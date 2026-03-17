ममता बॅनर्जींनी निवडणूक आयुक्तांना लिहिलं पत्र; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या आदेशावर व्यक्त केलं आश्चर्य!
Published : March 17, 2026 at 4:08 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. दरम्यान, सोमवारी (दि.16) रात्री पाठवलेल्या या पत्रात, विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच निवडणूक आयोगानं चार वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र चिंता आणि आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि एकतर्फी पदावरून हटवण्याचे निर्देश : पत्र लिहिण्याचं कारण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे की, "भारतीय निवडणूक आयोगानं 15 आणि 16 मार्चला जारी केलेल्या अलीकडील आदेशांविषयी लिहिण्यास मला भाग पडलं आहे. या आदेशांमध्ये राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि एकतर्फी पदावरून हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्देशांमध्ये मुख्य सचिव, सचिव (गृह आणि डोंगराळ भाग व्यवहार विभाग), पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) आणि राज्याच्या प्रशासकीय संरचनेतील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्याचा समावेश आहे."
ठोस कारण न देता, इतक्या मोठ्या बदल्यांचा निर्णय : पुढं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लिहिलं की, निवडणुकीदरम्यान नियमभंग, गैरकृत्य किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचा कोणताही आरोप नसताना आणि कोणतेही विशिष्ट किंवा ठोस कारण न देता, इतक्या मोठ्या बदल्यांचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. हे सर्वमान्य आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324 तसंच लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 13 सीसी आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 28ए अन्वये, निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक संबंधित कामात गुंतलेले अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत, असं मानलं जातं."
...ही अत्यंत चिंतेची आणि आश्चर्याची बाब : याचबरोबर, "यापूर्वी, मागील निवडणुकांदरम्यान आणि आपल्या संघराज्यीय संरचनेच्या चौकटीत राहून, आयोगानं हे अधिकार वापरण्यापूर्वी-घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आणि प्रशासकीय प्रथा म्हणून - सातत्यानं राज्य सरकारचा सल्ला घेतला आहे. मुळात, आयोग राज्य सरकारकडे तीन अधिकाऱ्यांचे एक पॅनेल (यादी) मागत असे. यानंतर वादग्रस्त बदलीमुळं निर्माण झालेली कोणतीही रिक्त जागा भरण्यासाठी, त्या यादीतून एका अधिकाऱ्याची निवड केली जात होती. 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करणारे प्रसिद्धीपत्रक जारी झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे, ही अत्यंत चिंतेची आणि आश्चर्याची बाब आहे, " असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.
भविष्यात अशी पाऊलं उचलणं टाळण्याची विनंती : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला भविष्यात अशी पाऊलं उचलणं टाळण्याची विनंती केली आहे. त्या म्हणाल्या की, "वरील बाबी लक्षात घेऊन, मी आयोगाला नम्रपणे विनंती करते की, त्यांनी भविष्यात अशी एकतर्फी पावलं उचलणं टाळावं, कारण अशा पावलांमुळं भारतीय निवडणूक आयोगाची दीर्घकालीन परंपरा, विश्वासार्हता आणि संस्थात्मक अखंडता धोक्यात येण्याचा धोका आहे. तसंच आपल्या घटनात्मक चौकटीच्या मूलभूत तत्त्वांवरही प्रतिकूल परिणाम होतो."
