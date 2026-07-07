वायनाडमधील भयावह घटना सीसीटीव्हीत : भूस्खलनात खेळण्यासारखा टँकर गेला वाहून, महिला थोडक्यात बचावली
फक्त 92सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये पावसाळ्यातील भयानक घटनादिसत आहे. त्यात लोक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका खानावळीबाहेर छत्र्यांचा आधार घेऊन उभे आहेत ते वाहून जातात.
Published : July 7, 2026 at 8:48 PM IST
वायनाड - वायनाड भूस्खलनाचं एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अत्यंत थरारक दृश्य कैद झाले आहे. यात भूस्खलनामुळे ढकलला गेलेला एक टँकर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या जीपवर आदळताना दिसतो; या घटनेत काही पादचारी अवघ्या काही सेकंदांच्या फरकाने बचावले. मंगळवारी सकाळी कल्लाडी येथील मीनाक्षी पुलाजवळील वायनाड बोगदा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भूस्खलन झाले. हा बोगदा रस्ता प्रकल्प मलप्पुरम आणि वायनाड जिल्ह्यांना जोडणार आहे.
92 सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये पावसाळी वातावरण दिसत असून, लोक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका खानावळीबाहेर छत्री घेऊन उभे आहेत. सीसीटीव्हीवरील वेळेनुसार ही घटना सकाळी 11:15 वाजताची आहे. रस्त्याच्या कडेला एक हिरव्या रंगाची जीप उभी आहे आणि पावसाळ्यात वाहनांची ये-जा सुरू आहे.
या फुटेजमधील एक अत्यंत भयानक क्षण म्हणजे छत्री आणि पिशवी घेऊन चालणारी एक महिला. ती तिच्या पतीसोबत चालत असतानाच अचानक लोकांना धोका जवळ येत असल्याचे जाणवले. इतर लोक दूर पळू लागताच, पतीने आपल्या पत्नीचा हात धरला आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने धाव घेतली.
काही क्षणांतच, एक टँकर रस्त्यावरून भरकटत आला आणि उभ्या असलेल्या जीपवर आदळला. ज्या ठिकाणी ती महिला काही सेकंदांपूर्वी चालत होती, तिथेच हा ट्रक धडकला. या फुटेजवरून असं दिसून येतं की, ती महिला एका प्राणघातक अपघातातून अगदी थोडक्यात बचावली. ट्रक रस्त्याच्या कडेला गेला, जीपला धडकला आणि धडकेनंतर थांबला; यात चिखल आणि ढिगारा सर्वत्र उडाला. अपघात घडत असताना अनेक लोक घाबरून पळताना दिसतात.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये निर्माण झालेली धावपळ आणि पादचाऱ्यांचा, विशेषतः त्या महिलेचा, थोडक्यात झालेला बचाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
'धक्क्यातून अजूनही सावरू शकले नाही'
त्या महिलेने त्या थरारक क्षणांचे वर्णन करताना सांगितले की, या घटनेतून ती अजूनही सावरू शकलेली नाही. तमिळ आणि मल्याळम अशा मिश्र भाषेत बोलताना तिने सांगितलं की, पावसामुळे काम थांबवून ती आणि तिचा पती परतत होते, तेव्हा त्यांना रस्त्यावर उन्मळून पडलेली झाडे आणि चिखलमिश्रित पुराचे पाणी दिसले.
"आम्ही कामासाठी गेलो होतो, पण सततच्या पावसामुळे आम्ही परत येऊ लागलो. आम्हाला उन्मळून पडलेली झाडे आणि चिखलमिश्रित पुराचे पाणी दिसले. मी जीव वाचवण्यासाठी धावले," असे तिने एका वृत्तसंस्थेला सांगितले.
तिने सांगितले की, भरकटत येणाऱ्या टँकरच्या ती अत्यंत जवळ पोहोचली होती, पण पतीने तिला ओढून सुरक्षित ठिकाणी नेले. दोघेही सुखरूप बचावले, त्यांना केवळ किरकोळ ओरखडे आले. "माझ्या पतीने मला ओढून बाजूला केले. त्या धक्क्यातून मी अजूनही सावरलेली नाही. मला जणू काही नवजीवनच मिळाल्यासारखे वाटत आहे. मी जिवंत आहे याचाच मला आनंद आहे आणि घरी जाण्याची मला ओढ लागली आहे," असे ती म्हणाली.
हा व्हिडिओ नंतर व्हायरल झाला असून, अनेकांनी तिच्या या सुटकेचे वर्णन 'चमत्कारी' असे केले आहे. व्हिडिओमध्ये काही लोक या अपघातातून थोडक्यात बचावताना दिसत आहेत; ट्रक धडकण्यापूर्वीच काही जण सुरक्षित ठिकाणी धाव घेताना दिसतात. या अपघातामुळे जीप उभी असलेल्या रस्त्याच्या कडेच्या भागाचेही नुकसान झाले आहे. केवळ व्हिडिओवरून चालकाची प्रकृती कशी आहे किंवा कोणाला दुखापत झाली आहे का, हे समजू शकलं नाही.