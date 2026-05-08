पश्चिम बंगालच्या अनेक भागातील सार्वजनिक सेवा ठप्प, नागरिकांचे हाल, नवीन सरकारच्या स्थापनेची प्रतिक्षा

तृणमूल काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ठप्प झाल्या आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 12:14 PM IST

आसनसोल/दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) - राज्यातील विद्यमान तृणमूल काँग्रेस सरकारची 15 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. भाजपा पूर्ण बहुमतानं सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन सरकार 9 मे रोजी शपथ घेणार आहे. दरम्यान, पूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ठप्प झाल्या आहेत.

पश्चिम बंगालमधील काही ठिकाणच्या सार्वजनिक सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी कामावर हजर होत नाहीत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये, नगरपालिका किंवा पंचायत कर्मचारीसुद्धा त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. परिणामी, सामान्य जनता स्वच्छता आणि कचरा विल्हेवाटीपासून ते गटारांची देखभाल आणि इतर नागरी सुविधांपर्यंतच्या अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित आहे. आता सर्वजण नवीन सरकार स्थापन होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यानंतर काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या जवळपास चार वर्षांच्या कार्यकाळातही दुर्गापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. ही महापालिका नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या प्रशासनाखालीच कार्यरत आहे. सुरुवातीला पाच प्रशासकांच्या पॅनेलने आणि नंतर केवळ दोन प्रशासकांनी दुर्गापूर महानगरपालिकेच्या 43 प्रभागांमधील नागरी सेवांचे वितरण सांभाळले.

नागरी सेवांच्या वितरणाबाबत मोठ्या तक्रारी नव्हत्या. प्रत्येक प्रभागातील कचरा संकलन आणि स्वच्छता, गटारांची देखभाल आणि बाजारपेठांमधील दैनंदिन कचरा संकलन या सर्व सेवा विनाअडथळा सुरू होत्या. मात्र, अलीकडेच झालेल्या सत्तांतरामुळे या नागरी सेवांमध्ये व्यत्यय येत असल्याचा आरोप आता समोर आला आहे.

काही स्थानिकांच्या मते, अनेक भागांमध्ये कचरा विल्हेवाट आणि साफसफाईचे काम थांबले आहे. दुर्गापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मुख्य रस्त्यालगत असलेले दुर्गापूर महानगरपालिकेचे कचराकुंड कचऱ्याने ओसंडून वाहत आहेत. स्थानिक सूत्रांनुसार, हा साचलेला कचरा सुमारे चार ते पाच दिवसांपासून साफ ​​करण्यात आलेला नाही.

दुर्गापूरच्या सिटी सेंटरमधील दुकानदार महेश प्रसाद गुप्ता म्हणाले, "विशेषतः निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून गेल्या चार-पाच दिवसांपासून या कचराकुंड्या साफ केलेल्या नाहीत. तरीही, दररोज येथे मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात आहे. दुर्गंधीमुळे ग्राहक येथे उभेही राहू शकत नाहीत. ही परिस्थिती तत्काळ सुधारावी अशी आमची मागणी आहे."

दुर्गापूर महानगरपालिकेच्या सध्याच्या प्रशासक अनिंदिता मुखर्जी म्हणाल्या, "आमची इच्छा असूनही आम्ही पालिकेच्या कार्यालयात जाऊ शकत नाही. यामुळे लोकांना नागरी सेवा मिळत नाहीत आणि आम्ही अनेक लोकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे देऊ शकत नाही. आम्हाला आमच्या घरातून काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी आमची विनंती आहे. यामुळे आम्हाला विविध प्रमाणपत्रे देणे आणि नागरी सेवांचा योग्य पुरवठा सुनिश्चित करणे शक्य होईल."

आसनसोल महानगरपालिकेकडून नागरी सेवांच्या कमतरतेचे कोणतेही अहवाल आलेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वांना महानगरपालिकेकडून नियमितपणे आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि इतर नागरी सेवा मिळत आहेत. आसनसोलचे महापौर बिधान उपाध्याय म्हणाले, "सोमवारपासून लोकप्रतिनिधी नेहमीप्रमाणे महानगरपालिका कार्यालयात उपस्थित राहतील. आम्ही लोकांच्या प्रत्येक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत."

