रसगुल्ल्यामुळं मोडलं लग्न; वधू आणि वरपक्ष आपसात भिडले, प्रकरण पोहोचलं पोलिसांत

वधू आणि वरपक्ष आपसात भिडले आहेत. यामुळं अखेर लग्न मोडलं आणि प्रकरण पोलिसात पोहोचलं आहे.

Wedding was called off because of rasgulla! The bride and groom parties clashed over the sweet
रसगुल्ल्यामुळं मोडलं लग्न; वधू आणि वरपक्ष आपसात भिडले, प्रकरण पोहोचलं पोलिसांत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 7:10 PM IST

गया : बिहारमधील गया इथं रसगुल्लामुळं लग्न मोडल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे लग्नकार्य सुद्धा पार पडलं होतं. लग्नात वधू-वरानं एकमेकांच्या गळ्यात फुलांचे हार घातल्यानंतर वऱ्हाडी मंडळी जेवायला गेली. त्यावेळी जेवणात काहीप्रमाणात रसगुल्ले कमी पडले. यावरून मंडपातच राडा झाला. संतप्त लोकांनी खुर्च्या, अगदी प्लेट्स आणि ग्लासही फोडण्यास आणि फेकण्यास सुरुवात केली. वधू आणि वरपक्ष आपसात भिडले आहेत. यामुळं अखेर लग्न मोडलं आणि प्रकरण पोलिसांत पोहोचलं आहे.

वधू आणि वर पक्ष आपसात भिडले : घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज आता समोर आले आहे, ज्यामध्ये वर पक्ष आणि वधू पक्ष एकमेकांशी भांडताना दिसत आहेत. दोन्ही बाजूंनी खुर्च्या फेकल्याचा आणि एकमेकांवर हल्लाचं दिसत आहे. दरम्यान, यादरम्यान परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, अनेक जण जखमी झाले तर लग्नाचा सोहळा तणावपूर्ण बनला.

वधूच्या वडिलांचं म्हणणं काय? : वधूचे वडील सुरेश प्रसाद यांनी सांगितलं की, "माझ्या मुलीचे लग्न बोधगया येथील हथियावान येथील रहिवासी पवन कुमारसोबत ठरलं होतं. आम्ही 29 नोव्हेंबर रोजी बकरौर येथील हॉटेलमध्ये आलो होतो. आम्ही अटारी पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी आहोत. हथियावानहून बकरौर येथील हॉटेलमध्ये वऱ्हाडी मंडळी पोहोचली. लग्नाच्या विधी सुरू होत्या. दरम्यान, वराच्या बाजूनं दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त हुंडा मागण्यास सुरुवात केली, ज्याला आम्ही विरोध केला. त्यानंतर वराच्या बाजूनं हाणामारी सुरू झाली. ज्यामुळं आमच्या बाजूचे अनेक सदस्य जखमी झाले. आम्ही या प्रकरणात बोधगया पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे."

हुंडा मागितल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल : दोन्ही कुटुंबांमध्ये तणाव वाढला आणि शेवटी संपूर्ण लग्नच रद्द करण्यात आले. तसंच आम्हाला रस्त्यावर पाठलाग करून मारहाण करण्यात आली आणि 2 लाख रुपये हुंड्याच्या मागणीमुळं लग्न मोडल्याचा आरोप वधूच्या कुटुंबाचा आरोप आहे. तसंच, वधूच्या कुटुंबानं बोधगया पोलीस ठाण्यात वराच्या कुटुंबाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.

वर पक्षाचा काय आरोप? : लग्न सोहळ्यात जेवणादरम्यान रसगुल्ल्यांची कमतरता असल्याचा आरोप वर पक्षाकडून करण्यात आला आहे. जेवणात रसगुल्लाची कमतरता असल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळं वधूच्या बाजूने संताप व्यक्त झाला आणि त्यांनी खुर्च्या फोडल्या, वस्तू फेकल्या आणि हाणामारी केली. यामुळं दोन्ही बाजूंमध्ये बाचाबाची झाली. ही घटना केवळ रसगुल्लांच्या कमतरतेमुळं घडली. इतर आरोप खोटे आहेत, असं वर पक्षाकडून सांगण्यात आलं आहे.

हुंडा मागण्याचे आरोप खोटे आहेत : वराच्या बाजूने हुंडा मागण्याचे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. खरे तर, जेवणात रसगुल्ला कमी असल्याने गोंधळ सुरू झाला. वधूच्या बाजूने गोंधळ उडाला आणि नंतर मारामारी सुरू झाली. लग्नाच्या जवळजवळ सर्व विधी पूर्ण झाल्या होत्या, काही विधी आणि फेऱ्या बाकी होत्या. वराच्या बाजूने अजूनही लग्न करण्यास तयार आहे, परंतु वधूच्या बाजूने तसे नाही. "रसगुल्ल्यांची कमतरता असल्यामुळं वाद इतका वाढला की, वधूच्या बाजूनं लग्न मोडलं. पण, जास्त हुंडा मागितला जात आहे, असा ते आरोप करत आहेत. तो आरोप खोटा आहे. बोधगया पोलीस ठाण्यात एफआयआर देखील दाखल करण्यात आला आहे. आम्हाला अजूनही आमच्या मुलानं त्याच मुलीशी लग्न करावं असं वाटतं, परंतु वधूच्या बाजूनं तसं दिसून येत नाही," असं वराचे वडील महेंद्र प्रसाद यांनी सांगितलं.

"ही घटना 29 नोव्हेंबर रोजी घडली. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीनं प्रकरणाचा तपास करत आहेत. वधू पक्षाकडून हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि कारवाई करत आहेत." पोलिस स्टेशन प्रमुख, बोधगया

संपादकांची शिफारस

