. अभियांत्रिकीसाठी नव्या पिढीला मार्गदर्शन करतात.
  • रामोजी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. श्री रामोजी राव यांच्या नात दिविजा चेरुकुरी यांच्या आभार प्रदर्शनानं कार्यक्रमाची सांगता झाली. रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड्स २०२५ मधून देशाच्या नैतिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक जडणघडणीला बळकटी देण्याकरिता असामान्य व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आलं.

