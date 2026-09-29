बेला इस्टेटमधील मतदारांची नावं वगळल्याबद्दल राहुल गांधींची निवडणूक आयोगावर टीका
बेला इस्टेटमधील 729 पैकी 728 मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करत, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
Published : September 29, 2026 at 5:27 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेमुळं राजकारण तापलं आहे. सोमवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यमुना नदीच्या काठावरील बेला जे.जे. इस्टेटला अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी स्थानिक झोपडपट्टीवासीयांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. तसंच या भेटीदरम्यान, बेला इस्टेटमधील 729 पैकी 728 मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करत, त्यांनी निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
दरम्यान, 9 सप्टेंबर रोजी 'ईटीव्ही भारत'नं एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत बेला इस्टेटमधील 729 पैकी 728 मतदारांची नावं वगळल्याचं वृत्त सर्वात आधी दिलं होतं. त्यावेळी स्थानिक रहिवासी कमल आणि सुनीता यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं होतं की, त्यांचं पूर्वज 1961 पासून नियमितपणे मतदान करत होते, अगदी फेब्रुवारी 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी मतदान केलं होतं. तरीही त्यांची नावं वगळण्यात आली.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
नावं मतदार यादीतून कोणत्या आधारावर वगळण्यात आली? : बेला इस्टेटच्या दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी यांनी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना (एसडीएम) घटनास्थळीच बोलावून त्यांची कानउघाडणी केली. त्यांनी स्पष्टपणं सांगितलं की, एखाद्या व्यक्तीकडे पक्के घर आहे की नाही, याचा त्याच्या मतदानाच्या घटनात्मक हक्कावर काहीही परिणाम होत नाही. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या 'घर क्रमांक 0 हे बेघरांसाठी आहे' या विधानाचा दाखला दिला. तसंच, जेव्हा बेघरांसाठी विशेष तरतुदी आहेत, तेव्हा बेला इस्टेटमधील 728 गरीब आणि गरजू रहिवाशांची नावं मतदार यादीतून कोणत्या आधारावर वगळण्यात आली? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
स्थानिक लोक अनेक दशकांपासून इथं राहतात : पुढं विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, "हे लोक गेल्या अनेक दशकांपासून यमुना नदीच्या काठावरील बेला इस्टेटमध्ये राहत आहेत. या नागरिकांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर 2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता." स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, 2023 मध्ये प्रशासकीय कारवाईचा भाग म्हणून त्यांची घरं पाडण्यात आली, परंतु असं असूनही, त्यांनी तो परिसर सोडलेला नाही आणि ते तंबू व झोपड्यांमध्ये राहत आहेत.
एसआयआर प्रक्रिया नाही, तर मतचोरीची एक अनोखी पद्धत : राहुल गांधींनी कठोर भूमिका घेत, ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रशासकीय चूक किंवा एक साधी सुधारणा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी आरोप केला, "ही एसआयआर प्रक्रिया नाही, तर एका सुनियोजित रणनीतीचा भाग म्हणून मतचोरीची एक अनोखी पद्धत आहे. समाजात ज्यांच्याकडे आधीच सर्वात कमी संसाधने आणि शक्ती आहे, त्यांना त्यांच्या एकमेव शक्तीपासून, म्हणजेच मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जात आहे. अधिकाऱ्यांनी आणि आयोगाच्या प्रमुखांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की सत्ता आणि पद कायमस्वरूपी नसतात, परंतु व्यवस्थेतील अशा प्रकारच्या गैरव्यवस्थापनाला आणि मनमानीला निश्चितपणे जबाबदार धरलं जाईल."
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