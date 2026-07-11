'आम्ही वंदे मातरम गाणार नाही'; गृह मंत्रालयाची गाण्याबाबतची नियमावली तामिळनाडूतील सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी फेटाळली
गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात गृह मंत्रालयाने (MHA) राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत गाण्याबाबत आणि वाजवण्याबाबतची नियमावली निश्चित केली.
Published : July 11, 2026 at 8:23 PM IST
नवी दिल्ली : तामिळनाडूतील सत्ताधारी आघाडी सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत यांच्याबाबत जारी केलेल्या नवीन निर्देशांना विरोध केलाय. राज्य सरकार राष्ट्रगीतापूर्वी 'तमीळ थाई वाझ्थू' (तमीळ मातेची स्तुती करणारे गीत) गाण्याची आपली दीर्घकालीन परंपरा कायम ठेवेल आणि सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' गाण्यास नकार देईल, असे नेत्यांनी स्पष्ट केलंय. गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात गृह मंत्रालयाने (MHA) राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत गाण्याबाबत आणि वाजवण्याबाबतची नियमावली निश्चित केली.
राज्यपालांच्या कार्यक्रमांमध्येच राष्ट्रगीत गायले जाते : काही राज्यांमध्ये अधिकृत कार्यक्रमांदरम्यान राज्याचे स्वतःचे गीतही गायले जाते, याची दखल घेत मंत्रालयाने निर्देश दिले की, जेव्हा राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीतासोबत राज्याचे गीत गायले किंवा वाजवले जाईल, तेव्हा सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत सादर केले जावे आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवले जावे. या निर्देशामुळे तामिळनाडूमध्ये राजकीय वाद निर्माण झालाय, जिथे सरकारी कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला पारंपरिकपणे 'तमीळ थाई वाझ्थू' गायले जाते. 'विदुथलाई चिरुथैगल काची' (VCK) चे खासदार डी. रविकुमार यांनी शनिवारी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले की, ते राष्ट्रीय गीत गाणार नाहीत. "आम्ही आधी आमच्या राज्याचे गीत गाऊ आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत गाऊ," असे ते म्हणाले. "केवळ राज्यपालांच्या कार्यक्रमांमध्येच राष्ट्रगीत गायले जाते."
सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीतापूर्वी 'तमीळ थाई वाझ्थू' वाजवले जाणार : या वादामुळे मे महिन्यात अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधी समारंभात निर्माण झालेल्या वादाची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यावेळी राज्याच्या दीर्घकालीन परंपरेला छेद देत आधी 'वंदे मातरम' वाजवण्यात आले, त्यानंतर 'जन गण मन' आणि शेवटी 'तमीळ थाई वाझ्थू' गायले गेले. डीएमके आघाडीच्या नेत्यांनी या क्रमावर तीव्र टीका केली होती आणि तमीळ प्रार्थना गीत नेहमीच सर्वप्रथम वाजवले पाहिजे, असे म्हटले होते. या टीकेनंतर विजय यांच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) पक्षाने आपल्या मित्रपक्षांना आश्वासन दिले की, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीतापूर्वी 'तमीळ थाई वाझ्थू' वाजवले जाईल. टीव्हीके सरकारला काँग्रेस, डावे पक्ष, व्हीसीके (VCK) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) यांचा पाठिंबा आहे. घटनातज्ज्ञ एस. पी. सिंग यांनी नमूद केले की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रगीताशी संबंधित नियमावलीचे (प्रोटोकॉलचे) एकसमान पालन करणे आवश्यक आहे. सिंग यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले की, भारत हे एक लोकशाही प्रजासत्ताक आहे आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकाच कार्यपद्धतीचे पालन केले पाहिजे.
राष्ट्रगीताशी संबंधित नियमावली अधिकृतपणे निश्चित : केंद्र सरकारचा असा दावा आहे की, या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीताशी संबंधित नियमावली अधिकृतपणे निश्चित केली गेलीय; मात्र यात राज्यांच्या गीतांचा (स्टेट अँथम्स) उल्लेख केल्यामुळे तामिळनाडूमध्ये नवीन राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. तिथे सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'तमिळ थाई वाझ्तू'च्या (तमिळ मातेचे गीत) स्थानाचा मुद्दा अत्यंत भावनिक मानला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशात या गोष्टीचाही पुनरुच्चार करण्यात आला आहे की, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत गाताना अधिकृतपणे निर्धारित केलेले शब्द आणि योग्य उच्चार यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
अधिसूचनेनुसार राष्ट्रगीत खालील प्रसंगी वाजवले जाणार : नागरी सन्मान सोहळ्यांदरम्यान औपचारिक सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपतींचे आगमन आणि प्रस्थान होत असताना, तसेच आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून राष्ट्रपतींचे देशाला संबोधन होण्यापूर्वी आणि नंतर औपचारिक सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांचे आगमन आणि प्रस्थान होत असताना राष्ट्रगीत वाजवले जाणार आहे. संचलनासाठी (परेड) राष्ट्रध्वज आणला जात असताना आणि भारत सरकारने विशेषतः अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही प्रसंगी.