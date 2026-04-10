"पश्चिम बंगालमध्ये UCC लागू करणार", अमित शाहांकडून भाजपाचं संकल्पपत्र प्रसिद्ध
बंगालच्या जनतेला बदल हवा आहे, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
Published : April 10, 2026 at 8:58 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीची जोरदार धामधूम सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रचाराची तयारी करण्यात येत आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) कोलकाता इथं भाजपाचा जाहीरनामा (संकल्पपत्र) प्रसिद्ध केला. यावेळी हे संकल्पपत्र विकसित बंगालसाठीचे एक रोडमॅप आहे, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. तसंच बंगालच्या जनतेला बदल हवा आहे, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
सहा महिन्यांच्या आत UCC लागू करू : बंगालची जनता भाजपाला पाच वर्षांसाठी सरकार स्थापन करण्याची संधी नक्कीच देईल. जर भाजपानं पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन केलं, तर ते या भूमीतून घुसखोरांना हाकलून देईल आणि देश व राज्याची सुरक्षा सुनिश्चित करेल, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. याचबरोबर, भाजपाशासित अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) आधीच लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळं भाजपा बंगालमध्ये सहा महिन्यांच्या आत UCC लागू करून प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा सुनिश्चित करेल, असं अमित शाह म्हणाले.
सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल : नवीन भाजपा सरकारच्या अंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सन्मान राखण्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांना हमी दिलेला महागाई भत्ता (DA) मिळेल आणि 45 दिवसांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. या संकल्पपत्रात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अमित शाह म्हणाले, "भात, बटाटे आणि आंबे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी आम्ही एक योजना आणू. बंगालमधील भाजपा सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याचा 100 टक्के भात 3100 रुपये प्रति क्विंटल दरानं खरेदी करेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन कमी भावात विकण्यास भाग पडणार नाही."
LIVE: HM Shri @AmitShah releases BJP Sankalp Patra for West Bengal Assembly Election 2026 in Kolkata. #BhorosharShopothBJP https://t.co/lx9BFLbQru— BJP (@BJP4India) April 10, 2026
शेतकऱ्यांना वार्षिक 9000 रुपयांची आर्थिक मदत : अमित शाह पुढं म्हणाले की, "जर बंगालमध्ये भाजपा सत्तेवर आले, तर राज्य सरकार पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये 3000 रुपयांची भर घालेल, ज्यामुळं शेतकऱ्यांना वार्षिक 9000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. याचबरोबर, मध्यम, निम्न आणि गरीब वर्गातील महिलांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. जोपर्यंत ही कमतरता दूर होत नाही, तोपर्यंत भाजपा प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 5 तारखेदरम्यान प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात 3000 रुपये ट्रान्सफर करेल. याव्यतिरिक्त, भाजपा सरकार पोलीस दलात तसंच राज्यातील सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देईल."
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू : "75 लाख 'लखपती दीदी' निर्माण करून आम्ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू. याचबरोबर, प्रत्येक विभागात किमान एक संपूर्ण महिला पोलीस ठाणे असेल आणि प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक मदत कक्ष स्थापन केला जाईल," असं अमित शाह म्हणाले. तसंच अमित शाह यांनी सांगितलं की, आयुष्मान भारतसह भारत सरकारच्या सर्व योजनांची पूर्णपणे आणि जबाबदारीने अंमलबजावणी केली जाईल. ते म्हणाले, "देशभरात जसं पंतप्रधान मोदींचे गरिबांच्या कल्याणाचे अभियान राबवलं जात आहे, तसंच आम्ही बंगालमध्येही आणू."
आता जनतेला बदल हवा आहे : दरम्यान, अमित शाह यांनी ममता बॅनर्जींच्या सरकारवरही निशाणा साधला. अमित शाह म्हणाले, "आम्ही जनतेसमोर आमचे आरोपपत्रही सादर केले आहे. त्या आरोपपत्रातून ममता बॅनर्जींच्या 15 वर्षांच्या राजवटीत बंगालला सहन करावी लागलेली तीव्र निराशा समोर आली आहे. तसंच भाजपाचं संकल्पपत्र हे भाजपा एक मजबूत सरकार कसं स्थापन करेल, याचा एक रोडमॅप आहे." पुढं अमित शाह म्हणाले की, "कम्युनिस्ट सरकारपासून मुक्त होण्यासाठी बंगालनं ममता बॅनर्जींना निवडून दिलं. पाच वर्षे पुरेशी नाहीत, असं सांगून ममता बॅनर्जींनी आणखी एक संधी मागितली. ती देखली जनतेनं दिली. मात्र सिंडिकेट, गुंडगिरी आणि घुसखोरांच्या जोरावर ममता बॅनर्जींनी तिसऱ्यांदा टर्म मिळवली. पण, आज तेच नागरिक जे एके काळी ममता बॅनर्जींना पाठिंबा देत होते, ते भयभीत आणि निराश झाले असून आता त्यांना बदल हवा आहे," असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
