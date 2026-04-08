आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये गुरुवारी एकूण २९६ जागांसाठी मतदान; कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात
गुरुवारी या तीनही प्रदेशांमधील एकूण 296 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या मतदानासह उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (EVMs) बंदिस्त होईल.
Published : April 8, 2026 at 6:52 PM IST
नवी दिल्ली- आसाम, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचारमोहिमेचा गदारोळ आता पूर्णपणे शांत झालाय. गुरुवारी या तीनही प्रदेशांमधील एकूण 296 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या मतदानासह उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (EVMs) बंदिस्त होईल.
18 ते 19 वयोगटातील 5.75 लाख तरुण मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार : निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, आसाममध्ये 126 जागांसाठी, केरळमध्ये 140 जागांसाठी आणि पुद्दुचेरीमध्ये 30 जागांसाठी मतदान घेतले जाणार आहे. आसामचा विचार करता या राज्यात एकूण 2.5 कोटी मतदार आहेत; यामध्ये 1.25 कोटी पुरुष, 1.25 कोटी महिला आणि 343 तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे. एक विशेष बाब म्हणजे 18 ते 19 वयोगटातील सुमारे 5.75 लाख तरुण मतदार आपला मतदानाचा हक्क पहिल्यांदाच बजावणार आहे. आसामच्या 126 जागांसाठी 722 उमेदवार रिंगणात आहेत आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला बहुमताचा आकडा 64 इतका आहे. राज्याच्या 15 व्या विधानसभेचा कार्यकाळ 20 मे 2026 रोजी संपुष्टात येणार आहे. दरम्यान, केरळमध्ये 140 जागांसाठी 833 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. येथे प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये तिरंगी लढत पाहायला मिळत आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी 71 जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. या राज्यात एकूण 2.71 कोटी मतदार आहेत; यामध्ये 1.32 कोटी पुरुष, 1.39 कोटी महिला आणि 273 तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे.
सरकार स्थापन करण्यासाठी 16 जागांचे बहुमत आवश्यक : पुद्दुचेरीमध्ये 30 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत, ज्यापैकी पाच जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. येथे सरकार स्थापन करण्यासाठी 16 जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. येथील एकूण 9.44 लाख मतदारांमध्ये सुमारे 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिला आणि 139 तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाकडील आकडेवारीनुसार, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते. आसाममध्ये 817 उमेदवारांनी 1,388 उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. केरळमध्ये 1252 उमेदवारांनी 2117 अर्ज दाखल केले, तर पुद्दुचेरीमध्ये 442 उमेदवारांनी 514 अर्ज सादर केले. एकूण मिळून 2511 उमेदवारांनी 4019 उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. अर्जांची छाननी आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम संख्या कमी होऊन ती 1900 च्या काहीशी वर पोहोचली आहे.
4 मे रोजी मतमोजणी होईल आणि त्याच दिवशी निवडणुकीचे निकाल : सध्या 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951' च्या कलम 126 अन्वये 'शांतता कालावधी' (Silence Period) लागू आहे. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर 4 मे रोजी मतमोजणी होईल आणि त्याच दिवशी निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जातील. आता सर्वांचे लक्ष मतदानाचे प्रमाण आणि निवडणुकीच्या निकालांकडे लागून राहिले आहे. मतदान केंद्रांवर मतदान कर्मचारी पोहोचण्यास सुरुवात झालीय. कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गोंधळ होऊ नये, यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
इतर राज्यांमधील पोटनिवडणुका : कर्नाटक, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्येही पोटनिवडणुका घेतल्या जातील. कर्नाटकमध्ये विद्यमान आमदारांच्या निधनामुळे दावणगेरे दक्षिण आणि बागलकोट या मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका घेतल्या जातील. या निवडणुकांमधील मुख्य लढत काँग्रेस आणि भाजपाच्या उमेदवारांमध्ये होत आहे. सत्ताधारी काँग्रेसने दावणगेरे दक्षिण मतदारसंघात शमनूर शिवशंकरप्पा यांचे नातू आणि कर्नाटकचे मंत्री एस. एस. मल्लिकार्जुन यांचे पुत्र समर्थ शमनूर यांना, तर बागलकोट मतदारसंघात उमेश मेती यांना उमेदवारी दिली आहे. या दोन्ही उमेदवारांची भाजपाचे उमेदवार टी. दसकरियप्पा आणि वीरभद्रय्या चरंतीमठ यांच्याशी थेट लढत होत आहे.
विद्यमान आमदाराच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक : नागालँडमध्ये 'कोरिडांग' जागेसाठी पोटनिवडणूक होईल, जिथे सहा उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपाच्या एका विद्यमान आमदाराच्या निधनामुळे ही पोटनिवडणूक घेतली जात आहे. त्रिपुरामध्ये 'धर्मनगर' जागेवर भाजपा, काँग्रेस आणि CPI(M) या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये बहुपक्षीय लढत पाहायला मिळेल. विद्यमान आमदार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निधनामुळे या पोटनिवडणुकीची वेळ आली आहे.
गोव्यातील पोटनिवडणूक रद्द : मुंबई उच्च न्यायालयाने गोव्यातील 'पोंडा' मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द केली असून, निवडणूक आयोगाने काढलेली अधिसूचना "रद्दबातल" (null and void) असल्याचे स्पष्ट केलंय. विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास आता एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधी उरलाय; त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सर्व निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांसाठीच्या मतांची मोजणी 4 मे रोजी होईल.
