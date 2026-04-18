'आम्ही सरकारचा कट उधळून लावला, लोकशाहीचा विजय झाला,' प्रियांका गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
Published : April 18, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 4:18 PM IST
नवी दिल्ली- संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. "आम्ही लोकशाहीचे रक्षण केलंय. सीमांकनाबाबत (Delimitation) मोदी सरकारने रचलेला कट आम्ही उधळून लावला आहे," असंही प्रियांका गांधी म्हणाल्यात.
देश की जनता जागरूक है, सरकार उसे गुमराह नहीं कर सकती।— Congress (@INCIndia) April 18, 2026
भारत की जनता देख रही है कि मोदी सरकार सिर्फ मीडियाबाजी और PR पर टिकी हुई है और इसमें उनके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
अमित शाह जी कल कह रहे थे कि हम पर भरोसा करिए, लेकिन असलियत यही है कि जनता का भरोसा इस सरकार से उठ…
आम्ही महिला आरक्षणाच्या समर्थनासाठी उभे - प्रियांका गांधी यांनी नमूद केलंय की, मोदी सरकारने महिला आरक्षण कायद्याबाबत तीन वर्षे कोणतीही पावले उचलली नाहीत आणि केवळ दोन दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली; त्यामुळे आता त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. "आम्ही महिला आरक्षणाच्या समर्थनासाठी ठामपणे आणि निःसंदिग्धपणे उभे आहोत. मूळ महिला आरक्षण विधेयकाचीच अंमलबजावणी झाली पाहिजे, या मतावर संपूर्ण विरोधी पक्ष एकमत आहे." त्या पुढे म्हणाल्या, "ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने हे विधेयक सादर केले आणि लोकशाहीविरोधात जो कट रचला, त्याचे आम्ही कधीही समर्थन करू शकत नाही."
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi says, " it's a black day for them (centre) because they've felt a shock for the first time, which they deserved. the problems of women today are growing exponentially. the struggle is growing. women aren't fools. they see everything.… pic.twitter.com/Q9mAXYZ6i8— ANI (@ANI) April 18, 2026
कालचा दिवस लोकशाहीचा मोठा विजय ठरला : प्रियांका गांधी - प्रियांका गांधी यांनी ठामपणे सांगितले की, कालचा दिवस लोकशाहीचा एक मोठा विजय ठरला. "मोदी सरकारने लोकशाही कमकुवत करण्याचा आणि संघराज्यीय रचनेत बदल करण्याचा कट रचला होता. हा कट आम्ही उधळून लावला असून, हा संविधानाचा विजय आहे, हा देशाचा विजय आहे आणि हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा विजय आहे. हा असा विजय आहे, जो सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत होता."
सरकारचा कट केवळ सत्तेला चिकटून राहण्याचा होता : प्रियांका गांधी - काँग्रेसच्या सरचिटणीस यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कालच्या भाषणांमध्ये गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांनी असे विधान केले होते की, जर विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली नाही, तर त्यांना कधीही निवडणुका जिंकता येणार नाहीत किंवा सत्तेवर येता येणार नाही. "याच विधानांमुळे सरकारचे खरे हेतू अत्यंत स्पष्ट झालेत. माझा असा विश्वास आहे की, सरकारने रचलेला हा कट केवळ सत्तेत टिकून राहण्याच्या उद्देशानेच होता. हे साध्य करण्यासाठी सरकारने महिलांच्या हक्कांच्या मुद्द्याचा वापर (राजकीय फायदा) करून घेतला."
भाजपाला स्वतःला महिलांचे तारणहार म्हणून भासवायचे होते : प्रियांका गांधी - त्या म्हणाल्या, "सरकारला असे वाटत होते की, विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाच्या नावाखाली हे विधेयक मंजूर करण्यास मदत करावी; जेणेकरून सरकारला सीमांकनाची प्रक्रिया मनमानी पद्धतीने राबवण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे मोदी सरकारला जातीय जनगणनेचा (Caste Census) मार्ग अवलंबावा लागणार नाही, हे साध्य करता आले असते." प्रियांकाने पुढे सांगितले की, मोदी सरकारचा असा समज होता की, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर तो त्यांचा विजय ठरेल; याउलट जर हे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर ते विरोधकांना सहजपणे 'महिला विरोधी' असे संबोधू शकतील. "हा डावपेच आखून भाजपाने स्वतःला महिलांचे तारणहार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केलाय."
