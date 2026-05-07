पश्चिम बंगालमध्ये संघर्ष पेटला, भाजपा नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या
भाजपाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे.
Published : May 7, 2026 at 6:45 AM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुरु झालेला संघर्ष टोकाला पोहचला आहे. भाजपाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांचा गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या दोन दिवसात पाचवी हत्या झाली आहे.
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | Visuals from outside the Barasat State General Hospital where BJP Leader Suvendu Adhikari's PA Chandranath Rath's mortal remains were brought after he was shot dead last night near Madhyamgram pic.twitter.com/64c7u800Br— ANI (@ANI) May 7, 2026
पीएची गोळ्या झाडून हत्या - ममता बॅनर्जी यांना हरवत जायंट किलर ठरलेले भाजपा नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधल्या माध्यमग्राम इथे हा प्रकार घडला. चंद्रकांत रथ असं त्यांचं नाव असून, हल्ल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपानं ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता मिळवली होती. प्रदीर्घ काळानंतर तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेबाहेर गेला. मात्र, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला. यावरून राजकीय तिढा सुरू असतानाच हा प्रकार घडला.
#WATCH | North 24 Parganas | On Suvendu Adhikari's PA Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP State Vice President Anindya Banerjee (Raju) says, " we will not tolerate any hooliganism at all. after the 2021 elections, our 300 workers were killed by tmc goons. we are a national… pic.twitter.com/ibjT7QN5HM— ANI (@ANI) May 6, 2026
पीएला तीन गोळ्या लागल्या - पीए रथ गाडीतून जात असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. यात तीन गोळ्या त्यांना लागल्या. संशयितांनी त्यांच्या गाडीचा पाठलाग केला होता. गाडी हळू होताच त्यांनी रथ यांच्यावर हल्ला केला. सुवेंदू अधिकारी यांच्या राजकीय समन्वयाचं काम ते पाहत होते. हल्ला झाला तेव्हा ते सुवेंदू अधिकारी यांच्याबरोबर नव्हते.
#WATCH | North 24 Parganas | An eyewitness says, " just as chandra's car crossed mine, it suddenly stopped mid-way and a bike-borne person came and started shooting on the left side of the car... the person seemed to be an expert... he fled immediately... it seemed that this was… https://t.co/0kAKzKZ5yW pic.twitter.com/R8i1dZkIxF— ANI (@ANI) May 6, 2026
या हल्ल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपानं ममता बॅनर्जी यांच्यावर गंभीर आरोप करत टीका केली. ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाचे सदस्य दोघेही या निवडणुकीतील पराभवामुळं हताश झाले आहेत, असं म्हणत भाजपानं घटनेचा निषेध केला.
