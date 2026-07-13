पश्चिम बंगालमधील काकद्वीपजवळ बेपत्ता मासेमारी बोट सापडली; 9 मृतदेह हाती, 6 जण अजूनही बेपत्ता
ट्रॉलरमधून नऊ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, तर उर्वरित सहा मच्छीमारांचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
Published : July 13, 2026 at 3:52 PM IST
कोलकाता: 'हिल्सा' मासे पकडण्यासाठी खोल समुद्रात गेलेले 15 मच्छीमार बेपत्ता झाल्यानंतर 10 दिवसांनी त्यांची 'जय माँ काली' ही बोट (ट्रॉलर) पश्चिम बंगालमधील काकद्वीपजवळ सापडली. ही बोट पाण्याखाली बुडालेल्या अवस्थेत आढळली. सध्या युद्धपातळीवर शोध आणि बचाव मोहीम राबवली जात आहे. ट्रॉलरमधून नऊ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, तर उर्वरित सहा मच्छीमारांचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
मच्छीमारांसोबत ट्रॉलरमधून खोल समुद्रात मासेमारीसाठी गेले होते : खरं तर हे 15 मच्छीमार 2 जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील शंकरपूर बीचवरून खोल समुद्रात मासेमारीसाठी निघाले होते आणि त्यानंतर ते बेपत्ता झाले. मोठ्या प्रमाणावर शोध घेऊनही, बेपत्ता असलेल्या सहा मच्छीमारांचा अद्याप कोणताही मागमूस लागलेला नाही. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये ओडिशामधील बालासोर जिल्ह्यातील भोगराई ब्लॉकमधील उलुडा गावातील तिघांचा समावेश आहे. एकाच कुटुंबातील तीन भाऊ जयराम माझी, रवींद्र माझी आणि जगन्नाथ माझी हे बेपत्ता झालेल्यांमध्ये आहेत. ते 2 जुलै रोजी शंकरपूर बीचवरून इतर मच्छीमारांसोबत ट्रॉलरमधून खोल समुद्रात मासेमारीसाठी गेले होते. 5 जुलैनंतर ट्रॉलरशी असलेला संपर्क तुटला, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. पत्नी, मुले, आई-वडील आणि नातेवाईक दररोज बंदरावर जाऊन आपल्या प्रियजनांच्या परतण्याची वाट पाहत होते; जसजसे दिवस उलटत गेले, तसतशी त्यांची चिंता वाढत गेली.
बचाव मोहीम अधिक तीव्र : समुद्रात बचाव कार्य सुरू आहे. उर्वरित बेपत्ता मच्छीमारांचा शोध घेण्यासाठी अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन एकत्रितपणे काम करत आहेत. शनिवारपासून सुंदरबन टायगर रिझर्व्हचे डेप्युटी फील्ड डायरेक्टर चित्रक भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली बचाव मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. रामगंगा रेंजचे वन कर्मचारी, सुंदरबन पोलीस आणि स्थानिक मच्छीमार यांच्या मदतीने दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील बक्खाली किनाऱ्यापासून सुमारे 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बाघरचर भागातील चुलकाठी जंगलाजवळ रविवारी दुपारी ही उलटलेली ट्रॉलर शोधून काढण्यात आली.
एका मच्छीमाराचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला : त्यानंतर दुसऱ्या एका ट्रॉलरच्या मदतीने ही क्षतिग्रस्त ट्रॉलर पत्थरप्रतिमा येथील गोवर्धनपूरमधील सीतारामपूर घाटावर ओढून आणण्यात आली. अंधार पडल्यानंतर घाटावर पोहोचल्यावर ट्रॉलरच्या आत शोध घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले. संध्याकाळपर्यंत इंजिनजवळ अडकलेल्या एका मच्छीमाराचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर ट्रॉलरमधील साचलेले पाणी बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू होताच, आणखी मृतदेह एकामागून एक सापडले. सुरुवातीला पाच मृतदेह सापडले आणि त्यानंतर आणखी चार मृतदेह आढळले, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या नऊवर पोहोचली.
जहाजाच्या प्रत्येक भागाची कसून तपासणी : ट्रॉलरच्या आत किंवा अपघातस्थळाच्या परिसरात आणखी मृतदेह असू शकतात, अशी भीती प्रशासनाला वाटत आहे; त्यामुळे या जहाजाच्या प्रत्येक भागाची कसून तपासणी केली जात आहे. दरम्यान, बेपत्ता असलेल्या सहा मच्छीमारांचा शोध घेण्यासाठी तटरक्षक दल (Coast Guard), वन विभाग आणि सुंदरबन पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने शोधमोहीम राबवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेपत्ता व्यक्तींपैकी दोघे ओडिशामधील आहेत, तर उर्वरित प्रामुख्याने पूर्व मेदिनीपूरमधील शंकरपूर आणि आसपासच्या भागातील आहेत. ट्रॉलर सापडल्याची बातमी पसरताच बेपत्ता व्यक्तींचे नातेवाईक शंकरपूर, फ्रेझरगंज आणि सीतारामपूर येथे जमा झाले. सापडलेल्या मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. अनेक कुटुंबे अजूनही आपल्या प्रियजनांचा काहीतरी करून शोध लागेल, या आशेने वाट पाहत आहेत.
बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाणार : सुंदरबन विकास मंत्री दीपांकर जाना यांनी सांगितले की, "राज्य सरकार मृत मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील आणि बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाईल." त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांनाही विनंती केली की, बाधित कुटुंबांना नुकसान भरपाईचे धनादेश लवकरात लवकर वाटप करण्याची व्यवस्था करावी.
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