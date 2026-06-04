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पश्चिम बंगाल : भांगर स्फोट प्रकरणी NIA कडून माजी आमदाराच्या घराची झडती

एनआयएची दोन वेगवेगळी पथकं आज सकाळी जिबनताला भागातील सौकत मोल्ला यांच्या घरी पोहोचली.

NIA searches former TMC MLA Saokat Molla's house in Bhangar blast case in South 24 Parganas
पश्चिम बंगाल : भांगर स्फोट प्रकरणी NIA कडून माजी आमदाराच्या घराची झडती (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 2:08 PM IST

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दक्षिण 24 परगणा (पश्चिम बंगाल) : 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचार आणि निवडणुकीपूर्वीच्या स्फोटाच्या तपासाच्या संदर्भात तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि माजी आमदार सौकत मोल्ला यांच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) गुरुवारी कॅनिंग इथं दाखल झाली. यावेळी निमलष्करी दल आणि पोलिसांनी परिसराला घेराव घातला आहे. तसंच एनआयएच्या एका विशेष पथकानं दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील जिबनताला भागातील त्यांच्या घरावर छापा टाकला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एनआयएची दोन वेगवेगळी पथकं आज सकाळी जिबनताला भागातील सौकत मोल्ला यांच्या घरी पोहोचली. तपास अधिकाऱ्यांनी कुटुंबीयांशी सविस्तर चर्चा करून सौकत मोल्ला यांच्याविषयी चौकशी केली. ते घरी नसल्याचं कुटुंबीयांनी सांगितलं. यानंतर, पथकानं त्यांच्या एका मुलाला ताब्यात घेऊन सोबत नेलं. मुलाला अद्याप अधिकृतपणे अटक करण्यात आलेली नसली तरी, केवळ चौकशीसाठी त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसंच तपास पथकानं सौकत मोल्ला यांच्या मालकीच्या एका हॉटेलसह इतर अनेक ठिकाणांचीही झडती घेतली.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावर्षी 18 मार्च रोजी भांगरच्या चालताबेरिया-बामुनिया भागात झालेल्या स्फोटाच्या तपासादरम्यान सौकत मोल्ला यांचं नाव समोर आले होतं. तसंच निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराच्या अनेक घटनांमध्येही त्यांचा सहभाग होता. त्यांची चौकशी करण्यासाठी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ते सध्या कोलकाता किंवा आसपासच्या परिसरात राहत असल्याचा तपास यंत्रणेला संशय आहे. आज ते सापडले नाहीत. त्यामुळं एनआयएच्या पथकानं त्यांच्या मुलाला ताब्यात घेतलं. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसनं शौकत मोल्ला यांच्यावरील सर्व आरोप सातत्यानं फेटाळून लावले आहेत.

यापूर्वीही सीबीआय आणि आणखी एका तपास यंत्रणेनं कोळसा तस्करी प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सौकत मोल्ला यांना अनेकदा समन्स पाठवलं होतं. त्यावेळी त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, त्या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आली नव्हती. आता निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात एनआयएनं सौकत मोल्ला यांची पुन्हा चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र, एनआयएनं या प्रकरणी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही.

गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, कोलकाता पोलिसांनी 79 क्रू़ड बॉम्ब आणि इतर आक्षेपार्ह साहित्य जप्त केल्याप्रकरणी नोंदवलेल्या प्रकरणाचा तपास एनआयएनं हाती घेतला आहे. हे प्रकरण सुरुवातीला 25 एप्रिल रोजी कोलकाताच्या भांगर विभागातील उत्तर काशीपूर पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलं होतं. क्रू़ड बॉम्ब आणि ते बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य साठवून ठेवल्याची माहिती मिळाल्यानंतर हा एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.

मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, बंगाल पोलिसांनी तागाच्या दोऱ्यांनी बांधलेल्या 79 गोल वस्तू आणि इतर आक्षेपार्ह साहित्य जप्त केलं होतं. या वस्तू स्फोटक उपकरणे असल्याचा संशय आहे. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील उत्तर काशीपूर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या माझेरहाट (पोईलेपारा) गावातील स्मशानभूमीजवळील एका रिकाम्या घरात अज्ञात व्यक्तींनी ही स्फोटकं ठेवल्याचा आरोप आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायदा, 2008 अंतर्गत हे प्रकरण एक 'पूर्वनियोजित गुन्हा' आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, स्फोटकांचा अवैध साठा आणि हाताळणीमुळं सार्वजनिक सुरक्षितता आणि मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण होतो आणि यामागे भीती व दहशत पसरवण्याचा हेतू असू शकतो.

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TAGGED:

पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा
माजी आमदार सौकत मोल्ला
भांगर स्फोट प्रकरण
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