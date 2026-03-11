पश्चिम आशियातील तणावामुळं भारतीय बाजारपेठांमधून होणाऱ्या कोळंबी, पोल्ट्री आणि नारळ निर्यातीवर परिणाम
शेतकरी आणि निर्यातदार, विशेषतः आंध्र प्रदेशातील, मोठ्या वाहतूक अडथळ्यांना तोंड देत आहेत. ज्यामुळं किमती घसरत आहेत आणि आर्थिक संकट वाढताना दिसून येत आहे.
Published : March 11, 2026 at 8:49 PM IST
अमरावती : अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील तणावामुळं संपूर्ण जागतिक बाजारपेठेला धक्का बसत आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळं भारतातील शेतीशी संबंधित अनेक क्षेत्रांमध्ये धक्का बसला आहे, जसे की कोळंबी निर्यात, पोल्ट्री शिपमेंट आणि आखाती देशांसोबतचा नारळ व्यापार. शेतकरी आणि निर्यातदार, विशेषतः आंध्र प्रदेशातील, मोठ्या वाहतूक अडथळ्यांना तोंड देत आहेत. ज्यामुळं किमती घसरत आहेत आणि आर्थिक संकट वाढताना दिसून येत आहे. अमेरिकेनं वाढवलेल्या शुल्कातून दिलासा मिळण्याच्या आशेच्या किरणानंतर, आता अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळं निर्यातदारांना नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातून आधीच पाठवलेले कोळंबी घेऊन जाणारे कंटेनर डिलिव्हरी न होता परत आल्याचं वृत्त आहे. आखाती बाजारपेठेतील अनेक खरेदीदारांनी पूर्वी दिलेले ऑर्डर रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळं निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
कोळंबी निर्यातीवर परिणाम : "100 कोळंबीच्या किमतीत प्रति टन सुमारे तीस हजार रुपयांची घट झाल्याचं वृत्त आहे. आता आम्हाला आमचं उत्पादन विकण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे आणि साठवणुकीचे पर्याय मर्यादित आहेत, ज्यामुळं आमच्या अडचणीत भर पडत आहे," असं एका शेतकऱ्यानं सांगितलं. दरम्यान, आंध्र प्रदेश दरवर्षी सुमारे 4.25 लाख टन कोळंबी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करतो, यातील जवळजवळ 40-45 टक्के निर्यात अमेरिकेत जाते, तर उर्वरित चीन आणि युरोपातील विविध राष्ट्रांना पाठवले जाते. "आम्ही सहसा पुढील दोन ते तीन महिन्यांसाठी अपेक्षित ऑर्डरच्या आधारे शेतकऱ्यांशी करार करतो, ज्यामुळं स्थिर खरेदी सुनिश्चित होते. मात्र, अचानक वाढलेल्या संघर्षामुळं या योजनांमध्ये अडचणी आल्या आहेत. पुढील उत्पादन हंगामापर्यंत या क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही," असं निर्यातदार संघटनेच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं. गेल्या वर्षी, अमेरिकन बाजारपेठेत शुल्क वाढल्यानंतर, निर्यातदारांनी पर्यायी स्थळांवर, विशेषतः आखाती देशांमधील पर्यटन-चालित बाजारपेठांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. "विशाखापट्टणम आणि चेन्नईसारख्या बंदरांमधून दुबई आणि इतर अरब शहरांसारख्या ठिकाणी कंटेनरमध्ये कोळंबी माल समुद्रमार्गे वाहून नेण्यात येत होता. मात्र, युद्धामुळं या प्रदेशांमधील पर्यटनावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळं हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये सीफूडची मागणी कमी झाली आहे," असं असोसिएशन सदस्यानं सांगितलं. त्यांचा असा विश्वास होता की, जेव्हा या ठिकाणांमधील पर्यटन क्रियाकलाप पुन्हा सुरू होतील तेव्हाच भारतीय कोळंबीची मागणी पुन्हा वाढेल.
अंड्यांच्या किमती झपाट्यानं कमी झाल्या : याचबरोबर, पोल्ट्री उत्पादकांनी सांगितलं की, आखाती देशांना होणाऱ्या निर्यातीतील अडथळ्यांमुळं अंड्यांच्या किमती झपाट्यानं कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळं त्यांच्यावर आर्थिक ताण आला आहे, जरी ग्राहकांना अद्याप किरकोळ किमतींमध्ये अशीच घट झालेली दिसून आलेली नाही. "दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये अंड्यांच्या किमतीत थोडीशी घट होते. मात्र, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळं यावेळी घसरण अधिक तीव्र झाली आहे. अलिकडेपर्यंत, आम्हाला प्रति अंडे सुमारे 5.50 रुपये मिळत होते, परंतु आता किंमत सुमारे 0.60 रुपयांपर्यंत घसरली आहे, जी उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे," असं एका शेतकऱ्यानं सांगितलं. पोल्ट्री उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या तामिळनाडूतील नामक्कल येथून दररोज सुमारे 8 ते 10 कंटेनरमध्ये सुमारे 35 ते 40 लाख अंडी आखाती देशांमध्ये निर्यात केली जातात. परंतु युद्ध परिस्थितीमुळे ही निर्यात थांबली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये, आधीच पाठवलेले कंटेनर परत आणावे लागले आहेत. ही अंडी आता देशांतर्गत बाजारपेठेत येत असल्याने, पुरवठा झपाट्याने वाढला आहे, ज्यामुळं किमती कमी झाल्या आहेत. तामिळनाडूजवळील राज्ये, विशेषतः आंध्र प्रदेश आणि केरळ, या अचानक पुरवठ्यातील बदलाचा सर्वात जास्त परिणाम अनुभवत आहेत.
देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढला : राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीनं (एनईसीसी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की, मार्चच्या पहिल्या दहा दिवसांत शिफारस केलेल्या शेतातील किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. 1 मार्च रोजी समितीनं विजयवाडा प्रदेशात 100 अंड्यांसाठी 500 रुपये किंमत सुचवली. 10 मार्चपर्यंत ही किंमत 410 रुपयांपर्यंत घसरली. एनईसीसीच्या मते, “विशाखापट्टणममध्ये, याच काळात 100 अंड्यांसाठी किंमत 465 रुपयांपेक्षा जास्त झाली नाही, तर पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात ती 460 रुपयांपेक्षा कमी राहिली." दरम्यान, कोलकाता, म्हैसूर, पुणे आणि बेंगळुरूसारख्या इतर शहरांमध्ये, किमती कधीकधी 100 अंड्यांसाठी 530 रुपयांपर्यंत पोहोचत होत्या. शेतीमालाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असली तरी, किरकोळ दुकानांमध्ये ग्राहकांना अशीच घट अनुभवायला मिळाली नाही. व्यापाऱ्यांचं म्हणणे आहे की, घाऊक विक्रेते अजूनही पूर्वी खरेदी केलेले साठे जास्त दरानं विकत आहेत, ज्यामुळं बाजारभावात लक्षणीय घट होण्यापासून रोखलं जात आहे. त्यांना विश्वास आहे की परिस्थिती लवकरच सुधारेल. आंध्र प्रदेश पोल्ट्री फेडरेशनचे कोषाध्यक्ष आणि श्रीनिवास फार्म्सचे संचालक डॉ. के. सोमिरेड्डी म्हणाले की, "सध्याची परिस्थिती तात्पुरती आहे. युद्धामुळं निर्यात थांबली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढला आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति अंडी सुमारे 5.50 रुपये मिळत असे, परंतु आता ते सुमारे 3.60 रुपये आहे, तर उत्पादन खर्च स्वतःच सुमारे 5.25 रुपये आहे. मात्र, 10 ते 15 दिवसांत हे स्थिर होण्याची शक्यता आहे," असंही ते म्हणाले.
युद्धाचा नारळ निर्यातीवर परिणाम : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम भारताच्या नारळ व्यापारावरही झाला आहे, ज्यामुळं दक्षिणेकडील राज्यांमधील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. निर्यातीसाठी येणारे नारळाचे कंटेनर प्रमुख बंदरांवर अडकले आहेत, ज्यामुळं स्थानिक बाजारपेठेत, विशेषतः आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्ये मोठ्या प्रमाणात नारळ लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यापैकी आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू दरवर्षी आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नारळ निर्यात करतात. रमजानच्या पवित्र महिन्यात मागणी वाढते, त्यामुळं व्यापारी निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणात नारळ उपलब्ध करतात. त्यानुसार, नारळ पॅक करून कुवेत, ओमान, दुबई, इराण आणि सौदी अरेबियासह आखाती देशांना पाठवण्यात आले. तथापि, युद्ध परिस्थितीमुळे निर्यात खंडित झाली आहे. नारळानं भरलेले कंटेनर सध्या मुंबई, चेन्नई आणि थुथुकुडी सारख्या प्रमुख भारतीय बंदरांवर अडकले आहेत.
