Explainer : डिलिमिटेशन म्हणजे काय? लोकसभा-विधानसभेच्या किती जागा वाढणार? कोणत्या राज्याला किती फायदा? सर्वकाही जाणून घ्या
डिलिमिटेशन बिल पारित झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्या किती जागा वाढू शकतात? 'ईटीव्ही भारत'च्या या एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया.
Published : November 28, 2026 at 6:22 PM IST
हैदराबाद : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यानुसार 30 नोव्हेंबर रोजी लोकसभेचं तर 2 डिसेंबर रोजी राज्यसभेचं विशेष अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार एक महत्त्वाचं विधेयक मांडणार असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत परिसीमन विधेयक 2026 (डिलिमिटेशन विधेयक) सादर केलं होतं. मात्र, सभागृहात आवश्यक संख्याबळाचा पाठिंबा न मिळाल्यानं हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. आता पुन्हा एकदा हे विधेयक पुढे आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयारी सुरू केल्याचं चित्र आहे.
या विधेयकामुळे दक्षिण भारतातील तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात होती. परिसीमन प्रक्रियेमुळे लोकसभेतील जागांचे पुनर्वाटप होऊन दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती या राज्यांना होती.
मात्र, आता या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि दक्षिण भारतीय राज्यांमधील चर्चेनंतर परिस्थितीत बदल झाल्याची माहिती आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनीही सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी विशेष अधिवेशनात परिसीमन विधेयकाबाबत केंद्र सरकार कोणती भूमिका मांडते आणि या विधेयकाला संसदेत कितपत पाठिंबा मिळतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
काय आहे परिसीमन विधेयक? :
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. मात्र, परिसीमन म्हणजे नेमकं काय आणि या प्रक्रियेमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत कोणते बदल होऊ शकतात? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
परिसीमन म्हणजे देशातील लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा नव्यानं निश्चित करणं तसेच विविध राज्यांमधील जागांचे पुनर्वाटप करणं होय. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देणं हा आहे.
केंद्र सरकारनं लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एप्रिल 2026 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या परिसीमन विधेयकाऐवजी सुधारित विधेयक आणण्याची तयारी सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
नव्या परिसीमन विधेयकामुळे कोणते बदल होणार? :
प्रस्तावित परिसीमन विधेयक लागू झाल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. तसेच लोकसभेतील एकूण जागांमध्ये वाढ झाल्यामुळे महिला प्रतिनिधींसाठीही अधिक जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
काही अंदाजांनुसार, नव्या परिसीमन प्रक्रियेनंतर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या राज्यांतील लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. त्यानुसार बिहारमध्ये सुमारे 60, झारखंडमध्ये 21, तर उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास 120 जागांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
परिसीमन लागू करण्यामागचा उद्देश काय? :
नवीन परिसीमन विधेयक लागू झाल्यास देशातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या 530 वरून 815 पर्यंत, तर केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागांची संख्या 20 वरून 35 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचं सांगितलं जात आहे.
या बदलाचा परिणाम केंद्रातील सत्ता स्थापनेच्या गणितावरही होणार आहे. सध्या लोकसभेत बहुमतासाठी 543 सदस्यांच्या सभागृहात 272 जागांची आवश्यकता असते. मात्र, प्रस्तावित जागावाढीनंतर बहुमताचा आकडा वाढून 426 पर्यंत जाऊ शकतो.
त्यामुळे परिसीमन ही केवळ मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्याची प्रक्रिया नसून, देशातील संसदीय प्रतिनिधित्व, महिला आरक्षण आणि राजकीय सत्तेच्या गणितावर परिणाम करणारी महत्त्वाची प्रक्रिया ठरणार आहे. आगामी काळात या विधेयकातील अंतिम तरतुदी आणि त्यावर संसदेत होणारी चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे.
देशात यापूर्वीही चार वेळा झाले आहे परिसीमन; आता पाचव्यांदा तयारी :
देशात परिसीमनाची प्रक्रिया पहिल्यांदाच राबवली जात नाही. यापूर्वीही देशात चार वेळा परिसीमन करण्यात आलं असून, त्यासाठी स्वतंत्र आयोगांची स्थापना करण्यात आली होती. आता केंद्र सरकारकडून पाचव्यांदा परिसीमन करण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, देशात पहिल्यांदा 1952 मध्ये परिसीमन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या कालखंडांत ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, यापूर्वीच्या परिसीमनाच्या तारखा आणि 2022 मध्ये झालेल्या प्रक्रियेबाबत अधिकृत नोंदींची पडताळणी आवश्यक आहे.
लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढणार? :
सध्या लोकसभेत एकूण 543 निवडून येणाऱ्या जागा आहेत. प्रस्तावित 50 टक्के जागावाढीनंतर लोकसभेतील सदस्यसंख्या 850 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या आकड्यात केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रस्तावित 35 जागांचाही समावेश असल्याचे सांगितलं जात आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार, सर्व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात जागांची वाढ केल्यास प्रत्येक राज्याचे सध्याचे संसदीय प्रतिनिधित्व कायम राहू शकते. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना असलेली प्रतिनिधित्व कमी होण्याची चिंता दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये किती जागा वाढण्याची शक्यता? :
प्रस्तावित परिसीमनानुसार विविध राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामध्ये काही प्रमुख राज्यांची संभाव्य आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
- झारखंड : सध्या लोकसभेत 14 जागा आहेत. 50 टक्के वाढीनंतर हा आकडा 21 पर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच राज्यात सात नव्या जागांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
- बिहार : सध्या बिहारमध्ये लोकसभेच्या 40 जागा आहेत. प्रस्तावित वाढीनंतर त्या 60 पर्यंत जाऊ शकतात. म्हणजेच २० जागांची वाढ होऊ शकते.
- उत्तर प्रदेश : देशातील सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 80 जागा आहेत. 50 टक्के वाढीनंतर हा आकडा 120 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मात्र, ही सर्व आकडेवारी प्रस्तावित जागावाढीच्या अंदाजावर आधारित आहे. परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची आणि जागांची अधिकृत संख्या स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे आगामी काळात परिसीमन विधेयक संसदेत मंजूर होईल का? तसेच त्यानंतर राज्यनिहाय जागांचं वाटप कशा पद्धतीने केलं जातं, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
परिसीमनानंतर देशात होणार मोठे बदल :
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकामुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव असून, या प्रक्रियेत सर्व राज्यांचे सध्याचे संसदीय प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
या प्रस्तावामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना असलेली प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीतीही दूर होऊ शकते. याशिवाय महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
परिसीमनानंतर कोणते बदल होणार? :
1) सर्व राज्यांचे सध्याचे प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण कायम राहणार
प्रस्तावित परिसीमनानुसार लोकसभेच्या एकूण जागांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तयारी आहे. या जागावाढीदरम्यान सर्व राज्यांचे सध्याचे प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे जागा वाढल्या तरी राज्यांच्या एकूण हिस्सेदारीचे प्रमाण बदलणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
2) दक्षिण भारतीय राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये वाढ
परिसीमनामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रस्तावित जागावाढीनुसार दक्षिण भारतातील पाच राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्येही वाढ होऊ शकते.
सध्या या 5 राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या 129 जागा आहेत. प्रस्तावित वाढीनंतर हा आकडा 195 पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
- तमिळनाडू : सध्याच्या 39 जागा वाढून 59 होण्याची शक्यता.
- कर्नाटक : सध्याच्या 28 जागा वाढून 42 होण्याची शक्यता.
- आंध्र प्रदेश : सध्याच्या 25 जागा वाढून 38 होण्याची शक्यता.
- केरळ : सध्याच्या 20 जागा वाढून 30 होण्याची शक्यता.
- तेलंगणा : सध्याच्या 17 जागा वाढून 26 होण्याची शक्यता.
या संभाव्य वाढीमुळे दक्षिण भारतीय राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढू शकते.
3) 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव
प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रियेसाठी 2011 च्या जनगणनेतील आकडेवारी आधार म्हणून घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचं सांगितले जात आहे. यापूर्वी राज्यांमधील लोकसभा जागांच्या वाटपासाठी 1971 च्या जनगणनेतील आकडेवारी महत्त्वाचा आधार होती. 1976 आणि 2001 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जागांच्या पुनर्वाटपावरील स्थगिती पुढे वाढवण्यात आली होती. आता नव्या जनगणनेच्या आणि परिसीमनाच्या प्रक्रियेमुळे लोकसभा मतदारसंघांच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
4) महिलांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार
प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी सुमारे एकतृतीयांश जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे.
लोकसभेतील जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढल्यास त्यापैकी जवळपास 283 जागा महिलांसाठी आरक्षित होऊ शकतात. त्यामुळे संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, प्रस्तावित परिसीमनामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या, राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि महिला आरक्षण या तिन्ही बाबींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात. मात्र, या सर्व बाबी अंतिम विधेयकातील तरतुदी आणि संसदेच्या मंजुरीवर अवलंबून असतील.
5) 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याची केंद्राची तयारी
नरेंद्र मोदी सरकार आगामी 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. यासाठी परिसीमन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, नव्यानं जनगणना आणि त्यानंतर परिसीमन करण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा पर्याय म्हणून वापर करण्याचा प्रस्ताव असल्याचं सांगितलं जात आहे.
6) विधानसभा जागांमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता
परिसीमन प्रक्रियेनंतर केवळ लोकसभेच्या जागाच नव्हे, तर विविध राज्यांतील विधानसभा मतदारसंघांची संख्याही वाढू शकते. काही राज्यांमधील संभाव्य जागावाढीचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत.
- झारखंड : सध्या विधानसभेच्या 81 जागा आहेत. त्या वाढून 121 ते 122 होण्याची शक्यता आहे.
- बिहार : सध्याच्या 243 जागा वाढून 365 पर्यंत पोहोचू शकतात.
- उत्तर प्रदेश : सध्या 403 जागा असून, प्रस्तावित वाढीनंतर हा आकडा 605 पर्यंत जाऊ शकतो.
मात्र, हे आकडे प्रस्तावित जागावाढीवर आधारित अंदाज आहेत. अंतिम संख्या परिसीमनानंतरच स्पष्ट होईल.
7) परिसीमनाच्या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी येऊ शकतात?
प्रत्येक राज्यात लोकसभेच्या जागांमध्ये सरसकट 50 टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावामुळे काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, तमिळनाडूमध्ये सध्या लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. त्यात 50 टक्के वाढ केल्यास हा आकडा 58.5 होतो. मात्र, लोकसभेतील जागांची संख्या पूर्णांकातच असणे आवश्यक असल्याने अशा परिस्थितीत जागांचे वाटप कसं करायचं? हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
मध्य प्रदेश आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणीही जागांच्या संख्येत वाढ करताना सम-विषम संख्येचा तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतो. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये जागावाढीचं प्रमाण निश्चित करताना विशेष नियोजन करावं लागणार आहे. काही अंदाजांनुसार, या प्रक्रियेनंतर लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या 816 ते 824 दरम्यान राहू शकते.
लोकसभेच्या 850 जागा निश्चित नाहीत :
परिसीमनाच्या चर्चेदरम्यान लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, 850 हा निश्चित आकडा नसून प्रस्तावित कमाल मर्यादा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सध्या चर्चेत असलेले राज्यनिहाय जागावाढीचे आकडेही अंतिम नाहीत. परिसीमनाची प्रक्रिया, त्यातील तांत्रिक बाबी आणि अधिकृत निर्णयांनंतरच लोकसभा व विधानसभेतील जागांची नेमकी संख्या स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी, लोकसभा-विधानसभा जागांची वाढ आणि राज्यांचे प्रतिनिधित्व याबाबत केंद्र सरकार काय निर्णय घेते? हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.