निवडणूक जिंकूनही 'विजय रॅली' काढता येणार नाही; बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं कारण

पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणी सुरू असताना, मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी विजयोत्सवासाठीच्या सर्व रॅलींवर बंदी घातली आहे.

निवडणूक जिंकूनही 'विजय रॅली' काढता येणार नाही
By ANI

Published : May 4, 2026 at 1:58 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुक 2026 चे निकाल समोर येत असतानाच, निवडणूक आयोगानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निकालांच्या घोषणेनंतर राज्यात कोठेही विजय मिरवणुका काढण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, राज्यातील विधानसभा जागांसाठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सध्या सुरू आहे.

निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी सांगितलं काय? : पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल यांनी सांगितलं की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि संभाव्य तणाव टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं, "मतांची मोजणी पूर्णपणे योग्य पद्धतीनं सुरू आहे आणि राज्यात हिंसाचाराची कोणतीही घटना नोंदवली गेलेली नाही."

अग्रवाल म्हणाले, "आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आज कोणत्याही प्रकारच्या विजय मिरवणुकीला परवानगी न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या विजय मिरवणुका उद्यापासून काढता येतील. निवडणुकांनंतर कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार घडावा, अशी आमची इच्छा नाही. त्यामुळे सर्वांनी शांत राहावे आणि शांतता राखावी, असं आवाहन आम्ही करतो." याव्यतिरिक्त, त्यांनी असंही नमूद केले की, राजकीय पक्षांना विजय मिरवणुका काढण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून परवानगी घेणं आवश्यक असेल. मुख्य निवडणूक अधिकारी अग्रवाल म्हणाले, "राज्यात हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडलेली नाही. बंगालमध्ये कोठेही निवडणूक-संबंधित मृत्यू झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही."

विशेष निरीक्षक सुब्रत गुप्ता यांनी सांगितलं की, विविध पक्षांचे प्रतिनिधी (एजंट्स) मतमोजणी केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, या संदर्भातील तक्रारींची निवडणूक आयोग चौकशी करत आहे. त्यांनी अशी ग्वाही दिली की, हा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल, जेणेकरून मतमोजणीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पूर्ण करता येईल.

