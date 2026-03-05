ETV Bharat / bharat

"आम्ही मुख्यमंत्री नितीश कुमारांना राज्यसभेत प्रवेश करू देणार नाही;" जेडीयू नेते मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ढसाढसा रडले

दुपारी 1.30 ते 2 वाजताच्या दरम्यान नामांकन होईल आणि दुपारी 12 वाजता केंद्रीय गृहमंत्री बिहारमध्ये पोहोचतील आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांसह सर्व एनडीए नेत्यांच्या नामांकनात सहभागी होतील.

Chief Minister Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 11:31 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 11:43 AM IST

पाटणा : आजचा दिवस बिहारच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. गेल्या 21 वर्षांपासून राज्यातील सत्तेचे केंद्र असलेले मुख्यमंत्री नितीश कुमार आता राज्यसभेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. नितीश कुमार यांनी राज्यसभेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, पाटण्यात नितीश कुमार यांना भेटायला गेलेले मंत्री जामा खान आणि आमदारांना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून निषेधाचा सामना करावा लागला. दरम्यान, बिहार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांच्या पाटणा दौऱ्याचे वेळापत्रक शेअर केले. संजय सरावगी म्हणाले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दुपारी 12 वाजता येत आहेत. ते आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि सर्व एनडीए नेत्यांच्या (राज्यसभा निवडणुकीसाठी) नामांकनात सहभागी होतील. दुपारी 1.30 ते 2 वाजताच्या दरम्यान नामांकन होईल आणि दुपारी 12 वाजता केंद्रीय गृहमंत्री बिहारमध्ये पोहोचतील आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांसह सर्व एनडीए नेत्यांच्या नामांकनात सहभागी होतील.

जेडीयूचे कार्यकर्ते आणि नेते मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर : विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार सोडून राज्यसभेत प्रवेश केल्याच्या बातम्यांदरम्यान गुरुवारी सकाळी जेडीयूचे कार्यकर्ते आणि नेते मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर जमू लागलेत. त्यांना बिहारमधून हाकलून लावण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. जेडीयू नेते राजीव रंजन पटेल आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केलीय.

तुमचा विश्वास आणि पाठिंबा सातत्याने जपला - नितीश कुमार : विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकारावर नितीश कुमार यांनी ट्विट करून आपलं मत व्यक्त केलंय. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही तुमचा विश्वास आणि पाठिंबा सातत्याने जपला आहे आणि याच ताकदीमुळे आम्ही बिहार आणि तुमच्या सर्वांची पूर्ण निष्ठेने सेवा केली आहे. तुमच्या विश्वास आणि पाठिंब्यामुळेच आज बिहार विकास आणि आदराचे एक नवे आयाम स्वीकारत आहे. यासाठी मी यापूर्वी अनेक वेळा तुमचे आभार मानले आहेत. माझ्या संसदीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच मी बिहार विधिमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या संदर्भात, मी या निवडणुकीत राज्यसभेचा सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे खात्री देतो की तुमच्याशी असलेले हे नाते भविष्यातही कायम राहील आणि विकसित बिहार बांधण्यासाठी एकत्र काम करण्याची माझी वचनबद्धता अटळ राहील. स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला माझे पूर्ण समर्थन आणि मार्गदर्शन असेल, असंही नितीश कुमार म्हणालेत.

कोणत्याही जेडीयू नेत्याने होळी साजरी केली नाही : मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर कार्यकर्ते जमले: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभेत उमेदवारी दाखल करण्याच्या शक्यतेवर जेडीयू नेते राजीव रंजन पटेल म्हणाले की, "काल नितीश कुमार राज्यसभेत प्रवेश करतील, अशी बातमी आली आणि कोणत्याही जेडीयू नेत्याने होळी साजरी केली नाही. आमची होळी उद्ध्वस्त झालीय. आम्हाला नितीश कुमार कोणत्याही परिस्थितीत बिहारचे मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी इच्छा आहे." "बिहारच्या जनतेने, कामगारांनी, नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी त्यांच्या रक्ताने आणि घामाने बहुमत दिलंय, त्यांना त्यांच्या कार्यकाळातच सोडून जावे यासाठी नाही. बिहारची सत्ता दुसऱ्या कोणाच्या हाती जाऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे," असंही जेडीयून नेते राजीव रंजन पटेल यांनी म्हटलंय.

'आज हजारो कार्यकर्ते रडत आहेत': राजीव रंजन पुढे म्हणाले की, "निशांत कुमार यांना राज्यसभेत पाठवा, पण नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री राहिले पाहिजेत. बिहारचे लोक रडत आहेत; काल कोणीही होळी साजरी केली नाही. आज हजारो कार्यकर्ते रडत आहेत. सर्वजण घरोघरी जाऊन नितीश कुमार यांच्यासाठी मते मागत होते, इतर कोणासाठी नाही. आज नितीश कुमार यांना हटवले जाणार आहे. कोणीही कार्यकर्त्यांशी सल्लामसलत केली नाही.

नितीश कुमार यांच्या नावाने निवडणूक का लढवली गेली? : "जर निर्णय घ्यायचा असेल तर कार्यकर्त्यांना बोलावून विचारायला हवे होते. नितीश कुमार यांना हटवण्याचा निर्णय कोणीही घेऊ शकत नाही. जर तसे असते, तर नितीश कुमार यांच्या नावाने निवडणूक का लढवली गेली? शेकडो महिला आणि कार्यकर्त्यांनी आम्हाला फोन केला. ते रडत आहेत. नितीश कुमार यांची तब्येत चांगली आहे; त्यांना काहीही झालेले नाही. लोकांनी मतदान केलंय, जनतेला विचारले पाहिजे," असंही जेडीयू नेते राजीव रंजन पटेल यांनी अधोरेखित केलंय.

तर बिहारचे लोक कुठे जातील? : जेडीयू नेते राजीव रंजन पटेल पुढे म्हणाले की, "आम्ही रडलो नाही तर काय करावे?... नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी आम्ही मारहाण आणि लाथाबुक्क्या सहन केल्या. 2025 मध्ये आम्ही नितीश कुमार यांच्या नावाने घरोघरी जाऊन मते मागू. जर नितीश कुमार आता मुख्यमंत्री राहिले नाहीत, तर बिहारचे लोक कुठे जातील? आजच निवडणुका घ्या आणि तुम्हाला ज्याला मुख्यमंत्री म्हणून हवे आहे, त्याला निवडून द्या. कार्यकर्त्यांची एकमेव मागणी आहे की, निशांत (नितीश कुमार यांचा मुलगा) राज्यसभेत पाठवा."

"आम्ही मुख्यमंत्री नितीश यांना त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करू देणार नाही" : ते म्हणाले, "जर कोणाला मुख्यमंत्र्यांची जागा घ्यायची असेल, त्यांना वाटते की, त्यांच्याकडे नेतृत्व बदलण्याची शक्ती आहे, तर ते निवडणुका घेऊ शकतात आणि बहुमत मिळवू शकतात. आम्ही काहीही बोलणार नाही. आम्ही येथेच राहू आणि त्यांना (नितीश कुमार) उमेदवारी अर्ज दाखल करू देणार नाही. निशांत कुमार यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे आणि आम्ही नितीश कुमार यांना जाऊ देणार नाही."

बिहारच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस मोठा आहे : तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते नामांकनात सहभागी होण्यासाठी पाटण्यात पोहोचले आहेत. राजकीय विश्लेषक डॉ. संजय कुमार यांचा असा विश्वास आहे की, आजचा दिवस बिहारच्या राजकारणासाठी मोठा आहे आणि असे मानले जाते की नितीश कुमार यांनी राज्यसभेसाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलाय, जरी त्यांच्यावर पक्ष कार्यकर्त्यांकडून मुख्यमंत्री राहण्यासाठी दबाव आहे. "पक्षाच्या ताकदीनुसार, तिन्ही राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या विजयाची शक्यता मजबूत मानली जाते. आज बिहारच्या राजकारणासाठी मोठा दिवस आहे," असंही राजकीय विश्लेषक डॉ. संजय कुमार सांगत आहेत.

संपादकांची शिफारस

