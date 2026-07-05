'आयएनएस मालवण' आणि 'आयएनएस महेंद्रगिरी' युद्धनौका लवकरच नौदलाची ताकद वाढवणार
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी कोलकात्यात एकदाच तीन युद्धनौकांचे जलावतरण केले होते. आता भारतीय नौदलाचे अधिकारी 'आयएनएस महेंद्रगिरी' आणि 'आयएनएस मालवण' देशाला समर्पित करण्याच्या तयारीत आहेत.
Published : July 5, 2026 at 4:17 PM IST
अमरावती: भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात लवकरच दोन अतिरिक्त युद्धनौका सामील होणार आहेत, ज्यामुळे नौदलाची सागरी क्षमता अधिक बळकट होईल. या पावलामुळे देशाच्या सागरी सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळेल आणि त्या एका संरक्षक कवचाप्रमाणे काम करतील. भारतीय नौदल आपल्या किनारपट्टीवरील संरक्षण क्षमता सातत्याने वाढवत आहे. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथे एकाच वेळी तीन युद्धनौकांचे जलावतरण केले होते. आता भारतीय नौदलाचे अधिकारी 'आयएनएस महेंद्रगिरी' आणि 'आयएनएस मालवण' देशाला समर्पित करण्याच्या तयारीत आहेत.
दोन्ही युद्धनौका लवकरच देशाला समर्पित केल्या जाणार : या वर्षी 20 जून रोजी कोलकाता येथे 'आयएनएस अग्रय', 'आयएनएस संशोधक' आणि 'आयएनएस द्रोणागिरी' (किंवा 'आयएनएस दुनागिरी') या नौका नौदलात अधिकृतपणे सामील करण्यात आल्या होत्या. या दोन विशिष्ट नौकांचा समावेश आधी नियोजित असला तरी तो अखेरीस पुढे ढकलण्यात आला होता. या महिन्यात त्या देशाला समर्पित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
आयएनएस मालवण : 'आयएनएस मालवण'चे वर्गीकरण 'अँटी-सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट' (कमी खोलीच्या पाण्यात पाणबुडीविरोधी कारवाई करणारी नौका) असे करण्यात आले आहे. ही युद्धनौका कोचीन शिपयार्डमध्ये बांधण्यात आली आहे. भारतीय नौदलाने 30 एप्रिल 2019 रोजी शिपयार्डला याची ऑर्डर दिली होती. 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी तिचे जलावतरण करण्यात आले. काम पूर्ण झाल्यानंतर 31 मार्च 2026 रोजी ती भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
प्रमुख वैशिष्ट्ये : ही नौका 'ट्रिपल जेट वॉटर सिस्टम'चा वापर करून 25 नॉट्स वेगाने कार्यरत राहील. ती आधुनिक रडार, 'हल-माउंटेड' सेन्सर्स (नौकेच्या सांगाड्याला जोडलेले सेन्सर्स), हलक्या वजनाचे टॉर्पेडो आणि पाणबुडीविरोधी रॉकेट्सनी सुसज्ज असेल.
नौकेची लांबी: 80 मीटर
रुंदी: 11.36 मीटर
वजन: 1100 टन
आयएनएस महेंद्रगिरी : 'आयएनएस महेंद्रगिरी' ही 'नीलगिरी क्लास'ची युद्धनौका आहे. तिची बांधणी मुंबईतील माझगाव डॉक येथे करण्यात आली आहे. या जहाजाच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाला 28 जून 2022 रोजी सुरुवात झाली. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी हे जहाज पाण्यात उतरवण्यात आले. बांधकाम करणाऱ्या कंपनीने 30 एप्रिल 2026 रोजी हे जहाज भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द केले.
प्रमुख वैशिष्ट्ये : खरं तर हे जहाज ब्रह्मोस (BrahMos) क्रूझ क्षेपणास्त्रे, 76 मिमीची नौदलाची तोफ, ट्रिपल टॉर्पेडो लाँचर्स (वरुणास्त्र), रॉकेट लाँचर्स आणि दोन ध्रुव (Dhruv) किंवा सी-किंग (Sea King) हेलिकॉप्टर्स यांसारख्या शस्त्रास्त्रांनी सज्ज आहे. याचा वेग 28 नॉट्स इतका आहे. शत्रूची जहाजे आणि पाणबुड्यांचा शोध घेण्याच्या बाबतीत हे अत्यंत सक्षम आहे. याची रडार आणि सोनार प्रणाली ही देखील एक महत्त्वाची जमेची बाजू असून, त्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
जहाजाची लांबी: 149 मीटर
रुंदी: 17.8 मीटर
वजन: 6670 टन
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