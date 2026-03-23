'आंतरधर्मीय विवाहानंतर महिलांना त्यांची धार्मिक ओळख गमवावी लागते का?': नागपूरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वकील श्याम दिवान यांनी या प्रकरणी असा युक्तिवाद केला की, हा मुद्दा संबंधित समुदायासाठी एक वारंवार उद्भवणारा कायदेशीर प्रश्न आहे.
Published : March 23, 2026 at 10:02 PM IST
नवी दिल्ली - धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांमधील (Religious Personal Laws) लिंगभेदाशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण घटनात्मक आव्हानाची छाननी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी सहमती दर्शवली. या प्रकरणानं असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, आंतरधर्मीय विवाह केल्यानंतर एखाद्या पारशी महिलेला तिच्या धार्मिक ओळखीपासून वंचित ठेवता येईल का?
हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची तसंच न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलं. या खंडपीठानं याचिकाकर्त्याच्या वतीनं उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतला. दिवान यांनी नागपूर पारशी पंचायतच्या घटनेतील नियम ५(२) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं आहे.
दिवान यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा मुद्दा या समाजासाठी वारंवार उद्भवणारा एक कायदेशीर संघर्ष आहे. दिवान यांनी यावर भर दिला की, सध्याची याचिका विशेषतः नागपूर अग्यारीचे (Agyari) कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या नियमांना आव्हान देते. "आम्ही नोटिसा बजावत आहोत. यासारखीच आणखी एक याचिका असून, त्यात कायद्याचा एक महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत आहे," असं खंडपीठानं नमूद केलं.
दीना बुधराजा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, नागपूर पारशी पंचायत, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आणि धर्मादाय आयुक्तांना नोटिसा बजावल्यात. या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, सदर नियम भेदभावपूर्ण आहे आणि तो संविधानातील अनुच्छेद 14 (कायद्यासमोर समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचं उल्लंघन करतो.
या नियमानुसार, पारशी महिलांनी जर एखाद्या पारशी नसणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह केला, तर त्यांची धार्मिक ओळख हिरावून घेतली जाते आणि त्यांना अग्यारीसारख्या (अग्निमंदिर) धार्मिक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो, असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, समाजाबाहेर विवाह करणाऱ्या पारशी पुरुषांना हा नियम लागू होत नाही आणि त्यांच्यावर अशा प्रकारची कोणतीही बंधने लादली जात नाहीत. आता या प्रकरणी लवकरच पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.
