पश्चिम बंगालमध्ये अंतिम टप्प्यात सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 89.99 टक्के मतदान

दुसऱ्या टप्प्यात सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 89.99 टक्के मतदान झाले आहे.

West Bengal Assembly Election 2026 Phase-2 LIVE : Voter Turnout Reaches Almost 90% Till 5 PM
पश्चिम बंगालमध्ये अंतिम टप्प्यात सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 89.99 टक्के मतदान (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 6:20 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात 142 मतदारसंघांमध्ये मतदान सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 89.99 टक्के मतदान झाले आहे. तर 23 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या टप्प्यात 93.19 टक्के विक्रमी मतदान झाले, जे राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. दरम्यान, दुसरा टप्पा पहिल्या टप्प्यापेक्षा अधिक संवेदनशील असल्याचं म्हटलं जात आहे. आज मतदान होणाऱ्या प्रमुख मतदारसंघांपैकी एक म्हणजे भवानीपूर, हा मतदारसंघ चर्चेत आहे, कारण इथं तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि भाजपाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यात लढत आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलं मतदान : भवानीपूरच्या तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथील एका मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केलं. यावेळी त्यांनी आपल्या विजयाबद्दल भाष्य केलं. एक्झिट पोल काहीही सांगोत, तृणमूल काँग्रेस जिंकत आहे, असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आत्मविश्वासानं सांगितलं. तसंच त्यांनी म्हटलं की, "केंद्रीय दलांनी खूप त्रास दिला आहे; त्यांनी आमच्या जवानांना खूप मारलं आहे. असं असूनही, आम्ही 200 जागांचा टप्पा ओलांडू. अंतिम निकाल काय लागेल हे जनता ठरवेल."

दोन-तृतीयांश बहुमतानं सरकार स्थापन करू : पुढं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "काल रात्रीपासून त्रास देण्यास सुरूवात झाली आहे. आमच्या पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मी यापूर्वी लोकशाहीची अशी अवस्था कधीही पाहिली नाही. तृणमूल जिंकत आहे. ते (विरोधी पक्ष) प्रेस आणि मीडियाला जे सांगतात, तेच दाखवलं जातं. पण मी तुम्हाला सांगत आहे, तृणमूल खरोखरच जिंकत आहे. तसंच मला असे अहवाल मिळाले आहेत, ज्यात दिसतं की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा पराभव होत आहे. आम्ही पुन्हा एकदा दोन-तृतीयांश बहुमतानं सरकार स्थापन करू."

संदेशखळी इथं टीएमसी-भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी : उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखळी ब्लॉक 2 च्या मणिपूर भागातील बूथ क्रमांक 242 आणि 243 बाहेर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर तणाव निर्माण झाला. तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपल्याला मतदान करण्यापासून रोखले, असा आरोप भाजपा कार्यकर्त्यांनी केला. खुलना तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष प्रभाकर दास यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांवर हल्ला केल्याचा आरोप भाजपानं केला. दरम्यान, केंद्रीय दलांनी तातडीनं परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

पोलिंग एजेंटला मारहाण केल्याचा सीआरपीएफ जवानांवर आरोप : कॅनिंग विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्र क्रमांक 113 इथं झालेल्या गोंधळासंदर्भात, तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार परेश राम दास म्हणाले की, "सीआरपीएफच्या जवानांनी मतदान प्रतिनिधी प्रदीप दास यांना मारहाण करून मतदान केंद्रातून बाहेर ओढले. त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आम्ही सीआरपीएफ अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू."

हेही वाचा :

  1. गुजरातच्या साबकांठामध्ये मोठा अपघात; बस-कारच्या धडकेत 7 महिलांसह 8 जणांचा मृत्यू
  2. केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यानंतर आप नेते दुर्गेश पाठक यांनीही लिहिलं न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना पत्र; म्हणाले...
  3. दिल्लीत 13 मजली इमारतीला भीषण; अनेकजण अडकल्याची भीती

