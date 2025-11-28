ETV Bharat / bharat

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन पुढच्या महिन्यात दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर, राष्ट्रपती मूर्मू आणि पंतप्रधान मोदी यांना भेटणार

रशिया हा भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्रांपैकी एक आहे. पुतिन यांच्या भेटीमुळे रशिया आणि भारत यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होतील असे मानले जात आहे.

Published : November 28, 2025 at 1:45 PM IST

नवी दिल्ली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. रशिया हा भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्रांपैकी एक आहे. पुतिन यांच्या या भेटीमुळे रशिया आणि भारत यांच्यातील संबंध आणखी मजबूत होतील असं मानले जातं आहे. या भेटीत तेल खरेदी, संरक्षण आणि व्यापार यासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या मॉस्को दौऱ्यादरम्यान पुतिन यांच्या भारत भेटीची घोषणा करण्यात आली होती. तथापि, त्यावेळी तारखा निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या. नंतर पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांची चीनमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान भेट झाली.

पुतिन यांचा भारत दौरा खूप महत्त्वाचा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प बऱ्याच काळापासून भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. पण असे असूनही, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांचा भारत दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना भेटणार : पुतिन पंतप्रधान मोदींना भेटतील. या भेटीदरम्यान रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतील. पुतिन यांचा भारत दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरेल. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेनं भारतावर टॅरिफ लादला होता.

भारत-रशिया धोरणात्मक संबंध बळकट होणार : पुतिन यांच्या भेटीमुळे संरक्षण, ऊर्जा, हवामान बदल, अक्षय ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रातील अनेक नवीन करार होऊ शकतात. काही जुन्या करारांचे नूतनीकरण देखील शक्य आहे. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक संबंधच मजबूत होणार नाहीत तर भारताचे भू-राजकीय स्थानही बळकट होईल.

मोदींनी गेल्या वर्षी दोनदा रशियाला भेट दिली होती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 मध्ये दोनदा रशियाला भेट दिली. ते 22 ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाला गेले होते. त्याआधी मोदी जुलैमध्येही दोन दिवसांसाठी रशियाला गेले होते. त्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले होते.

