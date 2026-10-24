"पीस बाँडवर स्वाक्षरी करणार नाही", नेहा बोरा यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली स्पष्ट भूमिका
शांततापूर्ण आंदोलनं दडपण्यासाठी ज्या प्रकारे 'पीस बाँड'चा वापर केला जातोय, ते लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्याच्या घटनात्मक अधिकाराच्या विरोधात आहे, असं नेहा बोरा यांनी म्हटलं आहे.
Published : October 24, 2026 at 4:25 PM IST
नवी दिल्ली : "ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि मी 'पीस बाँड'वर (शांतता करारावर) स्वाक्षरी करणार नाही," अशी भूमिका ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी घेतली आहे. तसंच शांततापूर्ण आंदोलनं दडपण्यासाठी ज्या प्रकारे 'पीस बाँड'चा वापर केला जात आहे, ते लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्याच्या घटनात्मक अधिकाराच्या विरोधात आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (SEM) पीस बाँड सादर करण्यास सांगून बजावलेल्या नोटीसला आव्हान देणारी नेहा बोरा यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी त्यांचं हे विधान आलं आहे.
एसआयआर (SIR) विरोधातील आंदोलनं आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनांचा संदर्भ देत, नेहा बोरा यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आणि बजावण्यात आलेल्या नोटीसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितलं की, दिल्ली उच्च न्यायालयानं पोलिसांना नोटीसच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्याचे आणि पुढील कार्यवाहीत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका घेणं नाही, तर नागरिकांच्या मतदानाच्या आणि इतर हक्कांवरील हल्ल्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याची संधी देणं देखील आहे, असं नेहा बोरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
Delhi: AISA President Neha Bora says, "When our right to vote was taken away in this democracy, we took to the streets. You saw all those protests. You saw that, apart from raising slogans and carrying banners, people did nothing that could be described as undemocratic. All the protests and marches that took place were democratic and peaceful. If we witnessed violence at any point during this entire process, it came from the police. The security personnel deployed to handle the protests, instead of managing them and maintaining law and order, used lathis and batons. Women’s clothes were torn. You journalists and members of the media are also well aware of the violence you faced at the hands of the police and other security personnel during this entire process..."— IANS (@ians_india) October 24, 2026
नेहा बोरा यांनी पुढं सांगितलं की, विशेष मतदार यादी प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येनं लोकांना मतदार यादीतून वगळल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, शांततापूर्ण आंदोलन करणं ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. 'पीस बाँड'वर स्वाक्षरी करून लोकशाही आंदोलनाचा हक्क मर्यादित करण्याच्या प्रक्रियेला ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन सामान्य करू इच्छित नाही. तसंच शांततापूर्ण आंदोलनांना ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनचा कोणताही आक्षेप नाही, परंतु शांततेचा अर्थ सरकारवर प्रश्न विचारणे थांबवणे असा होऊ शकत नाही, असंही नेहा बोरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. याशिवाय, एसआयआर विरोधी आंदोलनादरम्यान आंदोलकांप्रति पोलिसांचे वर्तन योग्य नव्हते, असं नेहा बोरा यांनी म्हटलं. त्या म्हणाल्या, "आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि महिलांनाही शिवीगाळ करण्यात आली."
याचबरोबर, नेहा बोरा यांनी पत्रकार आणि स्वतंत्र माध्यम सदस्यांविरुद्धच्या कथित कारवाईचाही उल्लेख केला. मतदानाच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवरील शांततापूर्ण आंदोलनाचा संबंध शांतताभंगाच्या शक्यतेशी कसा जोडला जाऊ शकतो, असा प्रश्न नेहा बोरा यांनी उपस्थित केला. पुढं नेहा बोरा यांनी सांगितलं की, शांतता करारनाम्याच्या सूचनेत कनॉट प्लेसमध्ये घोषणाबाजी आणि निदर्शनाचा उल्लेख होता, तर दुसरीकडे ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशननं 16 ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस इथं निदर्शनाचं आवाहन केलं होतं. या सूचनेमुळं शांतताभंगाचा संशय निर्माण झाला, परंतु या संशयाचा आधार स्पष्ट करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा किंवा एफआयआरची प्रत देण्यात आली नाही, असंही नेहा बोरा यांनी सांगितलं.
उच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत नेहा बोरा यांनी सांगितलं की, या स्तरावर खटल्याच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्याऐवजी न्यायालयानं आम्हाला पुढील तपास प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सांगितलं. याचिकाकर्त्यांना नोटीस जारी करताना आणि तपासादरम्यान अवलंबून असलेली सर्व कागदपत्रं आणि साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयानं राज्याला दिले. आदेशाच्या पॅरा 38 चा हवाला देऊन ते म्हणाले की, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यानं बाँड भरण्यासाठी कोणताही आदेश देण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अभिजीत दिपके यांच्या प्रकरणाचाही उल्लेख : नेहा बोरा यांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या, "पीस बाँडवर स्वाक्षरी करूनही त्यांच्यावर (अभिजीत दिपके) कारवाई करण्यात आली. हातात तिरंगा असतानाही त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं." दरम्यान, नेहा बोरा यांनी 16 ऑक्टोबरला मंडी हाऊस येथील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, "संविधान नागरिकांना शांततेनं आपला विरोध व्यक्त करण्याचा अधिकार देते. अशा परिस्थितीत, शांती कराराचा अर्थ आणि वापर अशा प्रकारे केला जाऊ नये की लोकांना आपले घटनात्मक हक्क बजावण्याची भीती वाटावी."
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