'पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांना वगळण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं'- मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी

सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. यावेळी ममता बॅनर्जीनं बाजू मांडली.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 5:39 PM IST

नवी दिल्ली : एका दुर्मिळ आणि अभूतपूर्व घटनेत, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर झाल्या. त्यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. भारताच्या निवडणूक आयोगाची (ईसीआय) मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेचा वापर चुका सुधारण्याऐवजी पश्चिम बंगालला लक्ष्य करण्यासाठी आणि वैध मतदारांची नावे वगळण्यासाठी केला जात असल्याचा त्यांनी युक्तीवाद केला.

एसआयआर प्रक्रिया : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितलं की, "ही एसआयआर प्रक्रिया मतदारांना वगळण्यासाठी राबवली जात आहे. त्यांचा समावेश करण्यासाठी राबविली जात नाही. ही एसआयआर प्रक्रिया वगळण्यासाठी आहे, समावेशासाठी नाही." लाखो मतदारांना तार्किक विसंगती अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने चिन्हांकित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी युक्तिवाद केलेल्या त्यांच्या याचिकेत, निवडणूक आयोगाकडून मतदारांना विसंगत म्हणून वर्गीकृत करण्याची कारणे उघड न करणे. वैध कागदपत्रे नाकारणे यासह कथित प्रक्रियात्मक त्रुटींकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

स्पेलिंगच्या चुका नाहीत तर बोलीभाषेतील फरक : बॅनर्जींच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, 58 लाख मतदारांची नावे आधीच वगळण्यात आली आहेत. सुमारे ८८ लाख मतदारांना चिन्हांकित करण्यात आलं आहे. तर जवळपास तीन लाख आक्षेपांवर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. अवघ्या 11 दिवसात मतदार यादीचे अंतिम प्रकाशन होणार आहे. भाषिक वास्तवावर प्रकाश टाकत बॅनर्जींनी युक्तिवाद केला की, दत्ता आणि दत्त, रॉय आणि रे, गांगुली आणि गांगुली यांसारख्या सामान्य बंगाली आडनावांच्या फरकांना विसंगती मानली जात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कायदेशीर पथकानं सांगितलं की, या स्पेलिंगच्या चुका नाहीत. हे स्थानिक बोलीभाषेतील फरक आहेत, जे संपूर्ण भारतात आढळतात. "एक मुलगी लग्नानंतर सासरच्या घरी जाते. पतीचे आडनाव वापरते. निवडणूक आयोग तिचं नाव वगळत आहे. तिचं नाव वगळण्याचे हे कारण असू शकते का?" असा प्रश्न बॅनर्जींनी विचारला. या प्रक्रियेच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्या म्हणाल्या की, निवडणूक आयोग सणासुदीच्या आणि कापणीच्या हंगामात ही प्रक्रिया राबवत आहे. जेव्हा अनेक मतदार बाहेरगावी असतात.

बोलीभाषेतील फरकामुळं नावं वगळता येणार नाही : अशावेळी हे एसआयाआर करण्याची इतकी घाई का होते? असं म्हणत त्यांनी पश्चिम बंगालसह इतर विरोधी (बिगर-भाजपशासित) राज्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप केला. त्यांनी पुढे विचारले, पश्चिम बंगालच का, आसाम का नाही?, यावर जोर देत त्यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. निवडणूक आयोग केवळ बिगर-भाजपाशासित राज्यांनाच जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी केला. न्यायालयानं प्रामाणिक मतदारांना संरक्षण देण्याचं आश्वासन देत म्हटलं, "आम्ही हे सुनिश्चित करू की कोणताही निष्पाप नागरिक वगळला जाणार नाही," असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवलं. सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितलं की, नावातील किरकोळ स्पेलिंग किंवा बोलीभाषेतील फरकामुळं वगळता येणार नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, मृत किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे मात्र कायद्यानुसार काढून टाकावी लागतील. "मृत व्यक्ती किंवा अपात्र मतदार, कारण काहीही असो, त्यांची नावे वगळावीच लागतील," असं न्यायालयाने म्हटलं.

निकाल राखून ठेवण्यात आला : आधार कार्डच्या मुद्द्यावर, न्यायालयाने निर्देश देऊनही ते स्वीकारले जात नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर, न्यायालयानं सांगितलं की, ते यावर भाष्य करू शकत नाही. कारण नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधारच्या वैधतेचा प्रश्न त्यांच्यासमोर प्रलंबित आहे. त्यावर निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. आधारच्या स्वतःच्या काही मर्यादा आहेत. आम्ही त्या मुद्द्यावर निकाल राखून ठेवला आहे, असं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोगाच्यावतीनं हजर असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितलं की, विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान जारी केलेल्या नोटिसांमध्ये विसंगतींची कारणे आधीच नमूद केली होती. त्यांनी असंही सांगितलं की, सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या नवीन तक्रारी आयोगाला अद्याप मिळालेल्या नाहीत. "या नवीन तक्रारी आम्हाला दिलेल्या नाहीत. त्यांची तपासणी करण्यासाठी आम्हाला वेळ लागेल," असे द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. यात त्यांनी आरोप केला की, भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) राज्य कार्यालयांना या प्रक्रियेत सहभागी होऊ देत नाही.

राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही : भाजपाशासित राज्यांमध्ये निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मतदारांची नावे वगळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करत आहे. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना, निवडणूक आयोगाच्यावतीनं हजर असलेले ज्येष्ठ वकील द्विवेदी म्हणाले की, राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्यामुळं आयोगाला सूक्ष्म-निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यास भाग पडले. आम्ही राज्य सरकारला बीएलओ आणि इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सांगणारी अनेक पत्रे लिहिली आहेत, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. द्विवेदी यांनी सांगितलं की, राज्यानं केवळ सुमारे 80 अधिकारी उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळं जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांवर ही प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी आली आहे. माझ्यावर दबाव आहे, असे ते म्हणाले. पुढे म्हणाले की, आम्हाला अधिकारी न दिल्याबद्दल दोष राज्य सरकारचा आहे.

न्यायालयात मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी स्वतःच्यावतीनं बाजू मांडली : सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस बजावून बॅनर्जींच्या याचिकेवर उत्तर मागितलं आणि सांगितलं की, या प्रकरणावर सोमवारी पुन्हा सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांनी अधोरेखित केलेल्या नवीन तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी आयोगाला वेळ देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि एआयटीसीचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या एका गटाच्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यांनी पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. यापूर्वी, याचिकाकर्त्यांनी कार्यपद्धतीतील अनियमिततेचे आरोप केल्यामुळं, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनेक निर्देश दिले होते. विशेषतः 'लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी' यादीत वर्गीकृत केलेल्या व्यक्तींची नावे प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांना मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता होती. आज बॅनर्जींनी स्वतः न्यायालयात स्वतःच्यावतीनं बाजू मांडली.

