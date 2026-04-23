पश्चिम बंगाल निवडणूक 2026 : मुर्शिदाबादमध्ये टीएमसी कार्यकर्त्यांचा गोंधळ, बॉम्बस्फोट आणि मतदारांना धमकावल्याचा आरोप
नाओडा परिसरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेसंदर्भात देखील निवडणूक आयोगानं अहवाल मागवला आहे.
Published : April 23, 2026 at 2:31 PM IST
डोमकाल (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील 152 जागांसाठी गुरुवारी (23 एप्रिल) मतदान होत आहे. मतदानाला सकाळी 7 वाजता सुरुवात झाली असून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सुरू असणार आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान मुर्शिदाबादमध्ये तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं. तसंच नाओडा परिसरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेसंदर्भात देखील निवडणूक आयोगानं अहवाल मागवला आहे. डोमकालमध्येही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) कार्यकर्त्यांनी शस्त्रं दाखवून लोकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
मतदारांना शस्त्रांचा धाक दाखवल्याचा आरोप : गुरुवारी मतदानाला सुरुवात होताच डोमकाल उपविभागात तणाव पसरला. डोमकालमधील मतदान केंद्र क्रमांक 217 च्या आसपासचा परिसर बुधवारी रात्रीपासून तणाव निर्माण झाला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना शस्त्रांचा धाक दाखवल्याचा आरोप आहे. इतकंच नाही, तर सीपीआय(एम)च्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या घरातच डांबून ठेवण्यात आल्याचाही आरोप आहे. दरम्यान, मतदारांना धमकावल्याच्या वृत्तांनंतर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार डोमकालमधील रायपूर हायस्कूल मतदान केंद्रावर पोहोचले. तसंच निवडणूक आयोगानं डोमकालमधील अनियमिततेवर 'कृती अहवाल' मागवला आहे.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Visuals of the violence in Murshidabad as a clash broke out between TMC and Aam Janata Unnayan Party (AUJP) party workers.— ANI (@ANI) April 23, 2026
Stones are also being pelted at each other. Police and central security forces try to control the situation. pic.twitter.com/ScMeW1gSNJ
केंद्रीय सुरक्षा दलांवर देखील आरोप : दुसरीकडे, मुर्शिदाबादच्या राणीनगर विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्रमांक 27 वर केंद्रीय सुरक्षा दलांवर आरोप करण्यात आले आहेत. सुरक्षा दल मतदारांना मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप आहे. तसंच, निवडणूक अधिकाऱ्यानं ज्येष्ठ मतदारांना त्यांच्या कुटुंबीयांसह प्रवेश करण्याची परवानगी दिली होती, परंतु केंद्रीय सुरक्षा दल या कुटुंबीयांना आत जाण्यापासून रोखत असल्याचंही समोर आलं होतं. याचबरोबर, नाओडा इथं बुधवारी रात्री तृणमूल कांग्रेसच्या उमेदवारावर बॉम्ब फेकल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगानं या घटनेबाबतही अहवाल मागवला आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यांनी या प्रकरणी कडक कारवाई केली आहे.
आयोगानं जिल्हा प्रशासनाकडे मागितलं स्पष्टीकरण : दरम्यान, निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगानं बॉम्बस्फोटाचा संशय असलेल्या भागांची कसून तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच, आढळलेलं कोणतेही बॉम्ब तात्काळ निकामी करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, या उपाययोजना करूनही निवडणुकीच्या दिवशी जेव्हा बॉम्ब सापडले, तेव्हा निवडणूक आयोगानं जिल्हा प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. यामध्ये ही स्फोटकं कुठून आली आणि तपासणीदरम्यान ती का सापडली नाहीत? किंवा निकामी का केली गेली नाहीत? अशी विचारणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे.
