ETV Bharat / bharat

"क्षुद्र राजकारण बाजूला ठेवा"; तृणमुलच्या पराभवाचा आनंद साजरा करणाऱ्या नेत्यांना राहुल गांधींनी सुनावलं!

राहुल गांधींनी म्हटलं," काँग्रेसमधील काही विशिष्ट व्यक्तींनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवाचा आनंद साजरा करणाऱ्या इतरांनीही वास्तव पूर्णपणे समजून घेणं अत्यंत निकडीचं आहे".

Rahul Gandhi
संग्रहित-राहुल गांधी (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये 'जनादेशाची चोरी' झाल्याचा आरोप केला. देशातील लोकशाही व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) मोहिम आखली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उचललेलं मोठे पाऊल असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत 206 जागा मिळवून भाजपा पहिल्यांदाच सरकार स्थापन करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. तर आसाममध्ये भाजपानं विजयाची हॅट्ट्रिक साधली आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपानं निवडणुकीत प्रचंड मोठा विजय मिळविला आहे. निवडणूक आयोगानं राबवलेल्या वादग्रस्त एसआयआर प्रक्रियेनंतर हा विजय मिळविला आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "काँग्रेसमधील काही लोक आणि इतरही काहीजण तृणमुलच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत आहेत. त्यांनी हे स्पष्टपणं समजून घेतलं पाहिजे की, आसाम आणि बंगालमध्ये जनतेच्या जनादेशाची झालेली चोरी ही भारतीय लोकशाही नष्ट करण्याच्या भाजपाच्या मोहिमेतील एक मोठे पाऊल आहे." त्यांनी पुढे म्हटलं की, "क्षुद्र राजकारण बाजूला ठेवा. हा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून भारताचा आहे."

भाजपानं पश्चिम बंगालमध्ये 100 जागांची लूट केल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या या दाव्याचं समर्थन केलं. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "आम्ही ममताजींशी सहमत आहोत. बंगालमध्ये 100 हून अधिक जागा चोरल्या गेल्या आहेत. आम्ही हीच कार्यपद्धती मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 इत्यादी ठिकाणी पाहिली आहे. निवडणुका चोरणे, संस्था चोरणे आता आणखी कोणते पर्याय उरले आहेत!"

पश्चिम बंगालच्या 23 जिल्ह्यांपैकी नऊ जिल्ह्यांमध्ये भाजपानं तृणमूल काँग्रेसचा पराभव केला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (TMC) आपलं खातंही उघडता आलं नाही. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपानं 206 जागा जिंकून दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक बहुमताचा आकडा गाठला. त्याद्वारे तृणमूल काँग्रेसच्या 15 वर्षांपासूनची सत्ता उलथून टाकली. 294 सदस्यांच्या विधानसभेत, तृणमूल काँग्रेसची ताकद केवळ साधारण 80 जागांपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

RAHUL GANDHI
WEST BENGAL ELECTIONS
TMC
राहुल गांधी बंगाल निकाल
WEST BENGAL ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.