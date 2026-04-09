1360 मेट्रिक टन वजन अन् क्विंटलभर पोलादाने आच्छादलेलं; गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी एक 'नवीन बीम' सज्ज

भारतीय रेल्वेसाठी ही एक मोठी कामगिरी असून, गुंतागुंतीची आव्हाने, प्रगत नियोजन आणि अचूक अभियांत्रिकी यांमधील उत्कृष्ट अंमलबजावणीचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

Bullet Train is ready in Gujarat
गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी एक 'नवीन बीम' सज्ज
Published : April 9, 2026 at 5:24 PM IST

नवी दिल्ली- मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. याच संदर्भात भारतीय रेल्वे आणि तिच्या अभियांत्रिकी विभागाने गुजरातमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठलाय. विशेषतः मणिनगर येथे एका कार्यरत रेल्वे मार्गावर सर्वात जड 'पोर्टल बीम'पैकी एक यशस्वीरीत्या बसवण्यात आलाय. अंदाजे 1360 मेट्रिक टन वजन असलेला हा बीम कडक सुरक्षा नियमांचे पालन करत अवघ्या 3.5 तासांत बसवण्यात आलाय. भारतीय रेल्वेसाठी ही एक मोठी कामगिरी असून, गुंतागुंतीची आव्हाने, प्रगत नियोजन आणि अचूक अभियांत्रिकी यांमधील उत्कृष्ट अंमलबजावणीचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

बुलेट ट्रेन 15 ऑगस्टला मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर धावण्यास सुरुवात करणार : रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. या पोस्टमध्ये त्यांनी बीम बसवण्याच्या कामाचे छायाचित्रेही सामायिक केलीत. यापूर्वीच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली होती की, भारताची पहिली बुलेट ट्रेन 15 ऑगस्ट 2027 रोजी मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर धावण्यास सुरुवात करेल; तसेच हा 'हाय-स्पीड कॉरिडॉर' (जलदगती मार्ग) टप्प्याटप्प्याने खुला केला जाणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले होते.

'पोर्टल बीम' म्हणजे काय? : 'पोर्टल बीम' हा नागरी अभियांत्रिकी (सिव्हील इंजिनीअरिंग) आणि संरचनात्मक रचनेमध्ये वापरला जाणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा संरचनात्मक घटक आहे. हा घटक 'पोर्टल फ्रेम'चा छतासारखा भाग बनवतो आणि दोन उभ्या स्तंभांना (खांबांना) वरच्या बाजूने जोडण्याचे कार्य करतो. अंदाजानुसार, गुजरातच्या मणिनगर येथे बसवण्यात आलेल्या या प्रचंड पोर्टल बीमचा एकूण खर्च 13 कोटी ते 20 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. याचे एकूण वजन 1360 मेट्रिक टन इतके आहे.

508 किमी अंतर अवघ्या 2 तासांत : भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प 'मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर' 508 किलोमीटर अंतराचा विस्तारलेला असून, तो महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये जलद संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. सुरत, वडोदरा आणि अहमदाबाद येथे नियोजित थांबे असलेल्या या मार्गावर, मुंबई ते अहमदाबाद हा प्रवास अंदाजे 2 तास 7 मिनिटांत पूर्ण होईल. पारंपरिक रेल्वे किंवा रस्ते प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेच्या तुलनेत हा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी आहे. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा (करांव्यतिरिक्त) अंदाजित खर्च 1,08,000 कोटी (17 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका आहे आणि याचे बांधकाम 'जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी'च्या सहयोगाने केले जातेय. विशेष म्हणजे या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी झाला होता. या प्रकल्पामध्ये केंद्र सरकारसह गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या सरकारांचाही सहभाग आहे.

