"जेव्हा पंतप्रधान मोदी बोलतात तेव्हा जगातील नेते ऐकतात; ही भारताची वाढती ताकद," मोहन भागवतांनी स्पष्टच सांगितलं

समाजाला एकत्र करण्याचे काम अपूर्ण राहिले आहे आणि या कामाला इतका वेळ का लागला याचं संघाने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असंही ते म्हणालेत.

Sarsanghchalak Mohan Bhagwat
सरसंघचालक मोहन भागवत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 3:31 PM IST

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलंय. आज जागतिक नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्षपूर्वक ऐकतात, कारण भारताची ताकद आता जगाला दिसत आहे आणि देशाला त्याची योग्य जागतिक भूमिका पुन्हा मिळत आहे, असंही मोहन भागवत म्हणालेत. शताब्दी किंवा जयंतीसारखे टप्पे महत्त्वाचे आहेत, परंतु खरे लक्ष वेळेवर काम पूर्ण करण्यावर असले पाहिजे. समाजाला एकत्र करण्याचे काम अपूर्ण राहिले आहे आणि या कामाला इतका वेळ का लागला याचं संघाने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असंही ते म्हणालेत.

आरएसएस कार्यकर्ते सुरुवातीपासूनच देशासाठी समर्पित : RSSच्या 100 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, इतिहास साक्षीदार आहे की, जेव्हा भारताचा उदय होतो, तेव्हा जागतिक समस्या सोडवल्या जातात, संघर्ष कमी होतात आणि शांतीचा मार्ग मोकळा होतो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत जग भारताकडून अशी अपेक्षा करतोय आणि आरएसएस कार्यकर्ते सुरुवातीपासूनच या ध्येयासाठी समर्पित आहेत. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्या दृढनिश्चय आणि त्यागाचे स्मरण करून भागवत म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात संघ कार्यकर्त्यांनी कठीण परिस्थितीत काम करण्यास सुरुवात केली, विशेष म्हणजे त्यावेळी त्यांच्या प्रयत्नांना कधी फळ मिळेल की नाही हे अनिश्चित होते. याच कार्यकर्त्यांनी यशाचे बीज पेरले आणि बदलाचा मार्ग मोकळा केला, असंही मोहन भागवतांनी अधोरेखित केलंय. पंतप्रधान मोदींच्या जागतिक स्वीकृतीचा उल्लेख करत भागवत म्हणाले की, "जग पंतप्रधानांचे ऐकते, कारण भारताची शक्ती प्रकट होत आहे आणि जग या बदलाचे साक्षीदार आहे."

भारताचा पाया विविधतेतील एकतेवर आधारित : त्यांनी एक प्रसंग सांगितला की, ज्यामध्ये कोणीतरी त्यांना सांगितले की, संघ 30 वर्षे उशिरा आला. यावर त्यांनी उत्तर दिले, "आम्ही उशिरा पोहोचलेलो नाही, तुम्ही उशिरा ऐकायला सुरुवात केली." जेव्हा संघ संवाद आणि सामूहिक कृतीबद्दल बोलतो तेव्हा तो संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. भारताचा पाया विविधतेतील एकतेवर आधारित आहे. तसेच प्रगतीसाठी धर्म आणि समन्वय आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

