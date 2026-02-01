2026 च्या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त आणि काय झाले महाग? शिक्षण, औषध, क्रीडा...
सीतारमण यांनी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी करण्याची घोषणा केलीय, त्यामुळे त्या सर्व वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर केलाय आणि त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक मोठ्या घोषणा केल्यात. मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प होता. सीतारमण यांनी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी करण्याची घोषणा केलीय, त्यामुळे त्या सर्व वस्तू स्वस्त होणार आहेत. अर्थसंकल्पीय घोषणांनंतर कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील आणि कोणत्या महाग होतील ते जाणून घेऊ यात.
चामडे आणि कापडांची निर्यातदेखील शुल्कमुक्त : अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विशेषतः भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केलं जातंय. काही वस्तूंचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, चामडे आणि कापडांची निर्यातदेखील शुल्कमुक्त असेल. या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केले जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाणार आहे.
'या' वस्तू स्वस्त होणार
- कपडे
- चामड्याच्या वस्तू
- सिंथेटिक पादत्राणे
- चामड्याचे उत्पादने
- 17 कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे शुल्कमुक्त
- लिथियम आयन सेल्स
- मोबाइल बॅटरी स्वस्त होतील
- सौर काच स्वस्त होतील
- मिश्र गॅस सीएनजी
- ईव्ही
- मायक्रोवेव्ह ओव्हन
- विमान इंधन
- परदेश प्रवास
'या' क्षेत्रांमध्ये महागाई वाढणार
याव्यतिरिक्त ज्या क्षेत्रांमध्ये कस्टम ड्युटी वाढवली गेलीय, त्या वस्तू अधिक महाग होणार आहेत, त्यात दारू, भंगार आणि खनिजे इत्यादींचा समावेश आहे.
"मत्स्यव्यवसाय साखळी मजबूत करणार" : भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘मत्स्यव्यवसाय साखळी’ मजबूत करण्यावर भर दिलाय. यासाठी 500 नवीन जलाशयांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे भारताच्या काजू आणि 'कोको'ला आता जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ‘ब्रँड’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
'पशुपालनासाठी सबसिडी मिळणार' : तसेच पशुपालन व्यवसायाला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी सरकारनं ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ कार्यक्रमाची घोषणा केलीय. या अंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिलं जणार आहे. सोबतच, पशुधन उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीलादेखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितलंय.
