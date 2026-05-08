ममता बॅनर्जींना पराभूत करणारे सुवेंदू अधिकारी होणार पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री; 9 मे रोजी शपथविधी सोहळा

भाजपाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांची पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड निश्चित झाली आहे. भाजपा विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून त्यांची निवड झाल्याचं अमित शाह यांनी जाहीर केलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 5:30 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोर्तब झालं आहे. तृणमुलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव करणाऱे सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री असतील. भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथे झालेल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांची भाजपा विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली.

9 मे रोजी पार पडणार शपथविधी सोहळा : भाजपा नेत्यांच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमधील नव्या भाजपा सरकारचा शपथविधी सोहळा 9 मे रोजी पार पडणार आहे. सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतील. तत्पूर्वी, अमित शाह शुक्रवारी सकाळी कोलकाता येथे दाखल झाले. यावेळी सुवेंदू अधिकारी आणि इतर भाजपा नेत्यांनी त्यांचं स्वागत केलं.

ममता बॅनर्जी यांचा पराभव : सुवेंदू अधिकारी यांनी नंदीग्राम आणि भवानीपूर या दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवून दोन्ही ठिकाणी विजय मिळविला. भवानीपूर मतदारसंघात त्यांनी टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला.

मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार : 4 मे रोजी जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. मात्र, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार आणि माजी राज्यसभा खासदार स्वपन दासगुप्ता यांची नावेही चर्चेत होती.

भाजपाच्या पहिल्या सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा : निवडणुकीच्या निकालांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी विधानसभा विसर्जित केली. राज्यपाल कार्यालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत कलम 174(2)(ब) अंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं. या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या पहिल्या सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. तर 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं 207 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला 80 जागांवर समाधान मानावं लागलं.

50 वर्षांत प्रथमच राज्य आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार : दरम्यान, राज्यसभा खासदार हर्ष व्ही. श्रृंगला यांनी कोलकात्यात माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, “उद्या (9 मे) बंगालमध्ये भाजपाचे नवे सरकार स्थापन होणार असल्यानं हा ऐतिहासिक क्षण आहे. गेल्या 50 वर्षांत प्रथमच राज्य आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल. बंगालच्या जनतेला अपेक्षित असलेला बदल आता प्रत्यक्षात येत आहे. आगामी काळात सुरक्षा, विकास आणि मानवता यांवर आधारित धोरणांवर भर दिला जाईल. बंगालचा, विशेषतः उत्तर बंगालमधील दार्जिलिंग प्रदेशाचा खासदार म्हणून, या ऐतिहासिक क्षणी वैयक्तिकरित्या येथे उपस्थित राहणं, हे मी माझं भाग्य समजतो. आता टीएमसी सरकारचा कार्यकाळ अधिकृतपणे संपला आहे आणि विधानसभेच्या विसर्जनामुळं त्यांचे (ममता बॅनर्जी यांचे) मुख्यमंत्रीपद आपोआप संपुष्टात आले आहे. त्यामुळं त्यांचा राजीनामा देण्यास नकार देणं निरर्थक आहे."

