अवैध मतदान झाल्याचा पोलिसांचा अहवाल; 15 मतदान केंद्रावर पुन्हा होणार मतदान; निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय
निवडणूक आयोगानं 15 मतदान केंद्रावर फेरमतदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : May 1, 2026 at 10:31 PM IST
कोलकाता- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही मतदान केंद्रावरी ईव्हीएममध्ये बदल झाल्याचा तृणमुलकडून आरोप करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं काही मतदान केंद्रांवर फेरमतदानाची घोषणा केली आहे.
निवडणूक आयोगानं दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात स्थित असलेल्या मगराहाट पश्चिम मतदारसंघातील 11 मतदान केंद्रांवर आणि डायमंड हार्बर मतदारसंघातील 4 मतदान केंद्रांवर फेरमतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
अवैध मतदान घोषित- मगराहाट पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्रमांक 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 आणि 232 येथे फेरनिवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, डायमंड हार्बर विधानसभा मतदारसंघातील (मतदारसंघ क्र. 143) मतदान केंद्र क्रमांक 117, 179, 194 आणि 243 येथे नव्यानं मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं अधिसूचनेत स्पष्ट केलं की, या मतदान केंद्रांवर मूळ निवडणूक 29 एप्रिल रोजी पार पडली होती. तथापि, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officers) आणि विशेष निरीक्षकांनी सादर केलेले अहवाल आणि पुराव्यांच्या आधारे, या केंद्रांवर झालेले मतदान अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मगराहाट पश्चिम आणि डायमंड हार्बर या दोन विधानसभा मतदारसंघांमधील एकूण 15 मतदान केंद्रांवर शनिवारी नव्यानं मतदान घेतलं जाणार आहे.
15 मतदान केंद्रांवरच नव्यानं मतदान- दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील मथुरापूर लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या मगराहाट पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासाठी शमीम अहमद हे तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार आहेत. तर डायमंड हार्बर विधानसभा मतदारसंघासाठी पन्नालाल हळदर हे तृणमूलचे उमेदवार आहेत. या दोन्ही मतदारसंघांत 29 एप्रिल रोजी मतदान झाल्यानंतर निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले होते. भाजपानं राज्यातील अनेक मतदान केंद्रांवर मतदानात हेराफेरी झाल्याचा मतदानादिवशी आरोप केला होता. निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे विशेष निरीक्षक सुब्रत गुप्ता यांनी मतदान केंद्रावरील गैरप्रकाराबाबत आयोगाकडे एक अहवाल सादर केला होता. त्यांनी एकूण 23मतदान केंद्रांवर फेरनिवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. निवडणूक आयोगानं अखेर त्यापैकी 15 मतदान केंद्रांवरच नव्यानं मतदान घेण्याची घोषणा केली आहे.
