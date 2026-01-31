रामोजी फिल्म सिटीच्या सिनेमॅटिक भव्यतेनं मंत्रमुग्ध झालं कॅनेडियन शिष्टमंडळ
कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं रामोजी फिल्म सिटी भेटीचं वर्णन एक संस्मरणीय अनुभव म्हणून केलं. तसंच संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेच्या मिश्रणाची प्रशंसा केली.
Published : January 31, 2026 at 8:39 PM IST
हैदराबाद : कॅनडाच्या 10 सदस्यीय शिष्टमंडळानं अलीकडेच जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट स्टुडिओ संकुलांपैकी एक असलेल्या जगप्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. या भेटीचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांना भारतीय चित्रपट निर्मितीचे जागतिक प्रतीक बनलेल्या प्रतिष्ठित फिल्म सिटीची अवाढव्यता, सुविधा आणि चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्टता जवळून पाहणे हा होता. रामोजी फिल्म सिटीच्या परिसरात असलेल्या हॉटेल सितारा इथं प्रतिनिधी मंडळाचं भव्य आणि पारंपरिक स्वागत करण्यात आलं. फिल्म सिटीच्या प्रतिनिधींनी पाहुण्यांचं स्वागत करून समृद्ध तेलुगु परंपरा दाखवली. तसंच त्यांना तेलंगणाच्या वारशाची सांस्कृतिक ओळख करून दिली. आदरातिथ्य आणि बारकाईनं केलेल्या व्यवस्थेनं पाहुण्यांवर कायमची छाप सोडली.
चित्रपट निर्मात्यांसाठी रामोजी फिल्म सिटी पसंतीचं ठिकाण : फिल्म सिटीच्या प्रतिनिधींनी रामोजी फिल्म सिटीमधील अद्वितीय वैशिष्ट्ये, जागतिक महत्त्व आणि विविध सुविधांबद्दल कॅनडामधून आलेल्या शिष्टमंडळाला सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी रामोजी फिल्म सिटी केवळ भारतीय चित्रपटांसाठीच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती, टेलिव्हिजन शो आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांसाठी देखील कशी सेवा देते याबाबत माहिती दिली. जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांसाठी रामोजी फिल्म सिटी पसंतीचं ठिकाण बनवणाऱ्या तांत्रिक क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि सर्जनशील वातावरणाबद्दल शिष्टमंडळाला माहिती देण्यात आली.
बाहुबली सेटनं पाहुण्यांचं लक्ष वेधलं : ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये दाखवलेलं आणि जगभरातील लक्ष वेधून घेतलेल्या भव्य हवा महल सेट आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या बाहुबली सेटनं पाहुण्यांचं लक्ष वेधलं. त्यांनी मोशन कॅप्चर फ्लोरला देखील भेट दिली. कॅप्चर फ्लोअर इथं उच्च दर्जाच्या व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी प्रगत तंत्रज्ञान वापरलं जातं. यासह कॅनडाच्या प्रतिनिधींनी अत्याधुनिक संगीत रेकॉर्डिंग स्टुडिओला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सिनेमॅटिक निर्मितीमागील तांत्रिक कौशल्याची माहिती घेतली.
एक संस्मरणीय अनुभव : कॅनडावरून आलेल्या 10 सदस्यीय शिष्टमंडळाची ओळख अल्बर्टाचे माजी मंत्री प्रसाद पांडा यांनी करून दिली. आपला आनंद व्यक्त करताना कॅनडावरून आलेल्या पाहुण्यांनी सांगितलं की, रामोजी फिल्म सिटीच्या सिनेमॅटिक जादूनं मंत्रमुग्ध झालोय. रामोजी फिल्म सिटी व्यवस्थापनानं दिलेल्या आदरातिथ्याचं मनापासून कौतुक केलं. त्यांनी या भेटीचं वर्णन एक संस्मरणीय अनुभव म्हणून केलं तसंच संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेच्या अखंड मिश्रणाचं कौतुक केलं.
मी खूप प्रभावित झालेय : "रामोजी फिल्म सिटीमधील व्यवस्थापन आणि सुविधांमुळं खूप प्रभावित झालेय. मी पहिल्यांदाच भारतात आलेय आणि या देशात पुरेपूर आनंद घेत आहे. इथली मैदान किती मोठी आणि सुंदर आहेत. ती किती विस्तृत आणि व्यवस्थित ठेवली आहेत. हे पाहून मी खूप प्रभावित झालेय. इथल्या लोकांची प्रतिभा खरोखरच उल्लेखनीय आहे. आम्ही इथं मैत्री करण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्यासाठी आलो आहोत. आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही दीर्घकालीन मैत्रीसाठी आणि आमच्या दोन्ही देशांसाठी उज्ज्वल भविष्यासाठी एक योग्य व्यासपीठ तयार करत आहोत," अशी प्रतिक्रिया अल्बर्टामधील विद्यमान आमदार जॅकी लवली यांनी दिली.
रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणं हे स्वप्न : भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळाचा भाग असलेले अल्बर्टा विधानसभेचे माजी आमदार देविंदर तूर यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं, "भारतात मोठं होत असताना रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणं स्वप्न होतं. मी रामोजी फिल्म सिटीबद्दल खूप ऐकलं होतं आणि मी इथं आलो आहे. आम्ही पाहिलं की दररोज हजारो पर्यटक रामोजी फिल्म सिटीला कसं भेट देतात. कारण रामोजी फिल्म सिटी हे फिल्म सिटी आणि एक पर्यटन आकर्षण आहे. मी इथलं तंत्रज्ञान, संसाधनं आणि पायाभूत सुविधा पाहून आश्चर्यचकित झालोय. जगात कुठंही असं नियोजन आपल्याला पाहायला मिळत नाही."
