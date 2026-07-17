'मतदार यादीतून नाव वगळल्यानं नागरिकत्व रद्द होत नाही'-सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानं असा निर्णय दिला आहे की, मतदार यादीतून नाव वगळल्यानं नागरिकत्व रद्द होत नाही. आयोग नागरिकत्वाचा दर्जा निश्चित करू शकत नाही.
Published : July 17, 2026 at 8:59 PM IST
नवी दिल्ली: मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळल्यानं नागरिकत्व हिरावून घेतले जात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं. न्यायालयाने नमूद केलं की, जरी मतदार यादीवर निवडणूक आयोगाचे पूर्ण नियंत्रण असलं तरी नागरिकत्वाचा ठरवण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या 'एसआयआर' (SIR - विशेष सखोल पुनरावलोकन) समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवलं आहे.
अधिवक्ता नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत पश्चिम बंगालमधील विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत मतदारसंघनिहाय माहिती मागवण्यात आली आहे. यात 'फॉर्म 6' आणि 'फॉर्म 7' अंतर्गत दाखल केलेले, स्वीकारलेले आणि नाकारलेले अर्ज, तसेच अपील लवादाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि अपीलांचा निपटारा यांबाबतची माहिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या खंडपीठानं नमूद केले की, बिहारमधील 'एसआयआर' प्रकरणाशी संबंधित निकालात त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, नागरिकत्व ठरवण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. केवळ मतदार यादीतून नाव वगळल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्वापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
सुनावणीदरम्यान, बोस यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांशी संबंधित दावे आणि आक्षेपांवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 18 न्यायाधिकरणांच्या (ट्रिब्युनल्स) कामकाजामुळे प्रत्यक्ष पातळीवर विसंगती आणि विलंब निर्माण होत आहे.
आणखी एक मुद्दा मांडताना शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, मतदार यादीतून नावे वगळण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यांनी पुढे नमूद केले, "निकाल लावण्यात आलेल्या 38000 प्रकरणांपैकी 70 टक्के अपीले मंजूर करण्यात आली. 30 टक्के अपीले मंजूर झाली नाहीत, त्यांच्या बाबतीत नावे वगळण्याचा निर्णय कायम राहील."
त्यांनी पुढे सांगितलं, "हे नागरिक 'रिट याचिका' किंवा इतर मार्गांनी या प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. मात्र, नाव वगळल्याचा तात्काळ परिणाम असा झाला आहे की, 17 मेपासून तीन अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एसआयआर (SIR) यादीतून वगळले गेले असेल, तर तुम्हाला सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे (PDS) लाभ मिळणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तींना महिलांसाठीची 'अन्नपूर्णा योजना', महिला-केंद्रित रोख हस्तांतरण योजना आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी यांसारख्या योजनांच्या लाभांपासूनही वंचित राहावे लागते. यावर खंडपीठाने सांगितलं की, हे मुद्दे यापूर्वीही त्यांच्यासमोर मांडले गेले होते. न्यायालयाला या समस्यांबाबत पूर्णपणे माहिती आहे. हे प्रकरण न्यायाधिकरणासमोर (ट्रिब्युनल) प्रलंबित असताना त्यांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत".
यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "आमचा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. राज्यघटनेच्या कलम 9, 10, 11 आणि 12 अन्वये नागरिकत्वाच्या दर्जाबाबत निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकरण संस्था नाही." न्यायालयाच्या खंडपीठाने या नवीन याचिकेवर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं.
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