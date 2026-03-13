व्ही. के. शशिकला यांचा पक्ष 'नारळाची बाग' या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढवणार!
आगामी विधानसभा निवडणुका 'थेननथप्पू' (नारळाची बाग) चिन्हाखाली लढणार असल्याचं व्ही. के. शशिकला यांनी सांगितलं.
Published : March 13, 2026 at 8:54 PM IST
चेन्नई : 'ऑल इंडिया पुराचीथलाईवर मक्कल मुन्नेत्र कळघम' असं आपल्या पक्षाचं नाव व्ही. के. शशिकला यांनी शुक्रवारी जाहीर केलं. तसंच आगामी विधानसभा निवडणुका 'थेननथप्पू' (नारळाची बाग) चिन्हाखाली लढणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या निकटवर्तीय शशिकला यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, आपण एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाच्या झेंडाचं देखील अनावरण केला होतं. तसंच पक्षाचं नाव लवकरच जाहीर केलं जाईल, असंही त्यांनी यापूर्वीच नमूद केलं होतं.
... त्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली : चेन्नईतील पोएस गार्डन येथील त्यांच्या निवासस्थानी शशिकला यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्या म्हणाल्या की, "पुराचीथलाईवर (एम.जी. रामचंद्रन) यांनी 'डीएमके' (DMK) नावाची 'दुष्ट शक्ती' समूळ नष्ट करण्याच्या आणि तामिळनाडूच्या जनतेचे रक्षण करण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने एक चळवळ सुरू केली होती. त्या पक्षाची स्थापना केवळ गरिबांच्या कल्याणासाठी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांनी एमजीआरच्या तत्वांपासून एक इंचही विचलित न होता अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. विशेषतः, त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणारे अनेक उपक्रम सुरू केले. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे."
Chennai, Tamil Nadu: AIADMK's former Interim General Secretary V.K. Sasikala announced the launch of her new political party, 'All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnetra Kazhagam', with the election symbol 'Coconut Grove'.— IANS (@ians_india) March 13, 2026
नारळाची बाग या चिन्हावर विधानसभा निवडणुका लढवू : दरम्यान, 'डीएमके'नं (DMK) तामिळनाडूच्या जनतेचे शोषण केलं असून त्यांना त्रास दिला आहे, असा आरोप शशिकला यांनी केला. त्या म्हणाल्या, "ही परिस्थिती पाहून आणि ती संपवण्याचा निर्धार करून, मी 24 फेब्रुवारी रोजी, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जयंतीदिनी, पक्षाचा ध्वज अनावरण केला. एमजीआर (MGR) आणि जयललिता यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या समर्पित कार्यकर्त्यांनी मिळून एका राजकीय पक्षाची स्थापना केली आहे. आता मी औपचारिकरित्या त्या पक्षात सामील झाली आहे. या पक्षाला 'ऑल इंडिया पुराचीथलाईवर मक्कल मुन्नेत्र कळघम' असं नाव देण्यात आलं असून, आगामी विधानसभा निवडणुका आम्ही 'थेननथप्पू' (नारळाची बाग) या चिन्हावर लढवू," असंही त्या म्हणाल्या.
...त्यांच्यासाठी एक संरक्षक ढाल म्हणून उभे राहू : 'थेननथप्पू' हे चिन्ह लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याच्या त्यांच्या कटिबद्धतेचं प्रतीक असल्याचंही शशिकला यांनी सांगितलं. दरम्यान, यावेळी तुम्ही निवडणुका स्वबळावर लढवणार का?, असं विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "एक म्हण आहे की, 'एका झाडानं वन होत नाही'. परंतु आम्ही केवळ एक झाड म्हणून आलेलो नाही; तर आम्ही संपूर्ण वन म्हणूनच आलो आहोत. तसंच आमच्या नेत्यांच्या काळापासून ज्यांनी आम्हाला साथ दिली आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही एक संरक्षक ढाल म्हणून उभे राहू," असं शशिकला यांनी सांगितलं. याचबरोबर, एएमएमकेची स्थापना करणारे आणि आता एआयएडीएमकेमध्ये असलेले टी.टी.व्ही. दिनकरन यांच्याबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शशिकला म्हणाल्या, "प्रत्येक पक्ष स्वतःचे निर्णय घेतो. माझ्यासाठी, जनताच सर्वस्व आहे. तामिळनाडूचे लोक दयाळू आहेत आणि मला विश्वास आहे की, ते चांगला निर्णय देतील."
