अमित शाहांना राजीनामा द्यावाच लागेल, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जसाठी तेच जबाबदार - राहुल गांधी
दिल्ली पोलीस गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करत असल्यामुळं तेच जबाबदार आहेत. त्यामुळं अमित शाह यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
Published : July 29, 2026 at 8:13 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस लाठीचार्ज प्रकरणावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी (29 जुलै) पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांसाठी गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत. दिल्ली पोलीस गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करत असल्यामुळं तेच जबाबदार आहेत. त्यामुळं अमित शाह यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "My issue is that where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalised on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns... I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate... You can… pic.twitter.com/neCfnY9FAj— ANI (@ANI) July 29, 2026
अमित शाह हेच लाठीचार्जसाठी जबाबदार : गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशामुळं विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला. अमित शाह हेच लाठीचार्जसाठी जबाबदार आहेत, असा आरोप केल्यामुळं मला लोकसभेच्या सभागृहात बोलू दिलं नाही, असंही राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांबाबत गृहमंत्र्यांना 25 जुलै रोजी पत्र लिहिलं होतं. परंतु या पाठवलेल्या पत्राची दखल घेतली नाही. तसंच सरकारनं अमित शाह यांना गृहमंत्रिपदावरून हटवण्यात यावं आणि विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.
खिळे असलेल्या काठीनं मारहाण : राहुल गांधी पुढं म्हणाले, "महिला आणि विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांवर खिळे असलेल्या काठीनं मारहाण करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पॅलेट गनने गोळीबार करण्यात आला. मी स्वतः गृहमंत्री अमित शाह यांना पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलताना पाहिलं. आता, एकतर त्यांना त्यांच्या विभागात काय चाललं आहे, हे माहीत नाही किंवा सर्व आदेश त्यांनीच दिले आहेत. त्यांना सतत माहिती दिली जात होती. आम्हीही सरकारं चालवली आहेत. आम्हाला ठाऊक आहे."
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " the leader of opposition (himself) is not allowed to speak in the lok sabha. multiple times, i asked the speaker to bring order to the house so that i could speak... but i was not allowed... the excuse was that i said something… pic.twitter.com/NaxDzQfq9f— ANI (@ANI) July 29, 2026
प्रत्येक विद्यार्थ्याला आम्ही न्याय मिळवून देऊ : "दिल्ली पोलीस गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करतं. त्यामुळं सर्व कृतींसाठी अमित शाह हेच जबाबदार आहेत. मी पोलिसांना विचारलं सुद्धा, पण मला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मारहाण झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आम्ही न्याय मिळवून देऊ आणि सर्व दोषींना शिक्षा देऊ. तसंच दिल्ली पोलीस आणि आरएफ, दोन्ही गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. हल्लेखोर साध्या वेशात होते. पेलेट गन ही प्राणघातक शस्त्रे आहेत. जवळून गोळीबार केल्यास, ती जीवघेणी ठरू शकतात," असंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
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