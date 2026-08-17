पश्चिम बंगालमध्ये पहाटे हॉटेलला भीषण आग; 6 जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
यात्रेकरू झोपेत असल्याने आगीची वेळीच माहिती मिळाली नाही. बंद खोल्यांमध्ये धूर भरल्यामुळे अनेकजण गुदमरले आणि त्यातून सहा जणांचा मृत्यू झाला.
Published : August 17, 2026 at 9:57 AM IST
तारापीठ (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील तारापीठ येथील एका हॉटेलला सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. या दुर्दैवी घटनेत किमान सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. तसेच या घटनेनंतर इतर चार जण गंभीररीत्या आजारी पडल्याचेही समजते. रामपूरहाट येथून अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले.
हॉटेलच्या रिसेप्शन एरियामधून आगीला सुरुवात : घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. स्थानिक सूत्रांनुसार, हॉटेलच्या रिसेप्शन एरियामधून (स्वागत कक्षातून) आगीची सुरुवात झाली. ही घटना पहाटेच्या वेळी घडली जेव्हा सर्वजण गाढ झोपेत होते. रहिवासी झोपेत असल्याने सुरुवातीला आगीची कुणालाही चाहूल लागली नाही आणि हळूहळू आग इमारतीच्या विविध भागांत पसरली. विशेष म्हणजे श्रावण महिना आणि त्यातही सोमवारचा दिवस असल्याने तारापीठमध्ये सध्या भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. इतर भागांतील भाविकांबरोबरच हजारो यात्रेकरू थेट देवघर (बिहार आणि झारखंड) येथून येथे येत आहेत. परिणामी, परिसरातील जवळपास सर्वच हॉटेल्स 'फुल्ल' (पूर्णपणे बुक) आहेत; मिळालेल्या माहितीनुसार, या हॉटेलमध्येही यात्रेकरूंची मोठी गर्दी होती.
बंद खोल्यांमध्ये धूर भरल्यामुळे अनेक जण गुदमरले : अग्निशमन दलाच्या सूत्रांनी सांगितले की, यात्रेकरू झोपेत असल्याने आगीची वेळीच माहिती मिळाली नाही. बंद खोल्यांमध्ये धूर भरल्यामुळे अनेकजण गुदमरले आणि त्यातून सहा जणांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, हॉटेल व्यवस्थापनाचा दावा आहे की शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली. गंभीररीत्या आजारी पडलेल्यांना रामपूरहाट मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. पोलीस आणि प्रशासन सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचे काम करीत आहेत.