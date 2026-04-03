युद्धनौका 'तारागिरी' नौदलात दाखल; राजनाथ सिंह यांनी नव्या युद्धनौकेच्या क्षमता केल्या अधोरेखित
Published : April 3, 2026 at 5:55 PM IST
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश): भारताच्या सागरी सामर्थ्याला नव्या उंचीवर नेणारी अत्याधुनिक 'स्टेल्थ फ्रिगेट' (गुप्त युद्धनौका) 'आयएनएस तारागिरी' (INS Taragiri) शुक्रवारी औपचारिकपणे भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल करण्यात आलीय. या प्रसंगी बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, 'तारागिरी'चा नौदलात समावेश होणे ही भारतीय नौदलाच्या क्षमतांमध्ये झालेली एक महत्त्वपूर्ण वाढ आहे.
नौदलाचे सामर्थ्य, मूल्ये आणि वचनबद्धता यांना आणखी बळकटी : नौदलाच्या भूमिकेवर भर देताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की, "आपले नौदल हिंदी महासागर क्षेत्रात मग ते पर्शियन आखात असो किंवा मलाक्काची सामुद्रधुनी सतत आपली उपस्थिती राखून असते. जेव्हा कधी एखादे संकट उभे राहते, मग ती नागरिकांच्या सुटकेची (evacuation) मोहीम असो किंवा मानवतावादी मदतीचा पुरवठा आपले नौदल नेहमीच आघाडीवर असते. आपले नौदल हे भारताची मूल्ये आणि वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून उभे आहे. 'आयएनएस तारागिरी'चा नौदलात समावेश झाल्यामुळे आपल्या नौदलाचे सामर्थ्य, मूल्ये आणि वचनबद्धता यांना आणखी बळकटी मिळेल." या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सिंह म्हणाले की, "आज एक अत्याधुनिक युद्धनौका 'तारागिरी', भारतीय नौदलात सामील होत आहे. 'तारागिरी'चा समावेश हे भारताच्या वाढत्या सागरी सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. या प्रसंगी मी 'माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड', भारतीय नौदल आणि सर्व देशवासीयांचे अभिनंदन करतो."
नौदलानं तेलवाहू टँकर्सची सुरक्षा सुनिश्चित केली : भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत सागरी सामर्थ्याला असलेल्या धोरणात्मक महत्त्वावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. भारताच्या 'कार्यवाही-सज्जते'वर (operational readiness) बोलताना सिंह यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "जेव्हा कधी तणावाची परिस्थिती निर्माण झालीय, तेव्हा भारतीय नौदलाने आपल्या व्यापारी जहाजांची आणि तेलवाहू टँकर्सची सुरक्षा सुनिश्चित केलीय. आपल्या नौदलाने हे सिद्ध केलंय की, ते केवळ भारताच्या हिताचे रक्षण करण्यासच सक्षम नाही, तर जेव्हा कधी गरज भासेल तेव्हा आपल्या नागरिकांचे आणि व्यापारी मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रत्येक आवश्यक पाऊल उचलण्यासही ते सज्ज आहे. हीच ती क्षमता आहे जी भारताला एक 'जबाबदार सागरी शक्ती' म्हणून प्रस्थापित करते."
आपली नौदल क्षमता बळकट करणे आवश्यक : संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, देशाचा 95 टक्के व्यापार ज्यामध्ये ऊर्जेच्या पुरवठ्याचाही समावेश आहे, सागरी मार्गांद्वारेच चालतो; परिणामी, सागरी क्षेत्रातील वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी जहाजे आणि तेलवाहू टँकर्सच्या रक्षणामध्ये भारतीय नौदलाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ऐतिहासिक संदर्भाचा हवाला देत संरक्षणमंत्र्यांनी असे नमूद केले की, आपली नौदल क्षमता बळकट केल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने सामर्थ्यवान होऊ शकत नाही; म्हणूनच जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2027 पर्यंतच्या 'विकसित भारता'विषयी बोलतात, तेव्हा सागरी सामर्थ्याची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते.