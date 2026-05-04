पश्चिम बंगालमधील आसनसोल मतमोजणी केंद्राबाहेर तणाव, पोलिसांकडून लाठीचार्ज

जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लाठीचार्ज करावा लागला.

पश्चिम बंगालमधील आसनसोल मतमोजणी केंद्राबाहेर तणाव, पोलिसांकडून लाठीचार्ज (ANI - video screenshot)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 3:44 PM IST

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक निकालाचं चित्र आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागलं आहे. संपूर्ण देशाचं लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालाकडे लागलं आहे. भाजपाची वाटचाल आघाडीच्या दिशेनं सुरु आहे. अद्याप काही ठिकाणी मतमोजणी अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, या मतमोजणीदरम्यान सोमवारी (4 मे) आसनसोलमधील एका मतमोजणी केंद्रावर काही काळ गोंधळाचे आणि तणावाचे वातावरण पसरले. ही घटना आसनसोल इंजिनिअरिंग कॉलेज येथील मतमोजणी केंद्रावर घडली. याठिकाणी पोलिंग एजंट्समध्ये झटापट झाल्यानंतर परिस्थिती चिघळली. या संघर्षादरम्यान खुर्च्या आणि वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळं जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लाठीचार्ज करावा लागला.

एका राजकीय पक्षाच्या कॅम्पची तोडफोड : आसनसोल दुर्गापूर पोलीस आयुक्तालयाचे आयुक्त प्रणव कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समाजकंटकांनी एका राजकीय पक्षाच्या कॅम्पला लक्ष्य केलं. या घटनेत सहभागी असलेल्यांचा शोध सुरू आहे. प्रणव कुमार म्हणाले की, "एका राजकीय पक्षाच्या कॅम्पची तोडफोड करण्यात आली. या तोडफोडीसाठी जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवली जात आहे." दरम्यान, हा हिंसाचार अशा वेळी झाला आहे की, अटीतटीच्या निवडणुकीत भाजपाच्या बाजूनं कल दिसून येत आहेत. भाजपानं बहुमताचा आकडा पार केला असून, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेससमोर गंभीर आव्हान उभं केलं आहे.

भाजपा 194 जागांवर आघाडीवर : निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत भाजपा 194 जागांवर आघाडीवर आहे, तर तृणमूल काँग्रेस 92 जागांवर आघाडीवर आहे. हाच कल कायम राहिल्यास, भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये आपलं पहिलं सरकार स्थापन करण्यास तयार होईल, ज्यामुळं तृणमूल काँग्रेसच्या दशकाहून अधिक काळाच्या राजवटीचा अंत होईल आणि राज्यात एक मोठा राजकीय बदल घडून येईल. दरम्यान, पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपा नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी दणदणीत विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, "भाजपा 180 पेक्षा जास्त जागा मिळवून सरकार स्थापन करेल." तसंच सत्ताधारी पक्षावर टीका करताना ते म्हणाले, "त्यांना रडू द्या. आता सगळं संपलं."

भाजपा सरकार स्थापन करणार - सुवेंदू अधिकारी : पुढं सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, "सर्व हिंदू नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनात एकवटले आहेत. मतमोजणीच्या चार फेऱ्यांनंतर भाजपा आपले सरकार स्थापन करत आहे. हिंदू ईव्हीएम म्हणजे भाजपा आणि मुस्लिम ईव्हीएम म्हणजे टीएमसी. मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर वगळता, जिथं लोकांनी काँग्रेसला मतदान केलं आहे." राज्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली असून, दुसऱ्या टप्प्यात 91.66 टक्के आणि पहिल्या टप्प्यात 93.19 टक्के मतदान झाल्याने एकूण मतदानाची टक्केवारी 92.47 टक्के झाली. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत, तृणमूल काँग्रेसनं सुमारे 48 टक्के मतांसह 213 जागा मिळवल्या, तर भाजपानं सुमारे 38 टक्के मतांसह 77 जागा जिंकून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपले स्थान निर्माण केलं आहे.

