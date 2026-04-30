'एक्झिट पोलकरता भाजपानं पैसे दिले'- निवडणूक निकालापूर्वी ममता बॅनर्जींचे भाजपावर गंभीर आरोप

चार दिवसावर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल येऊन ठेपले असताना ममता बॅनर्जींनी भाजपावर गंभीर आरोप केलेत. दुसरीकडं निवडणूक आयोगानं मतमोजणीसाठी जोरदार तयार केली आहे.

ममता बॅनर्जी (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 7:52 PM IST

कोलकाता- तृणमुल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास कमी करण्याकरिता भाजपाच्या सांगण्यावरून एक्झिट पॉलचे अंदाज दाखविण्यात आल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. तृणमुलला निवडणुकीत बहुमत मिळेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

4 मे रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी मतमोजणी होणार आहे. त्यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करून एक्झिट पोलवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले," जे टीव्हीवर दाखविण्यात येत आहे, ते भाजपा कार्यालयामधून दुपारी 1.08 वाजता पाठविण्यात आले होते. ते दाखविण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते. ही मला मिळालेली खास माहिती आहे".

तृणमुल पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळेल, असा ममता बॅनर्जी यांनी विश्वास व्यक्त केला. पश्चिम बंगालची विधानसभा ही 294 सदस्यांची आहे. त्यात बहुमत मिळविण्यासाठी दोन तृतीयांश आकडा पार करणं आवश्यक आहे. त्यावर ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं, " आम्ही 2026 मध्ये 226 जागांहून अधिक जागांवर विजय मिळवू. आम्ही 230 पेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळवू. लोकांनी दिलेल्या जनादेशावर माझा पूर्णपणे विश्वास आहे".

केंद्रीय दल भाजपाच्या एजंटसारखं- तृणमुल पक्षाच्या अध्यक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला. "अमित शाह यांच्या थेट आदेशावरून केंद्रीय दल हे पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेत भाजपाच्या एजंटसारखं काम करत आहे". ममता बॅनर्जी यांनी ईव्हीएममध्ये काही जाणीवपूर्वक बदल करण्यात येतील. मशीन मतमोजणी केंद्रावर नेईपर्यंत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही पातळीवर बदल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही".

मतमोजणी केंद्रावर असणार कडक सुरक्षा- निवडणूक आयोगानं (ECI) मतमोजणी केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी 'क्यूआर कोड-आधारित छायाचित्र ओळख प्रणाली' (QR code-based photo identity system) सुरू केली आहे. त्यामुळे मतमोजणी केंद्रांमध्ये कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला प्रवेश करण्यात येणार नाही, अशी निवडणूक आयोगाला अपेक्षा आहे. ही प्रणाली 4 मे रोजी पश्चिम बंगालमधील मतमोजणी दरम्यान वापरण्यात येणार आहे. तसेच आगामी सर्व लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसह सर्व पोटनिवडणुकांमध्ये वापरण्यात येणार आहे.

एक्झिट पोलचा काय आहे अंदाज?- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा बुधवारी (29 एप्रिल) पार पडला. निवडणुकीनंत एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आले आहेत. असे असले तरी अॅक्सिस माय इंडियानं पश्चिम बंगालचे एक्सिट पोल जाहीर न करण्याची भूमिका घेतली आहे. 70 टक्के लोकांनी बोलण्यास नकार दिल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं अॅक्सिस माय इंडियाचे संचालक प्रदीप गुप्ता यांनी जाहीर केलं आहे. सर्वसाधारणपणे विविध एक्झिट पोलनुसार पश्चिम बंगालमध्ये यंदा मोठा राजकीय बदल होण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदाच भाजपाचे कमळ फुलण्याची शक्यता आहे. एक्झिट पोलचे अंदाज अनेकदा चुकीचे ठरले आहेत, या पार्श्वभूमीवर यंदा निकाल कसे लागणार याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.

