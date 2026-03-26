युद्धाचा भारतावर परिणाम : नायरा एनर्जीनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केली वाढ! वाचा नवीन दर...

भारतातील 102,075 पेट्रोल पंपांपैकी 6,967 पंप चालवणाऱ्या नायरा एनर्जीनं उत्पादन खर्चातील वाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

War Impact On India: Nayara Hikes Petrol By Rs 5/Litre, Diesel By Rs 3 Amid Global Oil Price Surge
युद्धाचा भारतावर परिणाम : नायरा एनर्जीनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केली वाढ! वाचा नवीन दर... (File Photo - IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 5:18 PM IST

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील तणावामुळं इंधन पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील सर्वात मोठी खाजगी इंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जीनं गुरुवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढ केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मध्य पूर्वेतील युद्धानंतर जागतिक तेल दरात झालेल्या अलीकडील वाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे.

इंधन पुरवठ्यात अडचणी : 28 फेब्रुवारीपासून आंतरराष्ट्रीय तेल दरात जवळपास 50 टक्के वाढ होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर स्थिर राहिल्यामुळं भारतातील इंधन विपणन कंपन्या दबावाखाली आहेत. 28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर लष्करी हल्ले केले, ज्यामुळं तेहरानकडून एक मोठा प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करण्यात आला. त्यामुळं इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या या संघर्षामुळं इंधन पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

उत्पादन खर्चातील वाढीचा काही भार ग्राहकांवर : भारतातील 102,075 पेट्रोल पंपांपैकी 6,967 पंप चालवणाऱ्या नायरा एनर्जीनं उत्पादन खर्चातील वाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कंपनीच्या प्रवक्त्यानं या बातमीवर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी पीएलयू यांचा इंधन किरकोळ विक्री करणारा संयुक्त उपक्रम असलेल्या जिओ-बीपीनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत प्रचंड तोटा होत असूनही, अद्याप दरवाढ केलेली नाही. जिओ-बीपीकडे 2,185 पेट्रोल पंप आहेत.

ही दरवाढ प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असणार : बाजारातील सुमारे 90 टक्के हिस्सा नियंत्रित करणाऱ्या सरकारी इंधन विक्रेत्यांनी दर गोठवून ठेवलं आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या रोसनेफ्टची बहुसंख्य मालकी असलेल्या नायरा एनर्जी कंपनीनं पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 5 रुपयांनी आणि डिझेलचे दर 3 रुपयांनी वाढवले ​​आहेत, परंतु व्हॅटसारख्या स्थानिक करांच्या प्रभावानुसार ही प्रभावी दरवाढ प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहे. काही ठिकाणी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5.30 इतकी मोठी वाढ झाली आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, "भारतातील खाजगी इंधन विक्रेत्यांना दरवाढ करण्यापासून रोखल्यामुळं होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही भरपाई मिळत नाही, तर दुसरीकडे सरकारी कंपन्यांना 'चांगले कॉर्पोरेट नागरिक' म्हणून काम केल्याबद्दल पाठिंबा मिळतो."

दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही : पुढं सांगण्यात आलं की, वाढत्या तोट्यामुळं इंधन विक्रेत्यांना किरकोळ दर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. एप्रिल 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर स्थिर आहेत, ज्यामध्ये सरकारी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त असताना तोटा होतो आणि दर कमी असताना नफा होतो. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात तीन किरकोळ विक्रेत्यांनी प्रीमियम किंवा उच्च-दर्जाच्या पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांनी आणि औद्योगिक ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या घाऊक डिझेलच्या दरात प्रति लिटर सुमारे 22 रुपयांनी वाढ केली होती.

हेही वाचा :

  1. आंध्र प्रदेशात बसची ट्रकला धडक बसल्यानं बसला आग; 13 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू
  2. बांगलादेशातील पद्मा नदीत बस कोसळून 23 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
  3. मोठी बातमी! भारतातील गॅस, तेल टंचाईचं संकट दूर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास इराणची भारताला परवानगी

