हवामान विभागाकडून 'या' राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा; महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता
देशातील बहुतांश भागांत पावसाची तूट निर्माण झाली असून, अनेक राज्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे.
Published : July 13, 2026 at 12:00 PM IST
नवी दिल्ली: सध्या संपूर्ण भारतात मान्सून सक्रिय झाला असून, अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, वादळ आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आगामी आठवड्यात विविध भागांत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांचा अंदाज व्यक्त केला आहे. उत्तर, पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता असतानाच दक्षिण भारतातील काही भागांत मान्सूनचा पाऊस पडेल, तर काही ठिकाणी उष्णतेची लाट (heatwave) जाणवेल. देशातील बहुतांश भागांत पावसाची तूट निर्माण झाली असून, अनेक राज्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे.
देशाच्या मोठ्या भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस : भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, 12 जुलै रोजी देशाच्या मोठ्या भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला; 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पावसाची तूट नोंदवली गेली. IMD च्या माहितीनुसार, 20 राज्ये 'पावसाची तूट' (deficient) असलेल्या श्रेणीत, तर आठ राज्ये 'सरासरीपेक्षा कमी पाऊस' (below-normal) असलेल्या श्रेणीत आली आहेत; ही राज्ये भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 91 टक्के भाग व्यापतात. त्या दिवशी देशात 2.2 मिमी पाऊस झाला, जो 9.1 मिमी या सरासरीच्या तुलनेत 75 टक्के कमी होता.
16 राज्यांमध्ये अजूनही पावसाची तूट : दैनंदिन पावसातील या मोठ्या तुटीसोबतच 1 जून ते 12 जुलै या कालावधीतील एकूण मान्सून पावसाचे प्रमाणही सरासरीपेक्षा 18 टक्क्यांनी कमी आहे आणि 16 राज्यांमध्ये अजूनही पावसाची तूट दिसून येत आहे. हवामान तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर आगामी आठवड्यांतही ही तूट कायम राहिली, तर मान्सून पावसाचे असमान वितरण शेती, जलाशयांमधील पाणीसाठा आणि पाण्याची उपलब्धता यांवर परिणाम करू शकते.
वायव्य भारत : उत्तराखंड आणि हिमाचलसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय; दिल्ली-एनसीआरमध्ये वादळाची शक्यता असून, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) या आठवड्यात हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. उत्तराखंडच्या काही भागांत 18 जुलैपर्यंत आणि हिमाचल प्रदेशात 16 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि पूर्व राजस्थानमधील काही भागांत पाऊस, वादळ, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 60 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
मध्य भारत : मध्य भारतातील राज्यांमध्ये वादळासह पाऊस सुरूच राहणार असून, छत्तीसगडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि पश्चिम मध्य प्रदेशातील काही भागांत 18 जुलैपर्यंत पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने छत्तीसगड आणि पूर्व मध्य प्रदेशात वादळ आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा दिला असून, 14 आणि 15 जुलै रोजी छत्तीसगडमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
पूर्व भारत : बिहार आणि पश्चिम बंगालसाठी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, तर ओडिशा आणि झारखंडमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. आयएमडीने (IMD) बिहार, पश्चिम बंगालचा गांगेय मैदानी प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंडमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील काही भागांत मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडू शकतो; यासोबतच वादळ, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण आठवडाभर पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
ईशान्य भारत : ईशान्य भारतात मान्सून सक्रिय होत असून, आसाम आणि मेघालयमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 18 जुलैपर्यंत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये सर्वत्र पावसाची शक्यता आहे. आसाम आणि मेघालयमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे, तर ईशान्येकडील इतर राज्यांतही मुसळधार पाऊस पडू शकतो, ज्यामुळे पूर आणि दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
पश्चिम भारत : कोकण, गोवा आणि गुजरातमध्ये मान्सून अधिक सक्रिय झाला असून, 18 जुलैपर्यंत पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. कोकण आणि गोवामध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे, तर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि सौराष्ट्र-कच्छमधील काही भागांतही पाऊस पडू शकतो. आयएमडीच्या मते, या संपूर्ण आठवड्यात या भागात मान्सून सक्रिय राहील.
दक्षिण द्वीपकल्पीय भारत : केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये पावसाची शक्यता आहे. किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशात उष्णतेची लाट (heatwave) कायम राहील, तर केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या काही भागांत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या काही भागांत 14 जुलैपर्यंत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे, तर ओडिशा आणि किनारपट्टीवरील तामिळनाडूमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे.
समुद्री हवामान : आयएमडीने मच्छीमारांना अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात न जाण्याचा इशारा दिला आहे. सोसाट्याचा वारा आणि समुद्रातील खळबळजनक स्थितीमुळे भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मच्छीमारांना पुढील काही दिवसांत अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील काही विशिष्ट भागांत न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
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