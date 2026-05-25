'QUAD' म्हणजे काय? 2004 च्या त्सुनामीशी त्याचा काय संबंध? 'क्वाड'ला चीनचा विरोध का आहे?
मंगळवारी 26 मे 2026 रोजी दिल्ली येथे 'क्वाड'ची (Quad) एक महत्त्वपूर्ण बैठक नियोजित आहे. चला, 'क्वाड'च्या स्थापनेमागील कहाणी जाणून घेऊया.
Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST
हैदराबाद : 2004 मध्ये हिंद महासागरात आलेल्या भीषण त्सुनामीमुळे भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका यांसह 14 देशांमध्ये मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली होती. या आपत्तीत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. या संकटानंतर बाधित देशांना मदत आणि आपत्कालीन सहाय्य पोहोचवण्यासाठी त्याच वर्षी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात QUAD ची स्थापना करण्यात आली.
QUAD मध्ये भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या चार देशांचा समावेश आहे. 2004 च्या त्सुनामीनंतर मानवतावादी मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी या देशांनी एकत्र येत सहकार्याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर या देशांमध्ये मजबूत राजनैतिक आणि सामरिक भागीदारी विकसित झाली आहे.
QUAD ची 26 मे रोजी क्वाडची महत्त्वपूर्ण बैठक : क्वाडची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवार 26 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली इथं होणार आहे. या बैठकीसाठी दोन दिवस आधीच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारतात दाखल झाले आहेत.
QUAD ची स्थापना करण्यामागील उद्देश काय? : क्वाडचा मुख्य उद्देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त, सुरक्षित आणि खुले समुद्री मार्ग कायम ठेवणं हा आहे. तसेच चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना संतुलित ठेवणं आणि सामरिक समुद्री मार्ग कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय दबावापासून मुक्त ठेवणं, हेही या गटाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय क्वाड देश समुद्री आणि सीमापार सुरक्षा मजबूत करणं, आर्थिक सुरक्षा आणि समृद्धीला चालना देणं, महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे तसेच प्रादेशिक आपत्कालीन परिस्थितींना संयुक्तपणे प्रतिसाद देण्यासाठी एकत्र काम करतात.
क्वाडच्या स्थापनेमागील कहाणी
- 2004 मध्ये हिंद महासागरात आलेल्या त्सुनामीनंतर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांनी एकत्र येऊन क्वाडची स्थापना केली.
- 2007 मध्ये जपाननं क्वाड स्थापन करण्याची कल्पना मांडली. तथापि, चीन आणि रशियाने त्याला विरोध केला.
- ऑस्ट्रेलिया सामील होण्यास सहमत झाल्यानंतर, 2017 मध्ये क्वाडची अधिकृतपणे स्थापना झाली.
- 2019 मध्ये, 'क्वाड' (Quad) राष्ट्रांचे परराष्ट्र मंत्री प्रथमच न्यूयॉर्कमध्ये भेटले.
- 2020 मध्ये, परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपली दुसरी बैठक जपानमधील टोकियो येथे घेतली.
- तसेच 2020 मध्ये, या चारही राष्ट्रांच्या नौदलांनी एक संयुक्त सराव केला.
- 2021 मध्ये, 'क्वाड' राष्ट्रांनी पहिल्यांदाच व्हिडिओ परिषद आयोजित केली.
- 2022 मध्ये, 'क्वाड' शिखर परिषद टोकियो येथे पार पडली.
- 2023 मध्ये, 'क्वाड' शिखर परिषद ऑस्ट्रेलियामध्ये झाली.
- 2026 मध्ये, 'क्वाड' नेत्यांची बैठक भारतात आयोजित करण्याचे नियोजित आहे.
QUAD कसे कार्य करते: QUAD मधील सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख नियमितपणे बैठक आणि शिखर परिषदांचं आयोजन करतात. या बैठकींमध्ये जागतिक सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राशी संबंधित धोरणांवर चर्चा केली जाते.
आपली लष्करी क्षमता आणि परस्पर समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी हे देश संयुक्त नौदल सरावही करतात. विशेषतः मालाबार नौदल सराव हा क्वाड देशांमधील महत्त्वाचा संयुक्त युद्धाभ्यास मानला जातो.
क्वाड केवळ सुरक्षेपुरता मर्यादित नसून लस निर्मिती, हवामान बदल, सायबर सुरक्षा आणि 5G तसेच सेमीकंडक्टरसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातही सदस्य देश एकत्रितपणे काम करत आहेत. याशिवाय चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विविध प्रकल्पांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवण्यावरही क्वाडचा भर आहे.
QUAD च्या बैठका कधी झाल्या आहेत? : 2004 मध्ये हिंद महासागरात आलेल्या त्सुनामीनंतर स्थापन झालेला QUAD 2017 पर्यंत जवळपास निष्क्रिय होता. 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी क्वाडची संकल्पना मांडली होती. मात्र, जवळपास एक दशक हा गट सक्रिय झाला नाही. त्यानंतर 2017 मध्ये ASEAN शिखर परिषदेदरम्यान क्वाडला पुन्हा सक्रिय करण्यात आले.
यानंतर 12 मार्च 2021 रोजी पहिली क्वाड नेत्यांची आभासी शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत कनेक्टिव्हिटी, समुद्री सुरक्षा, दहशतवादविरोधी उपाययोजना, मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी समान तत्त्वे तसेच आशियातील शस्त्रास्त्र प्रसाराशी संबंधित धोक्यांवर चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांचा भारत दौरा विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला होता. भारतीय निर्यात उत्पादनांवरील शुल्कवाढीमुळे दोन्ही देशांमध्ये मतभेद वाढले होते. अशा परिस्थितीत अमेरिका भारतासोबतचे संबंध अधिक स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं मानले जात आहे.
चीनचा क्वाडला विरोध : मार्को रुबियो यांच्या दौऱ्यामुळे इंडो-पॅसिफिक धोरण, चीनशी संबंधित चिंता, संरक्षण, ऊर्जा आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारत-अमेरिका सामरिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या भेटीद्वारे क्वाड गट अधिक बळकट करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे.
चीनने मात्र सुरुवातीपासूनच क्वाडला विरोध दर्शवला आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना रोखण्यासाठीच या गटाची स्थापना करण्यात आल्याचं मानलं जातं. मात्र, क्वाड सदस्य देशांच्या मते हा गट हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. हिंद आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची चीनची भूमिका लक्षात घेता क्वाड त्याच्या धोरणांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच चीन क्वाडला 'आशियाई नाटो' असे संबोधत विरोध करत आहे.