79 देशी बनावटीचे बॉम्ब सापडल्याच्या प्रकरणाचा एनआयए करणार तपास; संशयित तृणमुलचा कार्यकर्ता असल्याचा संशय

दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीच्या घरातून पोलिसांनी मोठ्या संख्येने हातबॉम्ब जप्त केले आहेत. याबाबत एनआयए तपास करणार आहे.

Source- ETV Bharat Reporter
संग्रहित- (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 10:23 AM IST

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील भांगर येथील शानपुकुर भागात तृणमुल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या रिकाम्या घरात बॉम्बचा साठा सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन शोधमोहीम राबवली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) सोमवारी या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेतला आहे. या प्रकरणामागे दहशतवादी संबंध असण्याची शक्यता (terror angle) लक्षात घेऊनच तपास केला जात आहे.

दहशतवादविरोधी तपास यंत्रणेनं केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून (MHA) आदेश मिळाल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच आज (सोमवारी) सकाळी नवीन प्राथमिक आरोपपत्र (FIR) दाखल केलं आहे. तपास यंत्रणेनेनं गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार त्यांच्या पथकानं पश्चिम बंगालमध्ये सापडलेल्या देशी बनावटीच्या बॉम्बशी संबंधित प्रकरणाचा तपास हाती घेतला. त्याची औपचारिक नोंद केली आहे. पोलिसांनी २५ एप्रिल रोजी एका विशिष्ट ठिकाणी साठवून ठेवलेले 79 देशी बनावटीचे बॉम्ब आणि इतर आक्षेपार्ह साहित्य जप्त केले होते.

निवडणूक आयोगानं घेतली कठोर भूमिका- बॉम्ब आणि त्यांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाणारे साहित्य साठवून ठेवल्याबाबत गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर, याप्रकरणी यापूर्वी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील उत्तर काशीपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या माझरहाट (पोईलेपारा) गावातील एका दफनभूमीजवळ असलेल्या एका घरात काही अज्ञात व्यक्तींनी हे स्फोटके लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाबाबत निवडणूक आयोगानंही अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगानं जाहीर केलं की, अशा सर्व घटनांचा तपास 'राष्ट्रीय तपास यंत्रणा' (NIA) करणार आहे. पोलीस आयुक्तांसह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद देताना निवडणूक आयोगानं बजावलं की, जर कोणत्याही प्रकारचे स्फोटक साहित्य आढळून आले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

  • राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्याला अवघे काही दिवस उरले असताना मोठ्या प्रमाणात गावठी बॉम्ब जप्त झाल्यानं पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ उडाली आहे. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात विक्रमी 93.19 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.

परिस्थिती तणावपूर्ण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक सभेपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील जगद्दल पोलीस ठाण्यासमोर रविवारी रात्री तृणमुल काँग्रेस (TMC) आणि भारतीय जनता पक्ष (BJP) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. तर दुपारनंतर ही प्रचारमोहीम संपुष्टात येईल. जगद्दल येथे पक्षाचे उमेदवार राजेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ आयोजित सभेला पंतप्रधान मोदी आज संबोधित करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी लावण्यात आलेले पक्षाचे झेंडे आणि फलक (पोस्टर्स) फाडल्याच्या मुद्द्यावरून परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे.

रहिवाशांना धमक्या दिल्याचा भाजपाचा आरोप- दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते पोलीस ठाण्याबाहेर जमले. त्यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडून दगडफेक आणि गोळीबारात झाले. या घटनेदरम्यान, भाजपाचे आमदार आणि भाटपारा मतदारसंघातील उमेदवार पवन सिंह यांच्या अंगरक्षकाला गोळी लागून दुखापत झाली. तणावपूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रात्री उशिरा केंद्रीय सुरक्षा दलांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या सभेला उपस्थित राहू नका, असा तृणमुल काँग्रेसचा (TMC) पाठिंबा असलेल्या समाजकंटकांनी घरोघरी जाऊन रहिवाशांना धमक्या दिल्याचा भाजपाचा आरोप आहे.

हेही वाचा-

