'फटाके फोडण्यात धार्मिक काय आहे?' प्रदूषणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी; नागरिकांना दिवे लावण्याचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे लोकांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करणे आणि त्यांना प्रदूषणमुक्त सवयी स्वेच्छेने स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणे हाच आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 10:03 PM IST
नवी दिल्ली: फटाक्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पारंपरिक पद्धतीने दिवे (मातीचे दिवे) लावण्याच्या पद्धतीकडे परतण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नागरिकांना केले. न्यायालयाने नमूद केले की, खरा उत्सव साजरा करण्यासाठी धार्मिक भावना आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निर्बंधात्मक आदेशांकडे अनेकदा दडपशाही म्हणून पाहिले जाते, याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे लोकांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करणे आणि त्यांना प्रदूषणमुक्त सवयी स्वेच्छेने स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणे हाच आहे.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, "लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना प्रबोधित करणे आणि कोणते फटाके हानिकारक आहेत आणि कोणते कमी हानिकारक आहेत याबद्दल माहिती देणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, अशा संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि लोकांना आपल्या पारंपरिक पद्धतीने दिवे लावण्याच्या पद्धतीकडे परतण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे."
फटाके फोडण्यामागील धार्मिक आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, "फटाके फोडण्यात धार्मिक काय आहे?" खंडपीठाला 'अमायकस क्युरी' (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून सहाय्य करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग यांनी वायू प्रदूषणामुळे आरोग्याला होणाऱ्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला. फटाक्यांचा धार्मिक प्रथांशी संबंध जोडणाऱ्या युक्तिवादांना उत्तर देताना सिंग म्हणाल्या, "जर देवाला हे समजले की त्याच्या नावाने मुले त्रास सहन करत आहेत आणि आजारी पडत आहेत, तर त्यालाही धक्का बसेल."
कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने फटाके फोडल्याने होणाऱ्या हानिकारक परिणामांबद्दल नागरिकांना जागरूक करण्याच्या आणि त्यांना सुरक्षित पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही धार्मिक भावना दुखावणार नाही, परंतु त्याच वेळी लोकांनी स्वेच्छेने पुढे येऊन याचा (प्रदूषणमुक्त पर्यायाचा) स्वीकार केला पाहिजे. या संपूर्ण प्रक्रियेत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला गेला पाहिजे." सरन्यायाधीशांनी (CJI) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले, "तुम्ही यासंदर्भात काही माहिती किंवा जनजागृतीपर मजकूर प्रकाशित करण्यास सुरुवात करू शकता. ध्वनी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी फटाक्यांचा वापर कमी करण्याचे आणि तो विशिष्ट वेळेपुरता मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन तुम्ही लोकांना करू शकता. तसेच बाजारात अत्यंत हानिकारक फटाक्यांची विक्री मर्यादित राहील आणि त्याऐवजी कमी हानिकारक फटाके उपलब्ध असतील, याचीही तुम्ही खात्री करू शकता..."
भाटी यांनी नमूद केले की, अर्जुन गोपाळ खटल्यातील न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'ग्रीन क्रॅकर्स'चा (पर्यावरणपूरक फटाके) वापर करणे आधीच अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे खंडपीठ संपूर्ण देशाशी संबंधित अशाच एका प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. भाटी म्हणाल्या, "दिल्लीसाठी पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती, परंतु गेल्या वर्षी तुमच्या न्यायालयाने त्यात शिथिलता आणत दोन दिवसांत दिवसाला तीन तास फटाके फोडण्याची परवानगी दिली होती म्हणजेच फटाक्यांच्या विक्रीसाठी तीन दिवस आणि विशिष्ट वेळेत वापरासाठी दोन दिवस निश्चित करण्यात आले होते."
गेल्या वर्षीच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत एका वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, केवळ 'नीरी' (NEERI) द्वारे मान्यताप्राप्त विशिष्ट श्रेणीतील फटाक्यांच्या विक्रीलाच परवानगी देण्यात आली होती आणि ही उपाययोजना अर्जुन गोपाळ खटल्यात निश्चित केलेल्या नियमावलीपेक्षा अधिक कडक होती. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, "कोणताही आदेश लागू करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आपल्याकडे असल्याशिवाय तो आदेश देण्याबाबत आपण अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे." सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "जेव्हा एखादा निर्बंधात्मक आदेश दिला जातो, तेव्हा लोक त्याकडे दडपशाहीची कारवाई म्हणून पाहतात... हा मानवी स्वभाव आहे. आपण अत्यंत व्यावहारिक आणि वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. मला वाटते की लोकांपर्यंत मनापासून आवाहन करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वेळ आहे: तुम्हाला जो सण साजरा करायचा असेल तो करा, पण या दोन-तीन गोष्टी लक्षात ठेवा आणि उत्सव विशिष्ट वेळेपुरता मर्यादित ठेवा..." खंडपीठाने नमूद केले की, आरोग्य आणि प्रदूषण हे मुख्य चिंतेचे विषय आहेत. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले, "पण कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले गेल्यास प्रदूषणाची पातळी काय असेल, याची आम्हाला चिंता वाटते..."
या प्रकरणातील 'अमायकस क्युरी' (न्यायालयाला मदत करणारे वकील) यांनी सांगितले की, त्या नागरिकांच्या आरोग्याकडे विशेषतः वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींच्या आरोग्याकडे लक्ष वेधत आहेत. त्या म्हणाल्या, "न्यायालयात हे ऐकायला खूप चांगले वाटते की बंदी केवळ दोन किंवा एक तासासाठी आहे. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर याचे प्रतिबिंब उमटत नाही आणि प्रत्येक रस्त्यावर प्रत्येक वेळी पोलिसांची उपस्थिती असणे अशक्य आहे. त्यामुळे ऐकायला चांगले वाटणारे हे युक्तिवाद प्रत्यक्षात जमिनीवर प्रभावी ठरत नाहीत. हे प्रकरण CAQM (कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट) कडे सोपवले पाहिजे, कारण ती एक वैधानिक संस्था आहे आणि त्यांच्याकडे सर्व संबंधित माहिती आणि सामग्री उपलब्ध आहे."
न्यायापीठ 'नॅशनल कॅपिटल रिजन' (NCR) मधील वायू प्रदूषणाबाबतच्या सुमोटो (स्वतःहून दाखल केलेल्या) याचिकांवर सुनावणी करत होते; यामध्ये फटाके फोडणे, पिकांचे अवशेष जाळणे (stubble burning) आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचा समावेश होता. प्रदूषणाचा आगामी हंगाम लक्षात घेता, पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही या सुनावणीत चर्चा झाली. पिकांच्या अवशेषांना आता व्यावसायिक मूल्य प्राप्त झाले असून त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो, अशी नोंद न्यायालयाने घेतली; तसेच यासाठी बाजारपेठ विकसित करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला. भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, पिकांच्या अवशेषांच्या व्यवस्थापनासाठी मग ते शेतातच (in-situ) असो किंवा शेताबाहेर (ex-situ) धोरणात्मक आराखडा आधीच अस्तित्वात आहे. त्यांनी नमूद केले की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले उपाय, या प्रकरणांशी संबंधित माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता 15 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
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